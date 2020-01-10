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Удивительная пещера Пхрая Након в Таиланде (Фото)

Смотрите фото (6)
Удивительная пещера Пхрая Након в Таиланде (Фото)
16:49 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:Пещеру освещает солнце, особенно по утрам. Это лучшее время для визита в пещеру.

  • 1

    В самом сердце Национального парка Кхао Сам Рой Йот в Таиланде, почти в 300 км к югу от Бангкока находится пещера Пхрая Након – одна из самых изысканных в Таиланде и определенно одна из самых популярных. Главная ее достопримечательность – павильон Куха Карухас. Его построил король Чулалонгкорн (он же Рама V) в 1890 году, когда он посещал это место и влюбился в его красоту.

    Позже пещеру также посещали король Прачадипок (Рама VII) и нынешний король Таиланда Пхумипон Адульядет (Рама IX).

  • 2

    В главной пещере, на стене находятся подписи и Рамы V и Рамы VII.

  • 3

    До пещеры можно добраться пешком от пляжа Лаэм Сала внутри парка.

  • 4

    Тропинка вверху по холму ведет в пещеру, и она довольно крутая и жесткая. Путь не близкий – около 430 метров, но по пути есть несколько стоянок для отдыха, где можно передохнуть и насладиться видом на море внизу.

  • 5

    На самом деле Пхрая Након – это две карстовые воронки, у которых обвалилась крыша. Пещеру освещает солнце, особенно по утрам. Это лучшее время для визита в пещеру. Пещеру назвали в честь Пхрая Накона – правителя провинции Накхонситхаммарат, который случайно нашел пещеру более 200 лет назад, когда его корабль штормом прибило к берегу.

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Таиланд, Пещера, Пещера Пхрая Након, Чулалонгкорн.
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