Сказочные отели, отдых в которых запомнится вам надолго (Фото)

1 Даже в самом райском местечке плохой отель может превратить отпуск в сущий кошмар. С другой стороны плохой курорт в шикарном отеле может показаться раем. А что будет, если взять идеальный отель и поместить его в идеальный курорт? Правильно, получится идеальных отдых, о котором мечтает любой отпускник. Ladera Resort, Сент-Люсия Вероятно, это единственное место для идеального путешествия по Карибам, так как Ladera Resort сочетает в себя роскошь, комфорт и идеальное месторасположение. В услуги отеля входят спа-центр, множество экскурсионных программ на любой вкус, а также эксклюзивная возможность нырнуть прямо с подвесной скамейки в бассейн.

2 Manta Resort, Танзания А вы бы хотели спуститься вниз по лестнице вашего бунгало, поднять жалюзи и увидеть за окном мирно плавающие стайки рыб? А как насчет того, чтобы ваш номер стоял на якорях прямо посреди океана на внушительном расстоянии от берега? Если на оба вопроса вы ответили положительно, тогда снимки отеля Manta Resort, возможно, вдохновят вас посетить коралловый остров Пемба к северу от Занзибара.

3 Отель "Висячие сады Убуда", Бали Возьмите один бутик-отель, добавьте потрясающего вида на ущелье реки Аюнг, киньте щепотку тропических джунглей Паянгана и получите коктейль из незабываемых впечатлений на курорте вашей мечты. Несмотря на то, что Убуда знаменит своими виллами с деревянными террасами, большой двухуровневый бассейн также является его гордостью, за что курорт был удостоен всяческих наград.

4 Отель "Icehotel", Юккасъярви, Швеция По своему внешнему виду этот отель напоминает очень холодную арт-инсталляцию. Жилые апартаменты доступны туристам только один сезон в году, так как каждую зиму отель приходится отстраивать заново. Отдыхающие могут заночевать и в "теплых номерах", а также развлечься "самостоятельным сооружением ледяных избушек" или отправиться на экскурсию с интригующим названием "ледовое творчество под полуночным солнцем".

5 Cocoa Island Resort, Мальдивские острова В 40 минутах езды на катере от главного аэропорта архипелага на частном острове Cocoa словно "вырос" из воды отель "Cocoa Island", состоящий из 33 наводных бунгало. Белоснежный песок и кристально чистая вода – что еще нужно для отдыха мечты? Гости могут заняться дайвингом, исследуя подводные рифы, или насладиться расслабляющими спа-процедурами.

6 Отель "Loisaba", Кения В кенийской пустыне раскинулось необычное, удивляющее своей самобытностью сафари-ранчо, где вместо привычных номеров туристам предлагают "спальни под открытым небом". Из номеров "Кикобо" открывается вид на живописную речную долину, а номера "Койя" стоят прямо на сваях вдоль реки Эвасо-Нгиро. В каждом номере есть так называемая кровать на колесах "Мукокотени", которую можно выкатывать, чтобы погрузиться в сон прямо под открытым небом. По территории ранчо бродят различные представители дикой природы: слоны, антилопы, львы, зебры, леопарды.

7 Отель "Marques de Riscal", Испания Этот футуристический отель, спроектированный известным архитектором Фрэнком Гери, находится в самом сердце испанской винной столицы в средневековом городе Эльсьего. Посетители могут насладиться традиционной кухней Басков, а также видом на испанскую загородную местность прямо с крыши лаундж-библиотеки.

8 Dedon Island Resort, Филиппины Гостиница представляет собой дизайнерский вариант молодежного хостела, который состоит из 10 небольших бунгало, расположенных на филиппинском острове Сиаргао. Особенностью хостела является дизайнерская мебель для улицы, которую компания Dedon производит более 20 лет.

9 Частный заповедник Финда, ЮАР Небольшой, но роскошный дом семейного образца расположен в частном охотничьем заповеднике в провинции Квазулу-Натал. Это отличный вариант для полного единения с дикой природой.

10 Отель "Emirates Palace", Абу-Даби Семиздездочный отель, относящийся к старейшей сети отелей Кемпински, является второй самой дорогой гостиницей класса "люкс" в мире, о чем свидетельствует частная пристань для яхт и посадочная площадка для вертолетов.

11 Отель "Alpina Gstaad", Швейцария Швейцарская горнолыжная деревня Гштад является одним из лучших курортных районов в Альпах, а отель "Alpina Gstaad" предлагает своим постояльцам первоклассные апартаменты, где вполне можно сочетать активный отдых и релаксацию. Еще одно достоинство отеля – балконы, с которых можно любоваться чарующими видами альпийской природы.

