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Пятница, 20.12.2019
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Завораживающая красота нашей планеты: фото, демонстрирующие красоту стихи (Фото)

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Завораживающая красота нашей планеты: фото, демонстрирующие красоту стихи (Фото)
10:16 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:Природа полна сюрпризов, и гроза — один из них.

  • 1

    Но какой бы неожиданной или пугающей ни была гроза, буря или шторм, согласитесь, это всегда красиво. Есть в этом явлении природы какая-то величественная магия, заставляющая нас восхищаться природой и уважать ее. В этой подборке вы найдете красивые и завораживающие фотографии гроз со всего мира.

  • 2

    Бангкок, Таиланд.

  • 3

    Ложная кива, штат Юта, США. Это искусственный каменный круг неизвестного происхождения в пещере, затерянной в национальном парке Каньонлендс.

  • 4

     Техас, США.

  • 5

    Долина смерти, Калифорния.

  • 6

    Озеро Менинди, Австралия.

  • 7

    Небраска.

  • 8

    Вулкан Пуеуэ, Чили.

  • 9

    Чайтен, Чили.

  • 10

     Дикси Рок, штат Юта.

  • 11

    Бангкок, Таиланд.

  • 12

    Сидней, Австралия.

  • 13

    Округ Чилдресс, штат Техас.

  • 14

    Брайан Хед, штат Юта.

  • 15

    Марана, штат Аризона.

  • 16

     Манитоба, Канада.

  • 17

    Большой бассейн, штат Юта.

  • 18

    Земля индейцев навахо, штат Аризона.

  • 19

    Большой Каньон, штат Аризона.

  • 20

    Норманн, штат Оклахома

  • 21

    Небраска.

Быть счастливым очень просто: продукты, которые поднимают настроение

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