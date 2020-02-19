Удивительные храмы Индонезии, которые поражают воображение (Фото)

1 Пура Бесаких Бали — один из 17 тысяч островов, из которых состоит Индонезия. Остров индуистский, хотя большая часть архипелага — мусульманская. Пура Бесаких — крупнейший, самый важный и святой храм на острове Инду. Он расположен на склонах массивной горы Агунг на высоте 1000 метров. Пура Бесаких состоит из 23 связанных между собой храмов, самый большой и впечатляющий из которых — Пура Бесаких Агунг. Храмовый комплекс окружен холмистой сельской местностью, над которой возвышается вулкан.

2 Гоа Гаджах (Слоновья пещера) На острове Бали, к югу от Убуда, находятся пещеры Гоа Гаджах, богато украшенные наскальными рисунками. Пещера с угрожающими персонажами, вырезанными на ее фасаде, является главной достопримечательностью, упоминающейся в балийских поэмах еще в 1365 году. В 1950-х годах были обнаружены бассейны для купания, украшенные красивыми женскими скульптурами. Окружающие сооружения были добавлены к древнему месту спустя некоторое время.

3 Комплекс Канди Плаосан Индуистско-буддийский храмовый комплекс является центральным на острове Ява, и им гордятся местные жители-мусульмане. 248 храмов бдительно охраняют дварапалы или храмовые стражи, каждый из которых имеет змею, булаву или меч, чтобы не допустить злодеев. Главная святыня — вихары-близнецы. Эти два многоэтажных храмовых здания являются самыми впечатляющими храмами на Яве.

4 Храм Рату Боко На южной стороне Явы, высоко на плато, находятся руины храма Рату Боко. Остатки сооружения позволяют предположить, что здесь был замок или особняк для королевских семей. Здесь можно увидеть сохранившиеся внешнюю стену, сухой ров, а в самой высокой точке — смотровой павильон, из которого открывается потрясающий вид на близлежащий храм Прамбанан и гору Мерапи.

5 Храм Севу Буддийская вселенная проявляется в центральном храме Махадевы в храме Севу. Из центрального храма выходят четыре кольца, состоящие из 250 небольших храмов, посвященных различным богам. Расположенный недалеко от индуистского храма Прамбанан, храм Севу является вторым по величине буддийским храмом на Яве. Близость этих храмов предполагает, что индусы и буддисты жили в мире. Большой вход в главный храм обращен на восток и содержит надпись, датируемую 792 годов нашей эры. Начиная с VIII века храм Севу был одним из главных храмов Явы.

6 Пура Лухур Улувату Посвященный Рудре, Пура Лухур Улувату расположен высоко над морем, на склоне утеса. Улувату — один из районов Бали, в котором процветает туризм. Пура Лухур Улувату — один из четырех главных храмов Бали. Он предназначен для защиты острова от зла. Храм небольшой, на севере и юге от него есть две смотровые площадки, откуда открывается великолепный вид.

7 Пура Улун Дану Бератан (Пура Братан) Прохладный воздух и туман окружают путешественников, поднимающихся по центральным горам острова Бали. Здесь, среди пиков, расположено впечатляющее озеро Братан. Прибрежный храм Пура Братан служил индуистам этого района с 1633 года. Он был построен для восхваления и жертвоприношения Деви Дану — богине озер, рек и воды. Богиня и озеро помогают выращивать на острове урожай с помощью системы оросительных каналов. А если спуститься с горы вдоль канала, можно увидеть небольшие храмы, посвященные воде.

8 Танах Лот Храм Танах Лот, высеченный в скале, выступающей из моря, ежегодно привлекает тысячи туристов. Он служит западной точкой четырех основных храмов Бали. Храм находится на небольшом острове и доступен только во время отлива. Благодаря популярности храма балийцы реконструировали остров, который начал разрушаться. А в ясный день отсюда можно увидеть расположенный высоко на скале Пура Лухур Улувату.

9 Прамбанан Самый большой индуистский храм в Индонезии находится в центре мусульманского острова Ява. Этот несравненный храм, который часто называют индуистским шедевром, все еще реконструируется. Войдя в парк Прамбанан, можно увидеть каменные руины 224 внешних храмов. А в центре находятся восемь главных и восемь второстепенных храмов. Их богато украшенные резные шпили прославляют Тримурти или выражение Бога как Брахмы-Создателя, Вишну-Хранителя и Шивы-разрушителя. Храм построен в середине IX века.