12 Отель "Hotel de Glace", Квебек, Канада Это первый (и единственный) настоящий ледяной отель в Северной Америке. Отель "Hotel de Glace" был открыт в 2001 году, а в декабре каждого года он отстраивается заново, поэтому принимает гостей всего три месяца и ежегодно меняет свой облик. Отель знаменит своей часовней, баром и большой ледовой горкой.

13 Отель "GamirasuCaveHotel", Турция Недавно отреставрированный отель расположен на территории древнего византийского монастыря. Часть его номеров представляют собой переделанный старые кельи, в которых некогда уединялись монахи. Сам отель разместился в пещерах кремовых скал в городе Ургюп в регионе Каппадокия, что само по себе гарантирует его превосходство перед другими отелями.

14 Rayavadee Resort, Таиланд Это место выглядит как затерянный остров, покрытый джунглями, – мечта любого, кто ищет спокойствия и уединения после длительного тяжелого перелета. Только представьте: после дня, проведенного у роскошного гидробассейна, вы отправляетесь провожать закат в пещеру, оборудованную под ресторан, на песчаном побережье.

15 Отель "Hotel Au Vieux Panier", Франция Расположенный в самом сердце Марселя отель "Hotel Au Vieux Panier" имеет не совсем стандартные номера, каждый из которых был индивидуально оформлен каким-нибудь художником или дизайнером с мировым именем. К тому же номера каждый год переделывают. Здесь есть и терраса на крыше, откуда открывается вид на центр города, и библиотека, где можно расслабиться и насладиться уединением с книгой в руках.

16 Лодж на кратере Нгоронгоро, Танзания Этот лодж (или эко-отель) представляет собой абсолютно уникальное явление, что касается его месторасположения: он стоит на кромке кратера потухшего вулкана Нгоронгоро. На территории заповедника можно увидеть практически всех типичных для Африки животных, а еще редкие и исчезающие виды. На сайте TripAdvisor отель получит метку "Лучший отдых в Танзании".

17 Panchoran Retreat, Бали Буквально "выросший" в джунглях Бали этот отель ирландского дизайнера Линды Гарланд является и арт-проектом, и курортом, и эко-садом одновременно. Кстати, режиссер Райан Мерфи выбрал именно это место для съемок одной из частей своего фильма "Ешь, молись, люби".

18 Отель "BoscoloMilano", Италия Дизайн здания 1920-х годов был полностью изменен, и теперь отель "Boscolo Milano" с видом на Золотую площадь и Миланский собор сочетает в себе красочные авангардные украшения с роскошью и утонченной элегантностью пятизвездочных ресторанов и спа-центров.

19 Anantara Golden Triangle Elephant Camp and Resort, Таиланд Это и курорт и знаменитый Парк слонов, который находится на пересечении Таиланда, Лаоса и Мьянма в самом сердце горных джунглей Северного Таиланда. Отель предлагает не только широкий спектр спа-услуг, но и незабываемые прогулки на слонах через джунгли, игры со слонятами и даже занятия йогой на слонах и пикники на слонах.

20 Отель "Hotel Sidi Driss", Тунис Экзотический этнический отель представляет собой коллекцию пещер, созданных из глины (эти отдельные пещеры являются почти точными копиями традиционных берберских жилищ). Если вы фанат "Звездных войн", то за $10 вы сможете провести ночь в отеле, который был жилищем Люка Скайуокера, обитавшего на планете Татуин. Заманчиво, не правда ли?

21 Отель "Cambrian Hotel", Швейцария Отель "Cambrian Hotel" предлагает еще один вариант шикарной гостиницы в сочетании с экстраординарным видом на Швейцарские Альпы.

22 Подземный отель "Sala Silvermine", Швеция Если вы в буквальном смысле хотите "спрятаться подальше от внешнего мира", то номер в отеле "Sala Silvermine", расположенный на глубине 155 метров, как раз то, что вы искали (там, кстати, не ловят мобильные телефоны). Это самый глубокий гостиничный номер в мире! Поэтому, если вам наскучили все эти райские острова, то смело отправляйтесь в шведскую шахту XV века, переделанную в туристическую достопримечательность и необычную гостиницу. Большинство предметов мебели здесь выполнено из серебра, добытого в шахте.

23 Marataba Safari Lodge, Южная Африка Marataba Safari Lodge – это некоммерческий отель, где все доходы от туристического бизнеса идут на сохранение и поддержание текущих проектов заповедника, на территории которого находится гостиница. Своей главной целью сотрудники национального парка считают сохранение естественного баланса флоры и фауны в регионе при участии людей со всего мира.

