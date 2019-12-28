Только для смельчаков: популярные достопримечательности с привидениями (Фото)

1 Хайленд Тауэрс Сегодня эти здания уже не являются достопримечательностью, но когда-то Хайленд Тауэрс (Highland Towers) составляли три 12-этажных многоквартирных дома в Улу-Кланге (Ulu Klang), Селангор (Selangor). Здания были построены в период между 1974 и 1982 годами и стали новым прибежищем для многих экспатриантов. 11 декабря 1993 года из-за перегрузки водопроводных труб в результате муссонных дождей случилась ужасная трагедия. В первом блоке Хайленд Тауэрс раздался громкий взрыв, и дом рухнул. В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено 48 тел. Естественно, после этого поползли слухи о привидениях. В 1994 году один таксист заявил, что среди ночи подобрал женщину-пассажирку, которая настаивала на том, что ей нужно ехать в Хайленд-Тауэрс. Подъехав к заброшенному участку, водитель спросил женщину, зачем ей понадобилось быть там в этот поздний час. Женщина сказала: "Я оставила здесь несколько своих вещей". Когда водитель спросил, что это за вещи, которые не могут подождать до утра, женщина ответила: "Мое тело и моя жизнь. Я умерла здесь в прошлом году", а затем растворилась в воздухе. Похожая история говорит о том, что один исследователь искал здесь свидетельства паранормальной активности, когда наткнулся на маленького мальчика, поднимавшегося по лестнице. Испуганный мужчина спросил ребенка, что тот здесь делает, на что мальчик ответил: "Я ищу свою вторую руку, я потерял ее в том здании". В 2018 году было объявлено о планах перепрофилировать ныне заброшенный участок в парк отдыха. В 2019 году эти планы все еще обсуждаются с целью начать строительство в 2020 году.

2 Старый город в Стокгольме В 1520 году, после того как датский король Кристиан II вторгся в Швецию, 82 члена шведской знати, которые не присягали оппозиции, были обезглавлены или повешены на главной площади Старого города Сторторгет (Stortorget). Это ужасное событие получило название Стокгольмской кровавой бани. Легенда гласит, что, если вам случится бродить по площади ночью с 7 на 9 ноября, вы можете увидеть кровь дворян, медленно растекающуюся по булыжникам. Также говорят, что в красном здании на площади есть 82 белых камня, которые были помещены туда в память о тех, кто много веков назад умер ужасной смертью. Некоторые версии утверждают, что погибли 92 человека, и в красном здании 92 белых камня, и, поскольку каждый камень представляет погибшую жертву, если убрать один из камней, то душа этого человека поднимется из своей могилы и будет вечно появляться в Стокгольме.

3 Форт Шанивар Вада Форт Шанивар Вада (Shaniwarwada) был построен в 1732 году в Пуне, Махараштра, Индия в качестве укрепления. С ростом империи Маратхи в 18 веке место использовалось для индийской политики. В 1828 году форт был почти полностью уничтожен в результате таинственного пожара. Теперь на сохранившиеся стены приезжают посмотреть туристы со всего мира. Как и большинство древних сооружений, Шанивар Вада может похвастаться жуткими историями. В одной из них говорится о молодом принце по имени Нараянрао, который был убит родственником внутри форта. Говорят, что во время убийства мальчик кричал во всю глотку. Теперь, если вы окажетесь на территории форта во время полнолуния, то услышите крики бедного принца, зовущего на помощь. Согласно другой версии, крики можно услышать только в новолуние, когда в стенах форта повторяется жестокое убийство и расчленение принца.

4 Мост Сидней-Харбор и мост Миддл-Крик Мост Сидней Харбор называют "вешалкой", и он является знаковой достопримечательностью, которую открыли в 1932 году. Это самый высокий стальной арочный мост и шестой по длине мост с пролетами в мире. По легенде, при строительстве моста не соблюдались меры безопасности. За это время было зарегистрировано 16 смертей, еще 3 смерти скрыли. Говорят, что 3 подрядчика упали в пилоны, но несколько недель их отсутствия никто не замечал. Когда все выяснилось, решили, что доставать тела слишком трудно и дорого. Таким образом, сегодня их останки все еще встроены в мост. Но это не единственный жуткий мост в Австралии. Многие, проезжавшие по мосту Миддл-Крик (Middle Creek) рядом с Уейкхарст Парквэй (Wakehurst Parkway), сообщали, что видели дух Келли, девушки в белом платье, которая с помощью телекинеза заставляет автомобили разбиваться, если только люди четко не заявляют, что не желают видеть ее в автомобиле. Пару лет назад о Келли сняли документальный фильм, и во время съемок заболели несколько членов команды, что стало реакцией на жуткую историю.

