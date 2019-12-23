Популярные достопримечательности, которые изначально выглядели совсем по другому (Фото)

1 До Мэдисон-Сквер-Гарден был Пенн-стейшн 8 февраля 1962 года Пенсильванский железнодорожный вокзал в районе Нью Йорка Манхэттен, был разрушен и заменен Мэдисон-Сквер-Гарден. Завершенный в 1910 году и являвший собой когда-то потрясающий образец римской архитектуры, оригинальный Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке был в значительной степени разрушен в 1963 году, чтобы освободить место для Пенсильвания Плаза (Pennsylvania Plaza) и Мэдисон-Сквер-Гарден (Madison Square Garden). Первоначальный Пенн-Стейшн в Нью-Йорке снесли в 1963 году и заменили на Мэдисон-Сквер-Гарден Сегодня поезда ходят под Мэдисон-Сквер-Гарден. Вы все еще можете увидеть старые статуи, стены, металлические конструкции и лестницы, но нужно знать, где искать.

2 Помпеи когда-то считались процветающим римским городом Храм Аполлона, каким он мог быть до извержения Везувия. Этот древний город был основан примерно в 6 или 7 веке до нашей эры и когда-то считался процветающим местом жительства римской элиты. Горожане часто посещали магазины и таверны, и собирались на арене, где помещалось 20 000 человек. В результате извержения Везувия древний город был похоронен под вулканическим пеплом Храм Аполлона сегодня. Естественно, за века город изменился бы, но пепел от извержения Везувия покрыл город. Мощное землетрясение сравняло здания с землей за 16 лет до того, как в 79 году нашей эры горячий вулканический пепел упал на город. Тысячи людей погибли, а город остался в руинах. В настоящее время древний город является популярным историческим местом для археологов, интересующихся жизнью римлян.

3 Стоунхендж строили в несколько этапов, и историки считают, что раньше он был больше Относительно назначения гигантского каменного памятника в Уилтшире в Англии спорили на протяжении веков, но большинство историков уверены, что раньше он был больше. Считается, что первое крупное сооружение Стоунхенджа возникло около 3000 года до н. э. и состояло из круглого рва, его внутренней и наружной части. Камни были установлены в центре памятника около 2500 года до нашей эры. Полагают, что в течение многих лет камни меняли местами Древний неолитический памятник Стоунхендж расположен в графстве Уилтшир, Англия. С тех пор, как началось строительство Стоунхенджа, камни обрушились, а части памятника были изменены, перемещены или даже исчезли. За последние годы этот Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО также подвергся нескольким реставрациям, чтобы предотвратить его разрушение.

4 Статуя Свободы сделана из меди, поэтому изначально сверкала бронзой Статуя Свободы перед тем, как позеленела. Статуя женщины в мантии с шипастой короной, поднятым в руке факелом и большой каменной табличкой достигает в высоту чуть больше 92 м и была создана французским скульптором Фредериком Огюстом Бартольди (Frеdеric Auguste Bartholdi). У нее есть железный каркас, покрытый 90 718 кг меди. Но сегодня статую узнают по ее зеленому цвету Сегодня памятник узнают по зеленому цвету. Когда в конце 19-го века Франция подарила Статую Свободы Соединенным Штатам, она больше походила на потускневший пенни. В какой-то момент примерно в 1900 году медь статуи подверглась окислению, что придало металлу знаковый сине-зеленый оттенок.