24 Отель "Viceroy Hotel", Бали Благодаря удачному месторасположению индонезийского курорта Бали можно довольно легко сэкономить на внешним облике отеля, целиком положившись на поражающую дух красоту его окрестностей. Отель "Viceroy Hotel" расположен на зеленых холмах долины Петану в окружении тропических джунглей. К эксклюзивным услугам отеля относится вертолетная площадка. Гости, желающие избежать часового переезда из международного аэропорта Нгурах Раи в Убуд, могут заказать индивидуальный прямой перелет на вертолете за 12 минут над живописными пейзажами с посадкой в нескольких метрах от приемной отеля.

25 Отель "Crazy Bear Beaconsfield", Великобритания "CrazyBearBeaconsfield", являющийся частью сети отелей, которые славятся своей запредельной роскошью, был открыт в 2008 году. Номера с пышным декором были построены внутри тщательно отреставрированного постоялого двора 15 века, считающегося старейшим зданием в Биконсфилде.

26 Лыжный курорт "Barin", Иран Всего в часе езды от Тегерана маячит "белая крепость" под названием "Barin Ski Resort", имитирующая заснеженные горы, которые ее окружают. Отель был спроектирован таким образом, чтобы полностью сливаться с природным ландшафтом. Сами номера напоминают игру – ледяные жилища северных народностей (хотя архитекторы сделали выбор в пользу "топографических слоев" вместо ледяных блоков).

27 Отель "Attrap’Reves Hotel", Франция Номера в отеле "Attrap’Reves Hotel" выполнены в виде прозрачных капсул-полусфер, где постояльцы почувствуют себя настоящими ‎космонавтами, раскинувшими палаточный лагерь на просторах далекой ‎планеты.

28 Montaña Mágica Lodge, Чили Этот экологический отель-водопад представляет собой не только искусственный гейзер, но и биосферный заповедник Уило-Уило, включенный в сокровищницу Всемирного наследия ЮНЕСКО. На прилегающей к отелю территории отдыхающие могут своими глазами увидеть горячие источники, бьющие прямо из стволов деревьев, а также самых разнообразных представителей фауны, включая пум и пуду (крошечных оленей).

29 Caves Resort, Ямайка Оригинальный отель "The Caves", расположенный возле курортного городка Негрил, в первую очередь, привлекает туристов своими эксклюзивными, как будто вырубленными в прибрежной скале номерами-гротами. Кроме того, отужинать отдыхающие смогут в ресторане, расположенном прямо в пещере, а принять ванную – в джакузи, обустроенном прямо в скале.

30 Отель "Whitepod", Швейцария "Эко-отель класса люкс и альпийский курорт" – так окрестили отель "Whitepod", который, будучи экологически дружелюбным местом отдыха, построен только из максимально безопасных для природы материалов, и где оптимально расходуется потребление воды и электричества. В роли гостиничных номеров выступают уютные куполообразные иглу, гармонично вписывающиеся в окружающие ландшафты Швейцарских Альп.

31 Отель "Juvet Landscape", Норвегия Первый в Европе "пейзажный отель" являет собой концептуальное смешение архитектурного дизайна с акцентом на окружающую природу. Спроектированный норвежской студией Jensen & Skodvin Architects отель "Juvet Landscape" состоит из отдельных зданий в виде "обувной коробки", каждое из которых имеет одну или две стеклянные стены. Таким образом, архитекторы хотели добиться иллюзии полного слияния гостиничных номеров с лесным ландшафтом.

32 Отель "Sofitel So Bangkok", Таиланд Отель "Sofitel So Bangkok" оформлен в тематике каждого из пяти китайских элементов (вода, земля, дерево, металл и огонь) с оттенком французской элегантности и роскоши, дополняющей современный тайский дизайн. Отель с видом на улицы Бангкока предлагает своим постояльцам спа-салон мирового класса, оформленного в стиле мифического леса.

33 Отель Quinta Real Zacatecas, Мексика Это одно из популярнейших мест отдыха в Сакатекас – мексиканский вариант Колизея. Когда-то там располагался бывший ‎стадион для боя быков, который теперь превратился в гостеприимный фешенебельный отель.

34 Отель "La Claustra", Швейцария В 1999 году предприимчивый художник Жан Одерматт решил переделать пустующие пещеры перевала Святого Готарда, ранее представлявшие собой стратегические укрепления швейцаркой армии, в туристический центр. Отель построен под скалой на расстоянии 625 метров над уровнем моря. Однако демилитаризованный артиллерийский бункер зимой замерзает, поэтому его 17 номеров доступны для бронирования только в период с мая по октябрь.

35 Отель "Free Spirit Spheres", Канада В тропических лесах Ванкувера туристы могут заночевать в прочно подвешенных на деревьях сферических жилищах, сделанных вручную и висящих на расстоянии 3-4 метра от земли. Возможно, такие домики-сферы не вполне соответствуют всем представлениям роскоши гостиничных номеров, зато сама идея легкого покачивания на ветру во время погружения в сон и пробуждения под заливистое пение птиц кажется чертовки заманчивой.