5 Театр Брейтенбаха Театр Брейтенбаха (Breytenbach) в Претории (Pretoria) в Южной Африке начинался как немецкий клуб и в конечном итоге перешел Эмили Хобхаус (Emily Hobhouse), которая основала здесь ремесленную школу. Когда в 1918 году миллионы людей во всем мире поразила смертельная эпидемия гриппа, здание стали использовать как больницу. Тех, кто не пережил болезнь, похоронили там, где сейчас находится сцена театра. Медсестра по имени Хизер (Heather) заботилась о больных детях в импровизированной больнице, пока тоже не подхватила вирус и не умерла. Когда это произошло, родилась городская легенда. Говорят, что няня никогда не покидала своего поста ни при жизни, ни после смерти, чтобы быть уверенной, что будет на месте, когда ребенку потребуется помощь. Согласно другой версии, призрак Хизер спрашивает: "Где мои дети?" Призраки детей тоже остались. Группа исследователей паранормальных явлений так заинтересовалась этой историей, что взялась исследовать театр. Они утверждали, что столкнулись с полтергейстом, слышали, как играет невидимое пианино, и стали свидетелями того, как призраки детей бегают по сцене. Некоторые исследователи сообщали, что чувствовали, что кто-то наблюдает за ними, а также ощущали себя больными. Также они говорили, что им удалось записать бестелесный голос, зовущий на помощь. Кроме того, ходят слухи, что в театре обитает призрак монаха, из-за которого пострадали два студента-актера. Утверждают, что монаху не нравятся спектакли, представленные в театре, и он шумит, возится с освещением и следует за людьми в туалеты, чтобы смыть воду и напугать их.

6 Долина Царей В Долине Царей в Египте находятся гробницы фараонов и других знатных людей Восемнадцатой, Девятнадцатой и Двадцатой династий. На сегодняшний день в долине насчитывается 63 гробницы и камеры, в том числе гробница Тутанхамона. Это один из самых известных объектов в мире, который в 1979 году стал Объектом Всемирного наследия. Это место не обошлось без паранормальных историй. Говорят, что в Долине Царей археологи ведут раскопки гробниц под руководством беспокойных духов древних королевских особ и знати. Но, наверное, самой жуткой историей является история о призраке египетского фараона верхом на колеснице, который появляется в полночь. Говорили, что на шее фараона золотое украшение, на голове - древний головной убор, а в колесницу впряжены черные лошади.

7 Триумфальная арка Триумфальная арка - это памятник, воздвигнутый в честь храбрых духом солдат, погибших за Францию во время Французской революции и Наполеоновских войн. Под ней находится могила Неизвестного Солдата. Триумфальная арка является одной из самых известных достопримечательностей в мире. К сожалению, она также притягивает самоубийц. В 1878 году мужчина перепрыгнул через парапет памятника и мгновенно погиб, разбившись о землю. В 1908 году с памятника спрыгнула женщина, и ее платье зацепилось за карниз. Она повисла так на несколько минут, прежде чем шов на платье разошелся, и она разбилась насмерть. В День взятия Бастилии в 1914 году молодая женщина по имени Роза поссорилась со своим любимым. В приступе ярости Роза поднялась на Триумфальную арку и прыгнула, едва не задев туристов. Теперь, каждый раз, когда перед аркой проходит парад, призрак Розы повторяет свой смертельный прыжок, к ужасу тех, кто ее видит.

8 Замок Дувр Замок Дувр (Dover Castle), настоящее чудо Средневековья, находится в Дувре, Кент, Англия. Это не только самый большой замок в стране, это "ключ к Англии", как его называют, согласно историческому значению замка как оборонительного сооружения. На территории Дуврского замка находится один из трех сохранившихся в мире маяков римской эпохи. Во время Второй мировой войны туннели под замком (построенные более чем за 100 лет до этого), преобразовали в бомбоубежище, а затем в подземный госпиталь. Неудивительно, что с такой богатой историей, Дуврский замок заполучил ужасную репутацию паранормального места. Когда война закончилась, армия оставалась в замке до 1958 года. Пять лет спустя он перешел в собственность Министерства строительства (Ministry of Works), чтобы начать действия по его сохранению. Вскоре после этого здесь стали видеть призраков. Говорили, что в королевской спальне можно увидеть, как в дверь входит нижняя часть тела человека, а затем растворяется в воздухе. Сотрудники сообщали, что неоднократно видели этого призрака и даже шли за ним, чтобы выяснить, куда он идет, но тот растворялся в воздухе. Другие жуткие сообщения касаются звуков барабанов, которые доносятся с зубчатых стен, в то время как безголовый призрак ходит по залам. Считается, что это может быть призрак 15-летнего Шона Флинна (Sean Flynn), барабанщика, которого обезглавили двое солдат. В дополнение к хлопающим дверям и крикам, в секции туннелей, использовавшихся во время Второй мировой войны, видели военнослужащих в форме.

9 Каса Лома Каса Лома (Casa Loma) - это особняк в Торонто, построенный в стиле готического возрождения, с огромным садом. Он расположен на высоте 140 м над уровнем моря и был спроектирован архитектором Э. Дж.Ленноксом (E.J. Lennox). Особняк использовался для съемок нескольких сцен для кино и телевидения и является очень популярным местом для проведения свадеб. Каса Лома также известен жуткими историями о привидениях. Гости и персонал отмечали, что видели даму в белом, которая, как полагают, была призраком горничной, работавшей в доме в 1900-х годах, которая, возможно, умерла от гриппа. Также говорили о том, что слышали детский смех и разговоры, когда рядом не было детей. Некоторые даже утверждают, что видели беспокойный дух сэра Генри Пеллатта (Henry Pellatt), который заказал строительство особняка, а также его жены, леди Мэри Пеллатт (Lady Mary). Считается, что привидения водятся даже в туннеле, ведущем к конюшням на территории особняка. Многие посетители утверждают, что чувствовали, как кто-то вцепился им в волосы и даже вырвал клок волос.