5 Колосс Родосский был огромной статуей, когда-то возвышавшейся над греческим городом Картина Колосса Родосского кисти Марио Ларринага (Mario Larrinaga). Многие художники пытались представить, как выглядела статуя. Одно из Семи Чудес Древнего мира, Колосс Родосский представлял собой статую бога Солнца Гелиоса, сделанную из железа и меди. Статуя возвышалась на 30 м и находилась в городе Родос, на одноименном греческом острове. Ее точный внешний вид остается загадкой, но многие художники пытались представить себе, как она могла выглядеть. Около 226 года до нашей эры на Родосе случилось землетрясение, в результате которого статуя разрушилась Считается, что когда-то здесь стояла статуя Колосса. Землетрясение опрокинуло гиганта примерно в 225 или 226 году до нашей эры. Его разломанное тело оставалось на этом месте в течение сотен лет, прежде чем примерно в 654 году нашей эры его утилизировали. Никто не знает наверняка, как выглядела статуя или где именно она стояла, потому что сегодня от нее и следа не осталось, но туристы все равно приходят на место, где она могла бы стоять, чтобы сфотографироваться и дать волю воображению.

6 Берлинская стена когда-то простиралась на 155 км в длину Жители Западного Берлина осматривают вновь возведенную стену на границе с советской частью города, 27 августа 1961 года. Построенная в 1961 году коммунистическим правительством для разделения Восточного и Западного Берлин и вызывавшая много споров Берлинская стена достигала в высоту 3,6 м и растянулась в длину на 155 км (43 из которых разделяли Берлин). В разных точках стены было 302 сторожевых вышки, а по верху была натянута колючая проволока, призванная остановить желающих ее перелезть. Сегодня от стены остались только небольшие участки Покрытый граффити кусок оригинальной Берлинской стены, 30 сентября 2019 года. В 1989 году, спустя почти три десятилетия, стена стала рушится. Отдельные участки стены все еще можно увидеть в городе и рядом с ним, как и таблички "Berliner Mauer 1961-1989" на тротуаре.

7 Мавзолей в Галикарнасе был 43-метрвой гробницей и одним из Семи Чудес Древнего мира Гравюра Мавзолея в Галикарнасе, гробницы Мавсола, построенная в период между 353-350 гг. до н. э. Ранее Мавзолей в Галикарнасе - 43-метрвая гробница, построенная для Мавсола, правителя Карии, и его царицы Артемизии, был одним из Семи Чудес Древнего мира. Есть письменные записи о том, как выглядела эта конструкция, включая книгу, написанную архитекторами, но, когда речь зашла об изображении этого строения, историки допустили несколько художественных вольностей. В результате серии землетрясений строение было разрушено Человек идет по развалинам мавзолея в Галикарнасе, одного из Семи Чудес Древнего мира. Сегодня, все, что осталось на месте гробницы в современной Турции – это фундаменты колонн и щебень, потому что в период между 11-м и 15-м веками серия землетрясений сровняла мавзолей с землей. Различные мраморные скульптуры и другие артефакты были восстановлены и помещены в художественные учреждения.

8 Таймс-Сквер не всегда принимал толпы туристов Общий план Таймс-Сквер, если смотреть на юг на Бродвее от пересечения 45-й улицы в центре Манхэттена, Нью-Йорк, начало 1900-х годов. До 1904 года Таймс-сквер назывался Лонг-Акр-Свер (Long Acre Square) и за последнее столетие он претерпел много изменений. Адольф С. Окс (Adolph S. Ochs), который до 1935 года владел и издавал The New York Times, выбрал Таймс-сквер, чтобы построить второе в то время по величине здание города (Times Tower), которое открылось в январе 1905 года. На протяжении многих лет известные театры и рестораны начали переезжать из центра Манхэттена, чтобы присоединиться к зданию Окса на Таймс-Сквер. После Великой депрессии дела пошли на спад, и вскоре уцелели только "низшие формы развлечений", но в хорошие и плохие времена большая открытая площадка была местом, где собирались толпы людей-либо в очереди за хлебом, либо на парады, либо на ежегодные новогодние праздники. Сегодня эту туристическую достопримечательность освещают небоскребы, покрытые мигающими экранами Туристы стекаются на Таймс-Сквер, чтобы увидеть яркие огни. Сегодня нарисованные и неоновые вывески в значительной степени заменили огромные телевизионные экраны, было возведено больше небоскребов, и сюда стекаются все больше туристов, чтобы посмотреть на известную туристическую достопримечательность.

