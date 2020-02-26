Волны, море, пляж и шум воды: самые впечатляющие водные чудеса (Фото)

1 Озеро Инле (Мьянма) Озеро Инле – не самое большое озеро в Мьянме, но это один из самых увлекательных маршрутов по озерам Азии. Более 70000 человек живут на озере в плавучих домах или домах на сваях. Туристы даже могут спать под водой в удивительных надводных бунгало (таких же, как на Таити, но более деревенских). Можно также покататься на лодке вниз по реке, чтобы посетить плавучие рынки, а также многочисленные храмы и кафе, которых очень много на берегу.

2 Озеро Байкал (Россия) Это озеро не только самое большое и самое старое озеро в мире, оно и самое глубокое. В озере Байкал обитает множество уникальных видов подводной фауны. Его иногда называют "Галапагосы России". Вы хотите знать, кто обитает на дне самого глубокого озера в мире? Конечно, хотите. Кроме того, вокруг озера потрясающая природа, особенно в зимнее время. Так, что, есть много причин, чтобы посетить Байкал.

3 Мертвое море (Иордания/Израиль) Мертвое море – не только самая низкая точка на планете, но и самый соленый водоем. Это означает, что в море нет никакой живности (акул можно не бояться!). В этой воде легко плавать. Естественная плавучесть настолько высока, что можно лежать в море и читать книгу. Если не верите — проверьте сами!

4 Озеро Малави (Малави) Озеро Малави является жемчужиной в короне "теплых озер Африки". В нем обитает более 750 видов тропических рыб. Это прекрасное место для отдыха. Вокруг дружелюбные местные жители и удивительный выбор развлечений. Вы можете покормить морских орлов, покататься на деревянных каноэ, заняться подводным плаванием, чтобы увидеть невероятную подводную жизнь. Говорят, что в озере самая разнообразная жизнь в мире, и местные жители с гордостью показывают ее туристам.

5 Остров Пен (Новая Каледония) Остров Пен – часть суши, оторвавшейся от Новой Каледонии. Здесь самая дорогая недвижимость во всей части Тихого океана. Цены конкурируют даже с Таити. Одного визита достаточно, чтобы понять, почему это места так востребовано – невероятно голубая вода, бесконечные пляжи с мягким белым песком, удивительное подводное плавание. Все это делает остров невероятно красивым (и чертовски дорогим!).

6 Нил (Египет) Есть несколько мест в мире, которые можно сравнить с удивительной историей Египта. Река Нил – его неотъемлемая часть на протяжении тысяч лет. У вас есть возможность путешествовать по реке. Выбираете ли вы большую лодку или скромную парусное судно, пару ночей вдоль Нила вам очень понравятся. К тому же, вы получите бонусные балы, если: прыгнете в воду (но нужно следить за крокодилами), или будете спать под звездами. Блаженство!

7 Панамский канал (Панама) Большинство водоемов являются свидетельством того, насколько удивительный мир вокруг нас. Панамский канал отличается от них. Он является свидетельством того, чего, при желании, могут достичь люди. Построенный в 1914 году, чтобы значительно сократить маршруты кораблей из Тихого океана в Атлантический, Панамский канал произвел революцию. Сегодня есть много круизов, которые ознакомят вас с этим рукотворным чудом.

8 Венеция (Италия) Венеция – самый романтичный город в мире. Здесь нет никаких машин, есть только молчаливые лодки, которые плавают по каналам. Это невероятно спокойный и совершенно потрясающий город. В Венеции вы можете прокатиться на гондоле, послушать песню гондольера, приобрести великолепные венецианские маски, а на красивой площади Сан-Марко выпить настоящий итальянский кофе.

9 Водопад Виктория (Зимбабве/Замбия) Водопад настолько впечатляет, он так величественен, что существует мнение, что Ниагарский водопад выглядит на его фоне, как ручеек. Для того, чтобы самостоятельно убедиться в этом, наденьте великолепное оранжевое пончо (можно взять напрокат в непосредственной близости от входа), поместите паспорт в безопасное место (он вам понадобится, если будете пересекать границу), а наголову наденьте шляпу. После того, как вы приняли соответствующий вид, можете выбрать себе развлечения, связанные с водой. Это банджи-джампинг, рафтинг, заплыв на каноэ или речные круизы.