Удивительная пещера Пхрая Након в Таиланде (Фото)

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В самом сердце Национального парка Кхао Сам Рой Йот в Таиланде, почти в 300 км к югу от Бангкока находится пещера Пхрая Након – одна из самых изысканных в Таиланде и определенно одна из самых популярных. Главная ее достопримечательность – павильон Куха Карухас. Его построил король Чулалонгкорн (он же Рама V) в 1890 году, когда он посещал это место и влюбился в его красоту.

Позже пещеру также посещали король Прачадипок (Рама VII) и нынешний король Таиланда Пхумипон Адульядет (Рама IX).