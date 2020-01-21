Скачать
Вторник, 21.01.2020
Глава Счетной палаты: В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов
Глава Счетной палаты: В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов
Безработица в Украине: в Минэкономики назвали основные причины
Безработица в Украине: в Минэкономики назвали основные причины
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки
Перекус на работе: идеи вкусных и питательных обедов
Перекус на работе: идеи вкусных и питательных обедов

ТОП-17 старейших городов мира, которые все еще существуют (Фото)

Смотрите фото (18)
ТОП-17 старейших городов мира, которые все еще существуют (Фото)
17:28 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Эти захватывающие истории из прошлого могут дать представление о том, как развивалась человеческая история и как формировался мир.

  • 1

    Вы когда-нибудь посещали древнюю цивилизацию? Это как путешествие во времени. Прогуливаясь среди руин, вы можете представить, какой была жизнь сотни или даже тысячи лет назад.

    Старейшие города со всего мира все еще предлагают много знаний, несмотря на некоторые потери археологических свидетельств. Понимание того, как люди жили в поселениях, может дать нам более широкую картину нашей собственной истории.

    В этой статье вы отправитесь в путешествие по самым ранним человеческим жилищам и раскроете древние артефакты. Вы также узнаете, как некоторые из древнейших городов выросли или пришли к власти.

    Варанаси, Индия.

    Ученые считают, что он был основан между 3000 и 5000 лет назад Шивой. Люди со всего мира считают Варанаси духовной столицей Индии.

  • 2

    Алеппо, Сирия.

    Древние историки не совсем уверены, когда поселенцы начали заселять город Алеппо. Одна из главных причин, по которой дата происхождения неизвестна, заключается в том, что большая часть первоначального города была разрушена в результате гражданской войны. Однако, когда археологи обнаружили древний храм, они смогли датировать его еще 3000 лет до нашей эры.

  • 3

    Кадис, Испания.

    В 219 году до нашей эры великий карфагенский полководец по имени Ганнибал Барка сделал торговый пост своей базой для завоевания Иберии. Много веков спустя портовый город все еще известен своей захватывающей архитектурой и большим количеством сторожевых башен.

  • 4

    Афины, Греция.

    Афины в настоящее время являются столицей Греции, которая когда-то была мощной цивилизацией и империей. Афины были также домом для некоторых из величайших умов ушедшей эпохи, в том числе Сократа и Гиппократа.

  • 5

    Пловдив, Болгария.

    Найдя мозаичные панели, глиняные лампы и ранние монеты, историки пришли к выводу, что жители поселились в Пловдиве около 1400 г. до н.э.

  • 6

    Иерусалим.

    Иерусалим расположен между Средиземным морем и Мертвым морем на Ближнем Востоке. Историки полагают, что поселенцы начали заселять город около 2800 г. до н.э.

  • 7

    Эль-Файюм, Египет.

    Историки считают, что люди начали населять Эль-Фаюм около 7000 г. до н.э.

  • 8

    Аргос, Греция.

    В золотую эру люди приезжали в Аргос со всего мира, чтобы участвовать в различных музыкальных конкурсах. Перенесемся на несколько тысяч лет назад, и люди все еще едут в шумный город, чтобы насладиться музыкой, театром и искусством.

  • 9

    Суза, Иран.

    Иран обязан своей богатой историей древнему городу Сузы, ранее известному как Шуш. То, что начиналось как небольшое поселение в 7000 г. до н.э., превратилось в праздничное городское сообщество.

  • 10

    Лоян, Китай.

    Около 4000 лет назад Лоян считался сердцем Китая. Люди начали населять город за его священное географическое положение на пересечении двух крупных рек Китая.

  • 11

    Лиссабон, Португалия.

    Очаровательный исторический город Лиссабон расположен на вершине холмов Португалии. Историки полагают, что первое поселение в этом месте было основано около 1200 г. до н.э. и называлось Улиссипо.

  • 12

    Яффа, Израиль.

    Исследователи полагают, что город был основан и населен где-то около 2000 г. до н.э. Почти восемь тысяч лет спустя Яффа все еще заполнена старыми историческими зданиями, церквями и башнями.

  • 13

    Сент-Огастин, Флорида.

    Сент-Огастин, штат Флорида, расположен на северо-восточном побережье Флориды и является одним из старейших городов в Соединенных Штатах. Он был основан в 1565 году испанским адмиралом Педро Менендесом де Авилесом.

  • 14

    Сан Педро Чолула, Мексика.

    Чолула является одним из старейших постоянно населенных городов Мексики. Историки считают, что он был основан где-то между 800 и 200 г. до н.э.

  • 15

    Мачу-Пикчу, Перу.

    Американский археолог Хирам Бингхэм обнаружил древнее поселение инков в Перу 24 июля 1911 года. После многолетних исследований историки пришли к выводу, что Мачу-Пикчу был построен примерно в 1450 году.

  • 16

    Газиантеп, Турция.

    На протяжении веков богатая история текла через поселение. Роскошные римские бани, храмы и мечети были созданы во время восхождения на территорию Османской империи в 1200-х годах.

  • 17

    Эрбиль, Ирак.

    Эрбиль является одним из старейших непрерывно населенных городов в мире, поскольку люди проживали в этом районе еще в 5 тысячелетии до нашей эры. Город был когда-то частью Османской империи.

Солнечная Испания: топ-10 мест, которые нужно посетить

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (18)

Все по теме:

Туризм, Путешествие, Страны, Старые города.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 января
02 Алла Мазур после химиотерапии: телеведущая предстала в парике (Фото)
03 Китайский Новый год 2020: дата и традиции в год Белой Металлической Крысы
04 В Кремле прокомментировали возможность включения в состав РФ Украины и Белоруссии
05 Международный день объятий 2020: оригинальные поздравления в прозе и картинках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине разгулялся &quot;свинной&quot; грипп: что это такое и как себя уберечь
В Украине разгулялся "свинной" грипп
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (13.01 – 19.01.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
В Украине приняли Йованович с визитом (Фото)
В Украине приняли Йованович с визитом (Фото)
&quot;Особенные&quot;: актер Венсан Кассель обратился к украинцам (Видео)
"Особенные": актер Венсан Кассель обратился к украинцам (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь