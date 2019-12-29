Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
На Донбассе проходит обмен пленными: все подробности (Онлайн-трансляция)
На Донбассе проходит обмен пленными: все подробности (Онлайн-трансляция)
В Украине проходят первые местные выборы в шести ОТО
В Украине проходят первые местные выборы в шести ОТО
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря

Будьте первыми в 2020 году: места для посещений, которые скоро заполнятся многочисленными туристами (Фото)

Смотрите фото (15)
Будьте первыми в 2020 году: места для посещений, которые скоро заполнятся многочисленными туристами (Фото)
13:26 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Выйдите из набитых улиц Барселоны и перегруженных пляжей Лазурного берега, оставаясь на шаг впереди толпы в 2020 году.

  • 1

    Прогнозы о горячих точках, которые находятся на подъеме - но еще не настолько заняты, что их неприятно посещать.

    Трансильвания, Румыния.

    Вы думали о поездке в Трансильванию? Прекрасное место, особенно для очаровательного ощущения старого мира.

  • 2

    Иордания.

    Сочетая классику с модерном, Иордания - еще одно место, которое нужно добавить в список обязательных.

  • 3

    Словения.

    Европейское путешествие не было бы полным без ощущения дикого и прекрасного очарования Словении.

  • 4

    Эфиопия.

    Эфиопия гораздо менее популярна, чем другие восточноафриканские направления для сафари, такие как Кения, Танзания и Зимбабве. Но Эфиопия на пороге масштабного туристического прорыва По данным WTTC, в 2018 году туристическая экономика Эфиопии выросла на 48,6%. Увеличилось количество рейсов из самых быстрорастущих авиакомпаний Африки и дебют знакомых гостиничных брендов (первый в стране Hyatt, открытый в 2019 году, и Radisson дебютирует в 2021 году) сделает эту страну более доступной, чем когда-либо.

  • 5

    Южная Корея.

    Южная Корея - это удобное место для путешествий, с фантастической едой и захватывающей историей.

  • 6

    Киама, Новый Южный Уэльс, Австралия.

    Киама - маленький приморский рай на туристическом маршруте Гранд Пасифик Драйв, на южном побережье штата Новый Южный Уэльс.

  • 7

    Кеа, Греция.

    Этот Кикладский остров, похоже, не популярен у туристов, хотя афиняне любят здесь отдыхать. В 2021 году откроется крупный бренд-отель - One & Only - так что сейчас самое подходящее время для разведки.

  • 8

    Тасмания, Австралия.

    Островное государство, расположенное в 240 км к югу от материковой Австралии, обладает множеством суровых красот.

  • 9

    Долина бабочек, Турция.

    Долина бабочек, как бы красиво это ни звучало, является практически нетронутой гаванью.

  • 10

    Эс-Сувейра, Марокко.

    Столица Марокко Марракеш - это безумие местных жителей, туристов и всего, что между ними. Отправляйтесь на атлантическое побережье, где вы найдете Эс-Сувейру, город, который обязательно стоит посмотреть в 2020 году, уже появившийся во многих списках перспективных мест. Он также недавно присоединился к Сети творческих городов ЮНЕСКО.

  • 11

    Тремити, Италия.

    Острова Тремити, состоят из шести небольших островов у материка и входит в провинцию Фоджа.

  • 12

    Кадис, Испания.

    Андалусия является популярным туристическим направлением, но Кадис остается недооцененным. Этот древний город является одним из старейших постоянно населенных городов в Европе.

  • 13

    Никарагуа.

    Никарагуа является одним из самых красивых мест.

  • 14

    Азорские острова, Португалия.

    Атлантические острова Португалии - это пустыня, которую туристы давно не замечают.

Бюджетненько: где можно отдохнуть без сильного удара по кошельку

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (15)

Все по теме:

Туризм, Путешествия, Города, Страны, Места для посещений.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
02 На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)
03 Зеленский подписал закон о привлечении нардепов к ответственности
04 Неожиданная связь: каким образом старение зависит от голодания
05 Все версии Volkswagen Golf нового поколения уже почти готовы к выпуску
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осенний призыв завершен: сколько солдат пополнили ряды ВСУ
Осенний призыв в ряды ВСУ завершен
Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
В каких городах уже пересмотрели тарифы на тепло
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
В Tesla разработали тяговую батарею для электрокаров
В Tesla разработали тяговую батарею для электрокаров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь