Налегке: практичные лайфхаки для комфортного путешествия

1 Купите сумку меньшего размера Если у вас, как и у Скалы, есть огромный чемодан, угадайте, что будет? Вы постараетесь его заполнить вещами. Купите сумку меньшего размера, и вы, по определению, будете путешествовать налегке. Теперь мы готовы услышать ваши возражения против такого подхода. Но читайте дальше. Мы решим многие ваши проблемы по мере продвижения вперед. Существует целостный подход к концепции путешествия налегке. Шаг за шагом мы поможем вам путешествовать налегке, и начнем с сумки меньшего размера. Далее вас ждет самое интересное.

2 Знайте, куда вы направляетесь, и что собираетесь там делать Если вы видели фильм "Каникулы", то знаете, что его герои потерпели неудачу по обоим этим пунктам. Спросите себя, что вы на самом деле собираетесь делать в поездке? Если это выходные в Нью-Йорке, возможно, вы планируете пройтись по магазинам, посетить рестораны и театры. Это означает один выходной наряд, один наряд для походов по городу и пару нарядных туфель и обувь для прогулок. Если это солнечная Флорида, возьмите с собой купальный костюм, пару пар шорт и топов и одно длинное платье для вечернего ужина. Закиньте в чемодан сандалии и кроссовки - и вы это сделали. Хорошо, мы разрешаем взять два купальных костюма. Видите, как все просто?

3 Берите с собой готовые образы, а не отдельные предметы гардероба Это гениально, просто гениально. Если вы упаковываете отдельные предметы одежды, они, как правило, случайные. И когда вы вернетесь домой, то окажется, что вы, вероятно, не надели и половину вещей. Итак, сочетайте конкретные джинсы с конкретной рубашкой или футболкой. Сочетайте юбку и блузку. Таким образом, вы сможете точно определить, какие аксессуары вам нужны для этого конкретного наряда. Сколько раз вы бросали вещи в чемодан, потом смотрели на свои украшения и ремни, и, не имея ни малейшего понятия, что вы захотите надеть, клали слишком много драгоценностей и других аксессуаров? Мы держим пари, что такое случалось часто.

4 Нейтральная одежда – это путь к успеху Итак, вы достаете красно-желтую полосатую рубашку, сиреневый свитер и фиолетовую юбку. Теперь, вы должны сочетать это с другими вещами. Джинсы? Может быть. Оранжевые штаны? Определенно нет. Насколько разумнее было бы, если бы для путешествия вы подобрали нейтральную одежду, которая подходит ко всему? Так что выбирайте хаки, черный, серый, темно-синий, коричневый и белый, не забывая формировать из них образы, прежде чем упаковать в чемодан. То же самое относится и к обуви. Поэтому оставьте леопардовые сандалии в шкафу. И забудьте про оранжевые штаны.

5 Планируйте стирку в пункте назначения Вы берете с собой одежду на каждый день? Неудивительно, что ваша сумка так набита. Планируйте заранее, что вы собираетесь надеть и удостоверьтесь, что там, куда вы направляетесь, есть услуги прачечной. В большинстве отелей предоставляются услуги прачечной. Конечно, это немного утомительно - стирать в отпуске, но, чтобы чемодан был маленьким, вам придется это делать. И, еще одна вещь, попробуйте выбирать немнущуюся одежду. Или, если вам нужно погладить вещи, побалуйте себя фильмом в вашем номере или чем-нибудь из мини-бара. Мы уже почти на полпути к успеху.

6 Необходимое – тревел-размер или покупка по прибытию Есть два мнения на этот счет. Взять ли с собой все необходимое, типа шампуни и зубной пасты, в тревел-размере или купить их, когда приедете на место? Это зависит от продолжительности поездки. Для выходных в Нью-Йорке тревел-размер – это решение. В противном случае, вам пришлось бы везти все с собой назад домой. Если вы проводите две недели на курорте, имеет смысл купить все по приезду. Только не покупайте очень большую бутылку шампуня.

7 Разложите все Итак, вы определились, куда и зачем летите, выбрали нейтральные цвета и собрали образы. Следующий шаг-разложить все так, чтобы вы могли все видеть. Зачем? Потому что это даст вам возможность увидеть все, что у вас есть. Это может помочь вам решить, нужно ли брать что-либо еще. Это также поможет вам решить, что вам не нужно. Определяющим фактором может стать погода. Если это Нью-Йорк, вам может понадобиться плащ и зонтик. Если это Флорида, вы вполне можете добавить солнцезащитный крем.

8 Сверните вашу одежду в рулоны Сворачивание одежды в рулоны – это старый добрый лайфхак. Это сэкономит место в чемодане и поможет сохранить вещи не мятыми. Кроме того, сворачивание одежды означает, что у вас нет слоев тщательно сложенной одежды. Те вещи, которые находятся внизу, не видны. Вы можете даже забыть, что они есть. Сворачивание в рулоны позволяет вам увидеть все, когда вы открываете свой чемодан. Когда вы распаковываете вещи, не забудьте повесить вещи, составляющие один образ, вместе.

9 Планшет и сумка для планшета Отдайте предпочтение компактному планшету, вместо громоздкого ноутбука, и купите для него сумку. Вы можете брать его повсюду с собой, а в сумку положить документы и важные бумаги. Вместо того, чтобы рыться в вашей сумочке в поисках нужных бумажек, вы будете знать, где они находятся, надежно спрятанные вместе с вашим планшетом. Изучите условия вашей авиакомпании, если вы планируете лететь, но имейте в виду, что многие авиакомпании рассматривают сумки для ноутбуков и портфели как личные вещи (например, кошельки или сумки), а не как ручную кладь. Это нужно выяснить.