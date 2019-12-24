Запрещено: места в мире, в которые не попасть, да и хорошо

1 ОСТРОВ СУРТСЕЙ Причина запрета: научные эксперименты В 1963 году, в Исландии произошло извержение местного вулкана, в результате чего был сформирован новый остров площадью в 2,7 квадратных километров. Это сразу же вызвало интерес ученых из разных стран, так как это стало выдающимся примером нового образования и возникновения новой жизни. С тех пор остров Суртсей (названный в честь мифологического персонажа Сурт) возможно посетить только с научными целями, а для всех туристов это запретная зона.

2 ОСТРОВ КЕЙМАДА-ГРАНДИ Причина запрета: слишком много ядовитых змей Остров Кеймада-Гранди, расположенный в 35 км от побережья Бразилии, похож на настоящий рай. Однако, поездка на этот остров обойдется вам в жизнь, так как он просто кишит ядовитыми змеями: на площадь 0,43 квадратных километров тут находиться примерно 4000 змей. Здесь обитают одни из самых опасных змей мира — островной ботропс (Bothrops insularis), от укуса которых происходит быстрое омертвение тканей, то есть смерть почти мгновенная. Его яд в пять раз сильнее, чем у других гадюк. По этой причине бразильские власти наложили запрет на посещение острова Кеймада-Гранди, который также называют островом змей.

3 СЕВЕРНЫЙ СЕНТИНЕЛЬСКИЙ ОСТРОВ Причина запрета: недружественные аборигены Северный Сентинельский остров является одним из Андаманских островов в Бенгальском заливе. Хоть официально остров управляется Индией, он является родиной опасных аборигенов сентинельцев, которые избегают любого контакта с цивилизацией и яростно сопротивляться любому вторжению. По мнению ученых, эти аборигены провели 60 000 лет в изоляции от остальной человеческой цивилизации. Эти люди активно защищают свою территорию. Например, в 2004 году после того, как в Индийском океане прошел Цунами, индийское правительство послало вертолет, чтобы выяснить нужна ли помощь местным жителям, однако пролетающий вертолет был встречен стрелами местных жителей, которые явно хотели отогнать его. Их последними жертвами стали затерявшиеся рыболовы. После их убийства, индийские власти призвали граждан держаться подальше от сентинельцев и их земли.

4 ХРАМ ИСЭ, ЯПОНИЯ Причина запрета: только для избранных Самой важной святыней Японии является храм Исэ Джингу. Главный храм окружен высоким деревянным забором. Только высокопоставленные священники и члены императорской семьи допускаются внутрь. До 1945 года в храм Исэ было еще более труднее попасть: он был отделен от внешнего мира речкой Миягава, что символизировало границу между обычной и священной землей. Монахам строго запрещалось пересекать эту реку: считалось, что это нарушит святость святилища и вызовет проблемы для всей Японии.

5 ОСТРОВ ГРУЙНАРД Причина запрета: тестирование биологического оружия В 1942 году британское правительство купило этот шотландский остров Груйнард для испытания биологического оружия, в частности для испытания сибирской язвы. В ходе эксперимента было установлено, что сибирская язва загрязнила территорию, став причиной смертей в 95% случаев. До 1980-х годов, остров был одним из самых опасных мест на планете. Только в 1986 году ученые наконец начали «очищение» зловещего острова и он был объявлен безопасным для посещения в 1990 году. Тем не менее, никто там так и не поселился. Эксперты предупреждают, что споры сибирской язвы все еще остались в почве острова, а это означает, что она не будет пригодна для жизни еще в течение сотен лет.

6 ПЕЩЕРЫ ЛАСКО, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ФРАНЦИЯ Причина запрета: углекислый газ, выдыхаемый людьми, разрушает первобытную живопись Для любителей истории это место просто абсолютная мечта, так как тут вы можете увидеть образ жизни людей, живущих тысячи лет назад. Однако, к сожалению, пещеры Ласко находятся в списке запрещенных мест. В этой пещере находятся самые живописные первобытные произведения искусства, происхождение которых относят к XVIII—XV тысячелетии до н. э. Раньше эта пещера была открыта для туристов, но несколько лет спустя ее закрыли, так как обнаружили, что углекислый газ, выдыхаемый людьми, разрушил некоторые изображения. Сегодня, лишь немногим ученым открыт доступ к этой пещере.

7 ЗОНА 51, ГРУМ ЛЕЙК, США Причина запрета: закрытая военная база Этот список не был бы полным без упоминания пресловутой Зоны 51, находящейся к северо-западу от Лес Вегаса. Эта военная база с 1950 года служит таинственным целям правительства США, и по сей день никто точно не знает для чего она используется. Однако существуют различные слухи. Некоторые считают, что она используется для разработки и испытания ядерного оружия. Другие утверждают, что на ней находятся приземлившиеся десятки лет назад НЛО. Согласно официальным данным, в Зоне 51 разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения. Доступ к базе, так же как и воздушное пространство вокруг неё, ограничено.

8 ВСЕМИРНОЕ СЕМЕНОХРАНИЛИЩЕ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ, НОРВЕГИЯ Причина запрета: закрытое хранилище семян Когда-нибудь задумывались, что произойдет, если в результате стихийного бедствия или войны, в мире закончатся все природные ресурсы и наступит голод? Решением станет всемирное семенохранилище на Шпицбергене. Хранилище якобы содержит многочисленные тысячи семян каждого вида растений со всего мира. Эти семена могут быть использованы для выращивания новых растений и обеспечения всего населения (или его остатка после бедствия) достойной пищей.