Модели поведения туристов в Европе, которые вызывают раздражение у местных жителей

1 Вести себя буйно и много пить В каждой европейской стране есть своя культура употребления алкогольных напитков. В некоторых странах употребление пива, водки или вина является нормой. Но совсем в немногих странах местные напиваются до чертиков в общественных местах. Нет лучшего способа выдать в себе надоедливого туриста, как напиться и стать посмешищем в общественном месте. Большинство европейцев не возражают против того, чтобы их город наводняли туристы, если эти туристы не шумят. Поэтому неудивительно, что чрезмерное употребление алкоголя и следующее за этим шумное поведение может серьезно раздражать местных жителей.

2 Создавать толпу на тротуаре и провоцировать проблемы траффика Некоторые европейцы заслужили репутацию людей, настроенных враждебно по отношению к туристам. Обычно это относится к очень популярным туристическим направлениям, таким как Венеция и Барселона, где так много туристов, что они фактически мешают местным жителям жить обычной жизнью. Вы можете избежать недовольства местных жителей, если не станете провоцировать какие-либо проблемы с трафиком. Это означает, что вы идете по оживленным тротуарам, а не толпитесь или слоняетесь без дела. Это также означает, что вы не ходите по дорогам, где едут машины и в целом соблюдаете правила дорожного движения.

3 Спрашивать, принимают ли они валюту туристов Путешествие - это возможность получить совершенно новый опыт, поэтому нет смысла ехать в другую страну и думать, что там примут вашу валюту. Но некоторые туристы действительно делают это, что ужасно раздражает местных жителей. В большинстве европейских стран ходит евро, хотя есть несколько исключений. Такие страны, как Хорватия, Польша, Сербия, Болгария и Венгрия, все еще используют свою собственную валюту, как и Великобритания. До того, как приехать в страну, убедитесь, что вы приобрели местную валюту. В некоторых европейских странах могут не принимать карты, так что заранее запаситесь наличкой.

4 Не понимать базовую географию места назначения Наверное, это очень раздражает, когда вы наблюдаете толпы туристов с неверными представлениями о вашей стране. Многие европейцы терпеть не могут, когда туристы путаются в географии их родной страны, что демонстрирует их невежество. Среди распространенных туристических заблуждений – уверенность, что Ирландия является частью Соединенного Королевства, отсутствие представления откуда родом голландцы и убеждение, что многие небольшие восточноевропейские страны по-прежнему считаются российской территорией.

5 Ожидать такого же обслуживания, как дома Когда американские туристы впервые едут в Европу, они часто удивляются, увидев, что местный сервис сильно отличается от того, к чему они привыкли дома. В Соединенных Штатах ресторанное обслуживание и обслуживание клиентов исключительно дружелюбное и быстрое, поэтому другое отношение американцы могут воспринять как грубость. Но только потому, что европейцы не обслуживают вас так же, как вы привыкли, вы не должны думать, что вам грубят. В таких местах, как Париж, например, принято, чтобы покупатель первым приветствовал продавца, а не наоборот.

6 Придерживаться стереотипов о каждой стране Ни для кого не секрет, что о каждой стране Европы существуют свои стереотипы. Хотя вы вполне можете пошутить на эту тему у себя дома, та же шутка среди местных жителей является грубостью. Некоторые могут найти ее забавной, но других она будет раздражать. Чтобы не рисковать, не упоминайте о стереотипах вообще. Это означает - нет итальянскому акценту в Риме, лягушачьим лапкам в Париже (если вы только на самом деле не заказываете их!) и никакого упоминания о лепреконах в Дублине. Местные жители будут вам благодарны!

7 Мусор без сортировки Поскольку все больше стран Европы становятся экологически сознательными, это начинает раздражать европейских местных жителей больше, чем когда-либо. Разбрасывание мусора и нежелание его сортировать не просто приводит к беспорядку, а сводит на нет усилия целой страны. В некоторых странах к утилизации отходов относятся очень серьезно, поэтому вам не захочется нарушать правила. Не забудьте уносить мусор с собой и оставлять его в нужном месте. Если вы этого не сделаете, вам грозит штраф. Но скорее всего, вас просто отчитают разгневанные местные жители.

8 Не знать местных законов Независимо от того, в какую страну отправляется турист, всегда следует узнать местные законы. Если вы нарушите закон, то незнание закона не освободит вас от ответственности, поэтому в интересах каждого просто изучить местные законы и следовать им. Даже если вы с ними не согласны, нарушать их в принимающей вас стране – верх неуважения. Классическим примером являются правила перехода улицы в Германии. Многие туристы все еще перебегают улицы таких городов, как Берлин, а потом удивляются, когда местные жители делают им замечание.

9 Громко разговаривать в общественных местах Это относится не только к странам Европы, но и ко всем странам мира. Многие люди приветствуют туристов на своей родине, особенно если их страна зависит от туризма. Но никто не любит шумных и наглых туристов, которые не умеют вести себя в общественных местах. Сложно сохранять спокойствие, когда находишься в чужой стране, и не выражать своих эмоций, когда стоишь перед Колизеем или Эйфелевой башней. Но громкие разговоры на публике и вызывающие сцены просто раздражают местных жителей, для которых это привычные вещи.