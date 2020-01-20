Когда статус полностью заслужен: самая красивая высокогорная дорога в мире (Фото)

1 Высокогорная дорога Гроссглокнер — одна из самых красивых в Альпах.

2 Она соединяет австрийские земли Зальцбург и Каринтию, проходя по очень живописным местам.

3 Фотограф Николай Господарек с 2008 года делает прекрасные снимки с этой дороги.

4 "Каждый раз эти виды открываются мне по-новому. Я просто поражен красотой природы этих мест", — рассказал Николай.

5 Дорога открыта для проезда с мая по октябрь, и каждый год в это время по ней путешествуют тысячи туристов.