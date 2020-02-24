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Чайный сомелье и мыльный консьерж: уникальные отельные сервисы

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Чайный сомелье и мыльный консьерж: уникальные отельные сервисы
23:18 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Чтобы сделать отдых поистине незабываемым, многие отели предлагают эксклюзивные услуги, которые способны поразить воображение даже видавших виды постояльцев.

  • 1

    Менеджер по загару: Ritz-Carlton South Beach, Майами-Бич

    Сеть отелей Ритц-Карлтон славится своим безупречным сервисом класса люкс, однако гостиница в Майами повысила планку, предлагая своим гостям услугу менеджера по загару. В его обязанности входит дежурство возле бассейна с целью помочь отдыхающим нанести крем для загара (даже на труднодоступные места), а также предлагать солнцезащитную косметику, очки и другие пляжные принадлежности.

  • 2

    Психолог для животных: Hotel deLuxe, Портленд

    Отель Hotel deLuxe в Портленде (США) — это настоящий рай не только для отдыхающих, но и для их четвероногих любимцев. Для пушистых постояльцев здесь предоставляют такие удобства, как роскошные постельные принадлежности, полные миски еды, игрушки и дополнительные услуги: массаж, выгул, иглоукалывание, уборка номера и личный психолог.

  • 3

    Массажист в гондоле: Loews Coronado Bay Resort, Сан-Диего

    Флотилия из гондол, имеющаяся в отеле Loews Coronado Bay Resort, доступна не только для морских прогулок, но и для релаксирующих процедур. В то время как гондола скользит по водной глади вдоль частной пристани, личный массажист разомнет желающим все части тела.

  • 4

    Халат с монограммой: Hotel Ritz Madrid, Мадрид

    Иногда самые казалось бы обыкновенные и привычные вещи в отеле могут стать уникальным и приятным подарком, особенно после изнурительного трансатлантического перелета. В отеле Hotel Ritz Madrid каждому гостю полагается личный халат, который будет ждать в номере, перевязанный красной лентой и украшенный бутонами роз.

  • 5

    Гурмэ-меню для животных: Lowell, Нью-Йорк

    Отель Lowell пошел еще дальше и переплюнул отель Hotel deLuxe, предлагая клиентам, обожающим брать в путешествие своих питомцев, экзотические изыски, приготовленные для животных на заказ: рагу из ягненка, органическое мясо буйвола, тартар из филе-миньон с гарнирами из картофеля, риса или сардин. А на десерт кошки и собаки могут отведать мороженое, галеты из рыбьей кожи, привезенные из Исландии, и многое другое. Для животных предусмотрены специальные шампуни, масла и ароматические спреи.

  • 6

    Художники и книги: Andaz Fifth Avenue, Нью-Йорк

    Для любителей искусства и книголюбов отель Andaz на Пятой Авеню станет настоящей находкой. Там стартовал арт-проект, благодаря которому посетители могут вживую увидеть, как работают художники. Отель также сотрудничает с нью-йоркской библиотекой, находящейся прямо через дорогу, которая предоставляет в пользование постояльцем более 700 книг.

  • 7

    Чайный сомелье: Lanesborough, a St. Regis Hotel, Лондон

    Англичане очень серьезно относятся к традиции чаепития, однако отель Lanesborough возвысил скромный чайный лист до небывалых высот, предлагая гостям личного чайного сомелье. Во время послеобеденного чая он подберет персонально для каждого наиболее подходящий сорт чая, рассказав о преимуществах нескольких дюжин сортов чайных листьев.

  • 8

    Мыльный консьерж: Viceroy Riviera Maya, Мексика

    Отель Viceroy Riviera Maya превзошел ожидания самых взыскательных гостей своей необычной фишкой — мыльным консьержем. Эта услуга поистине уникальна, т.к. мыльный консьерж предлагает постояльцем отеля ознакомиться с многочисленными видами натурального мыла, созданного по рецептам индейцев майя. Мылом можно воспользоваться во время пребывания в отеле или увезти с собой в качестве сувенира. Ассортимент ароматов разнообразен: от персика и лимона до шоколада и корицы.

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