Страна контрастов: потрясающие достопримечательности Перу

1 Паракас Это популярное место среди авантюристов и исследователей. Пустыню можно изучить на квадроциклах, берег – на лодках. В то же время на самолете можно изучить всю местность, включая пустыню Наска. Пляжи привлекают отдыхающих, которые ищут спокойного отдыха. В общем, Паракас подходит всем.

2 Линии Наска Таинственные линии в пустыне были начертаны народом Наска между 100 г. до н.э. и 800 г. н.э. Прогрессивная культура оставила также руины церемониального города Кауачи и развитых подземных акведуков. Что означают фигуры ящериц, колибри, обезьян, пауков, рыб, касаток, акул и других существ — до сих пор не понятно, что вызывает научные споры.

3 Национальный парк Уаскаран Парк включает в себя горный хребет Кордильера-Бланка и считается объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк является популярным местом для альпинизма и наблюдения за животными, существование которых находится под угрозой. Скалолазание, катание на лошадях и даже археологическая экскурсия, представляющая древние наскальные рисунки, являются популярными мероприятиями в парке.

4 Водопад Гокта Внушительный многометровый водопад находится в регионе Амасонас, который знаменит своими пейзажами, сформированными ущельями, реками и горами. Интересен тот факт, что водопад был открыт совсем недавно, после экспедиции 2005 года. Сегодня здесь есть тропы и небольшой отель, который приветствует туристов, которые приехали, чтобы восхититься этой природной красотой.

5 Куэлап Город с великолепной крепостью был построен в VI веке н.э. и связан с культурой цивилизации Чачапойя. Сотни хорошо сохранившихся зданий расположены на холме, с видом на долину Уткубамба. До места можно добраться на автобусе или автомобиле от города Чачапойя.

6 Озеро Титикака Около ста лет назад это огромное озеро было морским заливом. легенды гласят, что на его дне до сих пор покоятся сокровища древней цивилизации, некогда жившей в этих местах. Сегодня здесь можно увидеть поселения народов аймара и кечуа, а на уникальных плавучих тростниковых островах живут индейцами уру.

7 Лима Столица страны находится на побережье Тихого океана, поэтому захватывающий городской горизонт дополняется ошеломляющими видами на океан, на реки и долины вокруг города. В Лиме расположен один из старейших университетов в мире, основанный еще в середине XVI века. Этот необычный город— прекрасное сочетание природы и культуры.Его посещение обязательно для тех, кто хоть раз побывал в Перу.

8 Национальный парк Ману Часть Амазонки очаровывает своим впечатляющим биологическим разнообразием и поэтому находится под защитой ЮНЕСКО. Особенно привлекательно это место для орнитологов, так как здесь обитает больше видов пернатых, чем во всей Северной Америке. В захватывающую экспедицию в джунгли с опытными гидами можно отправиться из города Куско.

9 Артесонраху Эта гора славится тем, что своей формой напоминает пирамиду. Находится она в горах Кордильера-Бланка. Некоторые убеждены, что гора изображена на логотипе Paramount Pictures. Сюда часто приезжают альпинисты: есть несколько маршрутов, которые ведут к вершине. Лучшее время посещения — лето.