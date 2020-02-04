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Новые запреты для туристов: что нужно знать в 2020 году

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Новые запреты для туристов: что нужно знать в 2020 году
10:36 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Некоторые из запретов могут показаться странными и даже абсурдными, но если вы не хотите испортить себе отдых или деловую поездку, лучше их строго придерживаться.

  • 1

    Планируя зарубежную поездку, лучше потратить немного времени и заранее узнать о запретах и ограничениях, существующих в стране, в которую лежит путь. Они могут быть связаны с чем угодно, начиная от дресс-кода и заканчивая ограничением фото и видеосъемки.

    Запрет на курение на пляжах

    С каждым годом к курению в прибрежных зонах отдыха в мире относятся все менее терпимо. На пляжах курортов Таиланда, Греции, Италии, Французской Ривьеры, Валенсии, Ибицы, Майорки введен полный запрет на употребление табачных изделий.

    Связано это не только с тем, что курильщики мешают своим дымом окружающим и подают плохой пример детям, но и с тем, что окурки на крупных европейских курортах стали в последние годы настоящим бедствием. До введения новых правил некоторые пляжи к вечеру покрывались настоящим ковром из окурков, уборка которых "влетает в копеечку".

    Строже всего к курильщикам относятся в Таиланде. Там нарушителям грозит год тюремного заключения или 100 тысяч бат штрафа. Особо невезучий курильщик может получить оба вида наказания. В Испании штраф может достигать 3000 евро, что примерно равноценно тайскому.

  • 2

    Еда на улицах

    Во многих туристических городах запрещено есть в определенных местах. В частности, такой запрет действует во Флоренции. Ежегодно этот итальянский город посещает около 10 миллионов туристов. До введения запрета в историческом центре города на каждом шагу можно было встретить сделавших привал туристов, жующих свои бутерброды.

    Городские власти в 2018 году решили, что такие стихийные обеды портят облик прекрасной Флоренции и ввели запрет на употребление пищи на тротуарах, парапетах и ступенях. Он действует не везде, а на 4 основных туристических улицах города. Нарушителям грозит штраф 500 евро. В японском городе Камакура порядки еще строже - там нельзя есть даже на ходу.

  • 3

    Использование пластика

    Прошлый год принес множество новых правил и ограничений, касающихся пластика. Борьба с загрязнением океана поставила многие полимеры вне закона на острове Самет в Таиланде. Там запрещены не только пластиковые пакеты, но и пищевые контейнеры из этого материала. Нарушители будут оштрафованы, причем размер наказания будет определяться тяжестью их проступка.

    Прошлым летом запретили пластик также и на берегу Красного моря. В Египте полимерные пакеты и посуда запрещены на популярных курортах Хургада и Марса-Алам, а также на менее известных Кусейр и Сафага. Запрет связан с прямой угрозой популяции морских рыб и кораллов. Губернатор провинции Ахмед Абдулла запретил полиэтилен и пластик в супермаркетах, ресторанах и кафе, на рынках, в лавках и даже в аптеках.

    Итальянский остров Капри объявлен зоной, свободной от пластиковой посуды, пакетов и бутылок. Туристам, которые будут уличены в использовании пластика на этом средиземноморском курорте, грозит внушительный штраф в размере 500 евро.

  • 4

    За селфи с самолетом в тюрьму

    Во многих музеях, галереях, соборах и замках мира фото и видеосъемка запрещены или разрешаются только за дополнительную плату. Информация об этом размещена перед входом на каждый туристический объект и с ней желательно внимательно ознакомиться.

    Но бывают и совсем необычные запреты на фотосъемку, нарушение которых туристами может вылиться в серьезные неприятности. Во многих странах строго запрещена съемка при помощи квадрокоптеров, а кое-где и сами полеты этих устройств без специального разрешения. На острове Пхукет в Таиланде не так давно ввели запрет на фотографирование на фоне взлетающих и приземляющихся самолетов.

    Один из самых популярных пляжей Пхукета Май Кхао, расположен прямо возле взлетной полосы аэропорта. Он стал настоящим местом паломничества любителей селфи, делающих снимки с пролетающими над самой головой самолетами. Новое правило вовсе не прихоть, а необходимость, призванная обеспечить безопасность авиаперелетов. Власти острова считают, что вспышки фотоаппаратов могу ослепить пилотов.

    Нарушителей ждут штрафы, сумма которых начинается с 40 тысяч бат. Максимальный размер штрафа может превышать минимум во много раз и определяют его размер, учитывая степень вины туриста. В некоторых случаях селфи с лайнером может даже стать причиной тюремного заключения.

  • 5

    Замки из песка

    Если вы любите строить песчаные замки и создавать композиции из этого природного материала, то пляжи филиппинского острова Боракай точно не для вас. В прошлом году власти острова закрыли прибрежные зоны для туристов на целых 6 месяцев, чтобы привести их в порядок.

    После того как пляжи были открыты, их гостей встречают таблички с предупреждениями, которые раньше отсутствовали. Новые правила запрещают изменять природные ландшафты, а под этим подразумевается именно строительство песчаных замков. Также на пляжах острова Борокай теперь нельзя курить, распивать спиртные напитки и даже есть.

  • 6

    Эверест не для всех

    Известно, что опасное, но безумно интересное восхождение на гору Эверест - занятие недешевое и по карману лишь людям обеспеченным. Но, начиная с 2019 года, на самую высокую гору планеты смогут подняться даже не все те, кто имеет нужную сумму. Все дело в том, что на Эверест теперь разрешено подниматься только весной, а в год посетить вершину смогут только 300 человек.

    Такие меры были приняты из-за катастрофической ситуации с мусором, который покрывает некоторые склоны гималайской вершины сплошным слоем. Уборка горы очень затруднена из-за большой высоты и сложных метеорологических условий. В 2018 году удалось убрать всего 8,4 тонны мусора и испражнений. Власти Непала планируют установку на маршруте к вершине специальных мусорных контейнеров и биотуалетов.

  • 7

    На велосипеде без телефона

    Велосипед - это самый популярный вид транспорта в Нидерландах. Именно поэтому многие туристы выбирают для поездок по городам страны именно двухколесные машины с педалями. Но с прошлого года туристы, взявшие велосипеды напрокат, должны помнить, что разговаривать по телефону, управляя этим транспортом, теперь также незаконно, как и автомобилем.

    Нарушителям закона грозит штраф в размере 230 евро. О причине нововведения догадаться совсем несложно - власти страны заботятся о безопасности участников дорожного движения. В последние годы значительно увеличилось количество аварий с участием велосипедистов и, чаще всего, их причина, так или иначе, связана с потерей водителем бдительности из-за мобильного гаджета.

Место в первом классе: как заполучить и не разориться

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