ТОП-17 старейших городов мира, которые все еще существуют (Фото)

1 Вы когда-нибудь посещали древнюю цивилизацию? Это как путешествие во времени. Прогуливаясь среди руин, вы можете представить, какой была жизнь сотни или даже тысячи лет назад. Старейшие города со всего мира все еще предлагают много знаний, несмотря на некоторые потери археологических свидетельств. Понимание того, как люди жили в поселениях, может дать нам более широкую картину нашей собственной истории. В этой статье вы отправитесь в путешествие по самым ранним человеческим жилищам и раскроете древние артефакты. Вы также узнаете, как некоторые из древнейших городов выросли или пришли к власти. Варанаси, Индия. Ученые считают, что он был основан между 3000 и 5000 лет назад Шивой. Люди со всего мира считают Варанаси духовной столицей Индии.

2 Алеппо, Сирия. Древние историки не совсем уверены, когда поселенцы начали заселять город Алеппо. Одна из главных причин, по которой дата происхождения неизвестна, заключается в том, что большая часть первоначального города была разрушена в результате гражданской войны. Однако, когда археологи обнаружили древний храм, они смогли датировать его еще 3000 лет до нашей эры.

3 Кадис, Испания. В 219 году до нашей эры великий карфагенский полководец по имени Ганнибал Барка сделал торговый пост своей базой для завоевания Иберии. Много веков спустя портовый город все еще известен своей захватывающей архитектурой и большим количеством сторожевых башен.

4 Афины, Греция. Афины в настоящее время являются столицей Греции, которая когда-то была мощной цивилизацией и империей. Афины были также домом для некоторых из величайших умов ушедшей эпохи, в том числе Сократа и Гиппократа.

5 Пловдив, Болгария. Найдя мозаичные панели, глиняные лампы и ранние монеты, историки пришли к выводу, что жители поселились в Пловдиве около 1400 г. до н.э.

6 Иерусалим. Иерусалим расположен между Средиземным морем и Мертвым морем на Ближнем Востоке. Историки полагают, что поселенцы начали заселять город около 2800 г. до н.э.

7 Эль-Файюм, Египет. Историки считают, что люди начали населять Эль-Фаюм около 7000 г. до н.э.

8 Аргос, Греция. В золотую эру люди приезжали в Аргос со всего мира, чтобы участвовать в различных музыкальных конкурсах. Перенесемся на несколько тысяч лет назад, и люди все еще едут в шумный город, чтобы насладиться музыкой, театром и искусством.

9 Суза, Иран. Иран обязан своей богатой историей древнему городу Сузы, ранее известному как Шуш. То, что начиналось как небольшое поселение в 7000 г. до н.э., превратилось в праздничное городское сообщество.

10 Лоян, Китай. Около 4000 лет назад Лоян считался сердцем Китая. Люди начали населять город за его священное географическое положение на пересечении двух крупных рек Китая.

11 Лиссабон, Португалия. Очаровательный исторический город Лиссабон расположен на вершине холмов Португалии. Историки полагают, что первое поселение в этом месте было основано около 1200 г. до н.э. и называлось Улиссипо.

12 Яффа, Израиль. Исследователи полагают, что город был основан и населен где-то около 2000 г. до н.э. Почти восемь тысяч лет спустя Яффа все еще заполнена старыми историческими зданиями, церквями и башнями.

13 Сент-Огастин, Флорида. Сент-Огастин, штат Флорида, расположен на северо-восточном побережье Флориды и является одним из старейших городов в Соединенных Штатах. Он был основан в 1565 году испанским адмиралом Педро Менендесом де Авилесом.

14 Сан Педро Чолула, Мексика. Чолула является одним из старейших постоянно населенных городов Мексики. Историки считают, что он был основан где-то между 800 и 200 г. до н.э.

15 Мачу-Пикчу, Перу. Американский археолог Хирам Бингхэм обнаружил древнее поселение инков в Перу 24 июля 1911 года. После многолетних исследований историки пришли к выводу, что Мачу-Пикчу был построен примерно в 1450 году.

16 Газиантеп, Турция. На протяжении веков богатая история текла через поселение. Роскошные римские бани, храмы и мечети были созданы во время восхождения на территорию Османской империи в 1200-х годах.