9 Следы краски, найденные на Великом Сфинксе в Гизе, говорят о том, что раньше он был более красочным, чем сегодня Цветная иллюстрация того, как мог бы выглядеть Сфинкс. Великий Сфинкс в Гизе, Египет - это огромная известняковая статуя, изображающая мифическое существо с телом льва и головой человека. Это один из старейших и крупнейших памятников в истории человечества, но никто точно не знает, кто его построил, и почему в нем отсутствует основная часть лица. Остатки краски, найденные возле одного уха Сфинкса, также говорят о том, что он не всегда был выжженным от солнца – его покрывала краска. На протяжении веков статуя подвергалась воздействию атмосферных явлений и вандализму Историки считают, что Сфинкс не всегда был скучного коричневого цвета. Тело Сфинкса со временем подверглось выветриванию, несмотря на усилия по восстановлению достопримечательности, а часть лица отсутствует. Борода Сфинкса была выставлена в Британском музее.

10 Римский Колизей рассчитан более чем на 50 000 человек Иллюстрация того, как выглядел Колизей до того, как его забросили. Строительство Римского Колизея, также известного как Амфитеатр Флавия, заказал император Веспасиан (Vespasian) около 70 года нашей эры в качестве подарка для народа. Строение, вмещавшее более 50 000 человек, использовалось на протяжении веков в качестве места для развлечений, в том числе гладиаторских поединков и боев диких животных. В конечном итоге эти мероприятия прекратились, и Колизей стали разбирать ради строительных материалов. Почти две трети Колизея разрушилось из-за погодных условий, времени и людского забвения Большая часть первоначального Колизея была разрушена из-за забвения, стихийных бедствий, вандализма и многого другого. Погода, стихийные бедствия, время и забвение превратили некогда величественное сооружение в разрушающуюся реликвию, уничтожив почти две трети первоначального строения. Тем не менее, сегодня Колизей по-прежнему является одним из самых знаковых сооружений в мире и главной туристической достопримечательностью.

11 Когда-то в греческом Парфеноне было много богато украшенных конструкций Художник запечатлел внутреннее убранство Парфенона вместе со статуей богини Афины. Построенный в 5 веке до нашей эры, Парфенон является одним из самых узнаваемых сооружений в Греции и располагается на холме над Афинами. Храм был заполнен богато украшенными скульптурами и статуей богини Афины. Со временем строение разрушилось из-за землетрясений и пожаров Предпринимались усилия по восстановлению Парфенона. С основанием площадью более 2 136 квадратных метров и 46 внешними колоннами, высота каждой из которых составляла 10 м, Парфенон когда-то был символом богатства города. Однако с тех пор древнее сооружение разрушилось. Скульптуры убрали, а крышу уничтожили взрывы, оставив храм в руинах. Раньше на этом месте стояли несколько других храмов, статуй и достопримечательностей, но теперь вам придется включить воображение, чтобы все это представить.

12 Ангкор-Ват является крупнейшим религиозным памятником в мире Иллюстрация реконструкции Ангкор-Вата. Построенный в первой половине 12-го века как индуистский храм, посвященный богу Вишну, Ангкор-Ват в Камбодже является одним из крупнейших когда-либо созданных религиозных памятников. Этот храм издавна вызывал восхищение своей грандиозной архитектурой. Хотя и сегодня Ангкор-Ват все еще представляет собой великолепное зрелище, он подвергся серьезному разрушению Храм Ангкор-Ват в Сиемреапе приходит в упадок. То, что когда-То было роскошным храмом, который покрывали уникальные художественные работы и яркие краски, теперь практически лежит в руинах. Хотя ученые пытаются сохранить то, что осталось от Ангкор-Вата, памятник продолжает трескаться и разрушаться.