Страна контрастов: потрясающие достопримечательности Перу

Паракас
Это популярное место среди авантюристов и исследователей. Пустыню можно изучить на квадроциклах, берег – на лодках. В то же время на самолете можно изучить всю местность, включая пустыню Наска. Пляжи привлекают отдыхающих, которые ищут спокойного отдыха. В общем, Паракас подходит всем.
Линии Наска
Таинственные линии в пустыне были начертаны народом Наска между 100 г. до н.э. и 800 г. н.э. Прогрессивная культура оставила также руины церемониального города Кауачи и развитых подземных акведуков. Что означают фигуры ящериц, колибри, обезьян, пауков, рыб, касаток, акул и других существ — до сих пор не понятно, что вызывает научные споры.
Национальный парк Уаскаран
Парк включает в себя горный хребет Кордильера-Бланка и считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк является популярным местом для альпинизма и наблюдения за животными, существование которых находится под угрозой. Скалолазание, катание на лошадях и даже археологическая экскурсия, представляющая древние наскальные рисунки, являются популярными мероприятиями в парке.
Водопад Гокта
Внушительный многометровый водопад находится в регионе Амасонас, который знаменит своими пейзажами, сформированными ущельями, реками и горами. Интересен тот факт, что водопад был открыт совсем недавно, после экспедиции 2005 года. Сегодня здесь есть тропы и небольшой отель, который приветствует туристов, которые приехали, чтобы восхититься этой природной красотой.
Куэлап
Город с великолепной крепостью был построен в VI веке н.э. и связан с культурой цивилизации Чачапойя. Сотни хорошо сохранившихся зданий расположены на холме, с видом на долину Уткубамба. До места можно добраться на автобусе или автомобиле от города Чачапойя.
Озеро Титикака
Около ста лет назад это огромное озеро было морским заливом. легенды гласят, что на его дне до сих пор покоятся сокровища древней цивилизации, некогда жившей в этих местах. Сегодня здесь можно увидеть поселения народов аймара и кечуа, а на уникальных плавучих тростниковых островах живут индейцами уру.
Лима
Столица страны находится на побережье Тихого океана, поэтому захватывающий городской горизонт дополняется ошеломляющими видами на океан, на реки и долины вокруг города. В Лиме расположен один из старейших университетов в мире, основанный еще в середине XVI века. Этот необычный город— прекрасное сочетание природы и культуры.Его посещение обязательно для тех, кто хоть раз побывал в Перу.
Национальный парк Ману
Часть Амазонки очаровывает своим впечатляющим биологическим разнообразием и поэтому находится под защитой ЮНЕСКО. Особенно привлекательно это место для орнитологов, так как здесь обитает больше видов пернатых, чем во всей Северной Америке. В захватывающую экспедицию в джунгли с опытными гидами можно отправиться из города Куско.
Артесонраху
Эта гора славится тем, что своей формой напоминает пирамиду. Находится она в горах Кордильера-Бланка. Некоторые убеждены, что гора изображена на логотипе Paramount Pictures. Сюда часто приезжают альпинисты: есть несколько маршрутов, которые ведут к вершине. Лучшее время посещения — лето.
Мачу-Пикчу
Всемирно известный исторический памятник находится высоко в перуанских Андах в окружении тропических лесов. Древний город инков означает Старый Пик в Кечуа и является самым узнаваемым историческим памятником на Земле. Город был хорошо скрыт от врагов, поэтому он процветал. Его разрушение до сих пор остается тайной.