Когда статус полностью заслужен: самая красивая высокогорная дорога в мире (Фото)

Высокогорная дорога Гроссглокнер — одна из самых красивых в Альпах.
Она соединяет австрийские земли Зальцбург и Каринтию, проходя по очень живописным местам.
Фотограф Николай Господарек с 2008 года делает прекрасные снимки с этой дороги.
"Каждый раз эти виды открываются мне по-новому. Я просто поражен красотой природы этих мест", — рассказал Николай.
Дорога открыта для проезда с мая по октябрь, и каждый год в это время по ней путешествуют тысячи туристов.
Просто взгляните на эти впечатляющие снимки неподдельного совершенства природы.