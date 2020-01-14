Захотите в Париж еще больше: необычные особенностей жизни во Франции (Фото)

1 Некоторые из них правдивые, а другие просто странные. В этом смысле Франции и французам скорее повезло, ведь им, как правило, приписывают положительные черты: галантность, чувство стиля, любвеобильность. Конечно, в этом есть доля правды, но за любыми стереотипами скрывается богатый и глубокий национальный характер. При встрече французы целуются, причем в каждом регионе строго определенное количество раз При встрече во Франции приняты "бизушки", то есть поцелуйчики (от фр. bisou), и это очень смущает приезжих. Ведь чем южнее регион, тем большее количество раз там целуются. Есть даже специальный сайт, где можно уточнить, сколько поцелуев принято в определенной местности. Обычно количество варьируется от 1 до 4 раз.

2 У многих французов 3 имени в паспорте. А еще там указан рост и цвет глаз В паспортах жителей Франции указаны не только имя и фамилия, ведь у многих из них тройные имена. Например, вы познакомились с французом, и он представился как Жан. Однако если заглянуть к нему в паспорт, то выяснится, что он какой-нибудь Жан Мишель Поль. Обычно второе и третье имя дают в честь крестных. Также в паспорте гражданина Франции есть информация о том, какой у него рост и цвет глаз.

3 Французские женщины очень независимые Французы очень боятся любого проявления дискриминации по гендерному признаку. Поэтому для них нет деления на мужские и женские обязанности — мужчины могут сами приготовить ужин, заниматься домашними делами и т. д. Более того, они очень удивляются, если женщина умеет, например, шить. Как рассказывает блогер Lena Luciez, которая вышла замуж за француза, ее супруг был очень удивлен, когда она перешила ему пуговицы на рубашке. Он изумленно спросил: "Ты что, умеешь шить?" Она скромно ответила, что уж пришить пуговицу она в состоянии, ведь у нее в детстве были уроки труда. Муж был в шоке и сказал, что для Франции это было бы недопустимо, так как все должны быть на равных. Кроме того, во Франции не принято советоваться со своим партнером. Главная фраза в отношениях — "делай так, как тебе хочется". То есть француженке не придет в голову спросить у своего партнера, что приготовить на ужин, что лучше надеть, какое платье ей больше идет и т. д. Каждый должен решать за себя и принимать решение самостоятельно.

4 Французы отвечают "нет" на любой вопрос или просьбу Во Франции культура общения часто опирается на контекст. Так что значение сказанного часто можно прочесть между строк. Но в целом стандартная первая фраза француза в ответ на любой вопрос, предложение или просьбу звучит как non, то есть "нет". Французский комик Оливье Жиро в своем моноспектакле-сериале объясняет эту привычку так: "Ответ „нет“ дает нам возможность потом сказать „да“. А если вы сразу ответите „да“, то потом уже не сможете сказать „нет“! К тому же мы не должны забывать, что французы — нация протеста, а протест всегда начинается со слова „нет“". Синонимом слова "нет" во Франции служит фраза "это может быть сложно". При этом важно понимать, что отказ — это не всегда окончательный ответ, часто это лишь приглашение к обсуждению, чтобы лучше понять вашу позицию.

5 Обеденный перерыв длится 2 часа Во многих французских офисах, банках и госучреждениях обеденный перерыв длится не час, а 2. Дело в том, что к процессу принятия пищи в этой стране относятся серьезно — работодатели заботятся о том, чтобы сотрудники могли успеть съездить домой и не спеша пообедать. При этом многие любители ЗОЖ предпочитают использовать столь долгий перерыв для того, чтобы побегать в ближайшем парке или сквере.

6 В любой нештатной ситуации во Франции лучше звонить пожарным Какая бы неприятность ни произошла с вами во Франции, скорее всего, вам помогут пожарные. Часто они приезжают на вызов быстрее других служб и могут оказать первую медицинскую помощь, провести практически любую спасательную операцию и т. д. Французы относятся к пожарным с большим уважением и почтением. Единый номер, который нужно набрать в случае ЧП, — 112.

7 На улицах и в метро стоят автоматы по продаже презервативов Во многих городах Франции вы можете встретить автоматы по продаже презервативов практически везде: около магазинов, рядом с аптеками, на оживленных улицах и даже в метро.

8 Во Франции нет централизованного снабжения горячей водой В больших городах воду нагревают в коллективных бойлерах. Что касается отопления, то многие квартиры принадлежат к так называемому смешанному типу, то есть центральное отопление греет этажи и вестибюль дома. При этом каждая квартира оснащена электрическим радиатором, который можно включать самостоятельно и регулировать температуру. Но тут есть нюанс. Во-первых, если выставить высокую температуру, то это может обойтись довольно дорого, особенно если отопление работает от электричества. Во-вторых, часто в старых домах бывает ненадежная проводка, так что порой приходится выбирать, что включить — чайник или отопление, чтобы не выбило пробки. Так что, как правило, зимой температура в квартирах французов не превышает 20 °С.

9 Французские мужчины действительно стильно одеваются Чувство стиля у французов — это не миф. Французские мужчины и правда умеют составить интересный образ из самых обычных, базовых вещей. Причем они не носят ультрамодную и яркую одежду, их шарм — в небрежности. И да, французы действительно умеют и любят носить шарфы.

