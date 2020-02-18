Удивительная Хорватия: 10 уникальных природных чудес страны (Фото)

1 Благодаря уникальному расположению Хорватии ее природа чрезвычайно разнообразна: здесь есть и морское побережье, и равнины, и горы. Почти 10% территории страны занимают охраняемые природные территории. И если вы подыскиваете место, где можно провести незабываемый отпуск на лоне великолепной и очень дружелюбной к человеку природы, то Хорватия – это как раз то, что нужно. Национальный парк Крка Национальный парк Крка – настоящая жемчужина природной сокровищницы Хорватии. На его огромной территории (более 100 кв.км.) собрано удивительное разнообразие растительного и животного мира. В парке насчитывается более 800 видов растений, которые нигде больше в мире встретить нельзя. Парк располагается в долине реки Крки, и на его территории находятся семь красивейших водопадов. Самый большой из них - Скрадинский бук – имеет высоту целых 46 метров. В непосредственной близости от знаменитого водопада находится этнографический музей, где среди прочих экспонатов можно посмотреть на удивительные водяные мельницы. Еще одним чрезвычайной среди туристов достопримечательностью является крошечный остров Висовац, на котором находится францисканский монастырь, основанный в XIV веке.

2 Лимский канал Невероятно красивый Лимский канал называют еще Лимским фьордом. Он представляет собой узкий залив, далеко заходящий вглубь суши. Канал доходит почти до центра полуострова Истрия, и его длина составляет почти 10 км. Стометровые горы, которые высятся по обеим сторонам Лимского канала, придают всему пейзажу особую живописность. Природа в этом сказочном месте охраняется особо строго: здесь запрещено передвигаться на любой технике с бензиновым двигателем, нельзя ловить рыбу и погружаться с аквалангом. В Лимском канале действует несколько морских ферм, где разводя устриц и мидий, а также несколько видов рыб. Прямо на берегу залива находятся и рестораны, где все эти свежайшие и чистейшие деликатесы туристы могут попробовать.

3 Долина реки Неретва Неретва – это одна из самых больших и живописных рек Хорватии (правда, на Хорватию приходится всего 22 км ее длины, остальные 208 км лежат на территории Боснии и Герцеговины). К тому же она еще и одна из чистейших рек Европы – ее воду (особенно в верхнем течении) до сих пор можно пить безо всяких опасений, а земля в ее долине отличается особым плодородием. У истоков Неретвы вода отличается не только особой чистотой, но и особо низкой температурой, которая даже в разгар летней жары не превышает 7-8 градусов. Самым удачным временем для посещения Неретвы считаются летние месяцы, когда природа здесь особенно красива. Самыми популярными развлечениями для туристов здесь являются пешеходные и велосипедные прогулки, пикники и разнообразные виды водного спорта.

4 Остров Млет Ширина этого удивительно красивого острова составляет всего 3 км, а в длину он вытягивается на 37 км. Большая часть его площади покрыта густым, живописным лесом. Среди туристов остров Млет славится своими прекрасными бухтами и замечательными пляжами. Весь периметр острова охватывает специальная дорога, позволяющая любоваться красотой местной природы. Посреди заповедного леса находятся два красивейших озера – Велико (Большое) и Мало (Малое). Большое озеро имеет свой собственный остров, который называется островом св. Марии. На этом острове располагается старинный бенедиктинский монастырь, основанный еще в XII веке. Климат острова отличается особой мягкостью – средняя температура июля составляет 25 градусов, а средняя январская 9 градусов тепла – что делает его идеальным местом для туристических прогулок круглый год.

5 Плитвицкие озера Национальный парк Плитвицкие озера – настоящее украшение богатейшей природы Хорватии. За тысячи лет воды реки Корана построили здесь настоящие плотины, сложившиеся в целый каскад невероятно красивых водопадов и озер. Карта водопадов меняется здесь буквально каждый год, так как известняковые запруды растут здесь с невероятной скоростью. Чтобы сохранить природное равновесие, многочисленным посетителям парка запрещается купаться в озерах, разводить костры, устраивать пикники, и даже брать с собой на прогулку домашних животных. Весь транспорт, действующий в парке, работает исключительно на электричестве. Но такие жесткие ограничения ничуть не уменьшают ежегодный поток туристов в национальный парк, потому что красота здешних пейзажей настолько ошеломляюща, что с лихвой окупает невозможность посидеть у костра. Природа здесь настолько красива, что каждому увидевшему ее даже сама мысль о том, чтобы развести костер, кажется святотатством.

6 Национальный парк Пакленица Красота национального парка Пакленица тоже буквально захватывает дух. Здесь находятся невероятно живописные каньоны рек Мала и Велика Пакленица, а также множество карстовых пещер. Отвесные скалы каньонов всегда привлекают массу любителей альпинизма. Длина каньона Велика Пакленица составляет 14 км, а его ширина меняется от 800 м до всего 50-ти. Высота практически отвесно поднимающихся стен превышает 700 м. Ширина каньона Мала Пакленица местами составляет всего 10 м. Парк Пакленица является самым большим парком Южной Европы, где можно заниматься альпинизмом и одновременно водными видами спорта. Сегодня здесь проложено более 360 хорошо оборудованных туристских маршрутов разной степени сложности. Альпинистский сезон начинается весной, а заканчивается поздней осенью.

7 Архипелаг Корнаты Большую часть этого архипелага, находящегося в Адриатическом море, занимает национальный парк. Он включает в себя 89 островов, и его суммарная береговая линия превышает 238 км. Острова архипелага расположены настолько близко друг к другу, что проливы между ними превращаются в настоящий скальный лабиринт. Человеческих поселений на этих островах нет, зато растительный и животный мир, как наземный, так и подводный, чрезвычайно богат и разнообразен. На местных рифах живет множество причудливых кораллов, рыб и жемчужных раковин. На нескольких островах архипелага находятся руины древних иллирийских поселений, а на острове Корнат высится древняя крепость Турета, построенная в VI веке.

8 Город Трстено Город Трстено располагается у южной границы Хорватии и больше похож на необычайно красивую деревню. Здесь находится уникальный дендрарий, который был заложен еще в 1492 году хозяином виллы Гучетич-Гоцце. Сегодня дендрарий принадлежит Хорватской академии наук и искусств, и сюда пускают всех желающих. В парке можно видеть множество огромных деревьев, чей возраст исчисляется веками, а невероятно красивые, утопающие в цветах аллеи ведут к живописному обрыву, откуда открывается чудесный вид на море.

9 Трогир Центральная часть этого маленького городка, чье население составляет всего около 10 000 человек, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта часть города находится на крошечном островке, располагающемся между материком и большим островом Чиово. Красота этого места столько велика, что большую половину своих доходов город получает именно от туристского бизнеса. В старом городе можно видеть удивительно смешение архитектуры разных эпох, начиная от романской, заканчивая барокко, руины мощных средневековых крепостных стен и живописную крепость Камерленго, относящуюся к XV веку.