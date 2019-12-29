Будьте первыми в 2020 году: места для посещений, которые скоро заполнятся многочисленными туристами (Фото)

1 Прогнозы о горячих точках, которые находятся на подъеме - но еще не настолько заняты, что их неприятно посещать. Трансильвания, Румыния. Вы думали о поездке в Трансильванию? Прекрасное место, особенно для очаровательного ощущения старого мира.

2 Иордания. Сочетая классику с модерном, Иордания - еще одно место, которое нужно добавить в список обязательных.

3 Словения. Европейское путешествие не было бы полным без ощущения дикого и прекрасного очарования Словении.

4 Эфиопия. Эфиопия гораздо менее популярна, чем другие восточноафриканские направления для сафари, такие как Кения, Танзания и Зимбабве. Но Эфиопия на пороге масштабного туристического прорыва По данным WTTC, в 2018 году туристическая экономика Эфиопии выросла на 48,6%. Увеличилось количество рейсов из самых быстрорастущих авиакомпаний Африки и дебют знакомых гостиничных брендов (первый в стране Hyatt, открытый в 2019 году, и Radisson дебютирует в 2021 году) сделает эту страну более доступной, чем когда-либо.

5 Южная Корея. Южная Корея - это удобное место для путешествий, с фантастической едой и захватывающей историей.

6 Киама, Новый Южный Уэльс, Австралия. Киама - маленький приморский рай на туристическом маршруте Гранд Пасифик Драйв, на южном побережье штата Новый Южный Уэльс.

7 Кеа, Греция. Этот Кикладский остров, похоже, не популярен у туристов, хотя афиняне любят здесь отдыхать. В 2021 году откроется крупный бренд-отель - One & Only - так что сейчас самое подходящее время для разведки.

8 Тасмания, Австралия. Островное государство, расположенное в 240 км к югу от материковой Австралии, обладает множеством суровых красот.

9 Долина бабочек, Турция. Долина бабочек, как бы красиво это ни звучало, является практически нетронутой гаванью.

10 Эс-Сувейра, Марокко. Столица Марокко Марракеш - это безумие местных жителей, туристов и всего, что между ними. Отправляйтесь на атлантическое побережье, где вы найдете Эс-Сувейру, город, который обязательно стоит посмотреть в 2020 году, уже появившийся во многих списках перспективных мест. Он также недавно присоединился к Сети творческих городов ЮНЕСКО.

11 Тремити, Италия. Острова Тремити, состоят из шести небольших островов у материка и входит в провинцию Фоджа.

12 Кадис, Испания. Андалусия является популярным туристическим направлением, но Кадис остается недооцененным. Этот древний город является одним из старейших постоянно населенных городов в Европе.

13 Никарагуа. Никарагуа является одним из самых красивых мест.