10 Француженки любят темные цвета и часто предпочитают удобство красоте Про неповторимый стиль и шарм француженок ходят легенды. Типичный образ, который приходит в голову при мысли о француженке, — это элегантная дама в приталенном тренче, на тонких каблуках, с красной помадой и, возможно, в изящной шляпке. В действительности французские женщины руководствуются тем, что одежда и обувь должны быть удобными и практичными. Это самое главное правило гардероба. Так что французский шарм — это небрежность и комфорт, а их любимые цвета — черный, серый и темно-синий. Кроме того, француженки довольно экономные, поэтому они не будут тратить огромные деньги на вещи из новой коллекции — они дождутся распродажи. Особый шик — это умение одеться так, чтобы никто не понял, что все вещи в твоем образе тщательно подобраны. Кстати, внизу многих жилых домов расположены кофейни, поэтому для француженки вообще не проблема спуститься в кафе за чашкой утреннего кофе и круассаном в пижаме.

11 По воскресеньям магазины не работают Часто мы тратим выходные совсем не на отдых: делаем уборку, бегаем по магазинам. А вот воскресенье для французов — семейный день, когда они предпочитают отдыхать: выезжать за город, кататься на велосипедах и т. п. Дело в том, что во Франции в воскресенье закрыты почти все магазины и лавки. Так что запасаться всем необходимым лучше в пятницу или в субботу.

12 Французы очень любят хлеб Основа повседневного рациона французов — обыкновенный багет. Чаще всего его едят в виде сэндвича с различными начинками. Также одним из самых популярных блюд во Франции является обжаренный бутерброд с яичницей сверху — "крок-мадам" (а если без яичницы, то "крок-месье"), а вовсе не всякие изыски вроде фуа-гра или лягушачьих лапок. Кстати, их большинство французов даже не пробовали — это блюдо популярно лишь на юге страны.

13 Французский круассан — без начинки Круассан считается чуть не одним из символов Франции, хотя на самом деле эта выпечка родом из Вены. Правда, во Франции их стали делать исключительно из слоеного теста. При этом настоящие французские круассаны только те, что без начинки. То есть ни джема, ни крема, ни шоколада — ничего. Кстати, круассан с загнутыми концами сделан на основе маргарина, а классический прямой — чистого масла.

14 Нельзя оставлять багет на следующий день Багет — это своеобразный символ Франции. Каждый день в Париже продается более полумиллиона багетов. Однако мягкий и хрустящий сегодня, на следующий день он превратится в несъедобную черствую палку. Недаром слово "багет" с французского переводится как "палка".

15 Не стоит заказывать блюдо "андуйет" Андуйет (фр. andouillette) — сосиска с потрохами, классическое блюдо французской кухни. Однако для неподготовленных туристов это угощение может показаться довольно спорным — дело в том, что оно издает очень отталкивающий запах. Во Франции есть даже поговорка: "Чем больше андуйет воняет, тем вкуснее". В общем, это блюдо на любителя.

16 В кафе и ресторанах не просите меню Привычное всем слово "меню" во французском обозначает определенный набор блюд, что-то вроде бизнес-ланча. А "меню" по-французски звучит как carte ("кярт"), то есть карта. Так что в кафе и ресторанах просите "карту", а то вас могут неверно понять. Кстати, подзывая официанта, не называйте его "гарсон", так как это слово обозначает "мальчик". Лучше сказать "месье" или просто "пардон" для привлечения внимания официанта. Также стоит учесть, что во Франции везде принято давать чаевые.

17 Вас пустят в ресторан с собакой, а еще бесплатно дадут воду и хлеб Французы обожают собак, поэтому весьма лояльно относятся к нахождению питомцев в кафе и даже ресторанах. Так что если вы путешествуете с четвероногим другом, то можете смело рассчитывать на дружелюбие и гостеприимство французов. А еще во всей Франции хлеб и воду в кафе и ресторанах вам подадут бесплатно — этот закон впервые был введен еще Наполеоном. Впрочем, бесплатная вода будет подана из-под крана. Поэтому, если вы не хотите тратиться на бутилированную воду, просто скажите официанту: "Сarafe d’eau s’il vous plaît" ("Караф до силь ву пле").

18 Большинство французов чистит зубы после завтрака Многим приезжим может показаться, что французы совсем не чистят зубы по утрам. На самом деле они делают это только после завтрака. На первый взгляд такой подход кажется странным, но на самом деле, если вдуматься, то это логично. Судите сами: если вы почистите зубы перед завтраком, то не сможете в полной мере ощутить вкус еды — все будет перебивать аромат мятной зубной пасты. А для французов очень важно наслаждаться едой. Кроме того, с точки зрения гигиены почистить зубы после еды правильнее, чем до нее. 19. Французы пьют воду из-под кранаВо Франции хорошая система очистки воды. Конечно, все зависит от региона, но в целом власти страны внимательно следят за качеством воды, поэтому вы можете совершенно спокойно пить воду из-под крана.

19 До недавнего времени во Франции женщинам было законодательно запрещено носить брюки В 1800 году французскими властями был принят закон, в котором говорилось, что женщинам было необходимо получить разрешение от полиции на ношение мужской одежды. В том числе брюк. Закон был придуман для того, чтобы француженкам было сложнее получить доступ к определенным профессиям. Позднее в него были внесены поправки, которые разрешали женщинам носить штаны, если они ездили на велосипеде или катались верхом. Так вот, отменили этот закон только в 2012 году. Конечно, он не соблюдался в течение многих десятилетий, но тем не менее оставался в кодексах.