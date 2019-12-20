Завораживающая красота нашей планеты: фото, демонстрирующие красоту стихи (Фото)

Но какой бы неожиданной или пугающей ни была гроза, буря или шторм, согласитесь, это всегда красиво. Есть в этом явлении природы какая-то величественная магия, заставляющая нас восхищаться природой и уважать ее. В этой подборке вы найдете красивые и завораживающие фотографии гроз со всего мира.
Бангкок, Таиланд.
Ложная кива, штат Юта, США. Это искусственный каменный круг неизвестного происхождения в пещере, затерянной в национальном парке Каньонлендс.
Техас, США.
Долина смерти, Калифорния.
Озеро Менинди, Австралия.
Небраска.
Вулкан Пуеуэ, Чили.
Чайтен, Чили.
Дикси Рок, штат Юта.
Бангкок, Таиланд.
Сидней, Австралия.
Округ Чилдресс, штат Техас.
Брайан Хед, штат Юта.
Марана, штат Аризона.
Манитоба, Канада.
Большой бассейн, штат Юта.
Земля индейцев навахо, штат Аризона.
Большой Каньон, штат Аризона.
Норманн, штат Оклахома
Небраска.