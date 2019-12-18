Быть счастливым очень просто: продукты, которые поднимают настроение

Если ваше настроение на нуле и вы чувствуете себя подавленным в последнее время, не медлите! Скорее добавляйте эти продукты в свой повседневный рацион!

Ягоды годжи являются одним из самых популярных суперпродуктов, которые сделают вас счастливым, и одними из самых вкусных. Годжи полны 18 аминокислот в одной порции и высоки содержанием витаминов. Аминокислоты и витамины группы В улучшают познавательное мышление и умственную концентрацию. Они также уменьшают тревогу и отгоняют депрессию.

Ягоды были хорошо известны своим высоким содержанием омега-3 в течение многих лет. Они содержат больше омега 3, чем лосось и являются одним из лучших ягод для вашего сердца. Они также богаты витаминами группы В для вашего мозга и низким содержанием сахара.

Шоколад является хорошо известной пищей для повышения эндорфинов и снижения стресса. Какао — это необработанная форма шоколада и в нем больше магния. Магний снижает стресс, предотвращает депрессию, головные боли, и даже лечит симптомы предменструального синдрома.

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Здоровые жиры кокосового ореха могут хорошо влияют на настроение! Но стоит отметить, что жиры в кокосе насыщены и они поднимают уровень холестерина и способствуют сердечно-сосудистым заболеваниям.

Спирулина

Спирулина -это морские водоросли, которые славятся невероятно высоким содержанием витамина B12! Витамин B12 помогает улучшить обмен веществ и уменьшает стресс. Спирулина также содержит аминокислоты и белки. Белок помогает уменьшить беспокойство, предотвратить депрессию, и увеличить умственную концентрацию.

Все эти суперпродукты не дешевые, однако они невероятно высоко ценятся в питании и их стоит попробовать, если у вас есть такая возможность!