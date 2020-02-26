Волны, море, пляж и шум воды: самые впечатляющие водные чудеса (Фото)

Озеро Инле (Мьянма)
Озеро Инле – не самое большое озеро в Мьянме, но это один из самых увлекательных маршрутов по озерам Азии. Более 70000 человек живут на озере в плавучих домах или домах на сваях. Туристы даже могут спать под водой в удивительных надводных бунгало (таких же, как на Таити, но более деревенских). Можно также покататься на лодке вниз по реке, чтобы посетить плавучие рынки, а также многочисленные храмы и кафе, которых очень много на берегу.
Озеро Байкал (Россия)
Это озеро не только самое большое и самое старое озеро в мире, оно и самое глубокое. В озере Байкал обитает множество уникальных видов подводной фауны. Его иногда называют "Галапагосы России". Вы хотите знать, кто обитает на дне самого глубокого озера в мире? Конечно, хотите. Кроме того, вокруг озера потрясающая природа, особенно в зимнее время. Так, что, есть много причин, чтобы посетить Байкал.
Мертвое море (Иордания/Израиль)
Мертвое море – не только самая низкая точка на планете, но и самый соленый водоем. Это означает, что в море нет никакой живности (акул можно не бояться!). В этой воде легко плавать. Естественная плавучесть настолько высока, что можно лежать в море и читать книгу. Если не верите — проверьте сами!
Озеро Малави (Малави)
Озеро Малави является жемчужиной в короне "теплых озер Африки". В нем обитает более 750 видов тропических рыб. Это прекрасное место для отдыха. Вокруг дружелюбные местные жители и удивительный выбор развлечений. Вы можете покормить морских орлов, покататься на деревянных каноэ, заняться подводным плаванием, чтобы увидеть невероятную подводную жизнь. Говорят, что в озере самая разнообразная жизнь в мире, и местные жители с гордостью показывают ее туристам.
Остров Пен (Новая Каледония)
Остров Пен – часть суши, оторвавшейся от Новой Каледонии. Здесь самая дорогая недвижимость во всей части Тихого океана. Цены конкурируют даже с Таити. Одного визита достаточно, чтобы понять, почему это места так востребовано – невероятно голубая вода, бесконечные пляжи с мягким белым песком, удивительное подводное плавание. Все это делает остров невероятно красивым (и чертовски дорогим!).
Нил (Египет)
Есть несколько мест в мире, которые можно сравнить с удивительной историей Египта. Река Нил – его неотъемлемая часть на протяжении тысяч лет. У вас есть возможность путешествовать по реке. Выбираете ли вы большую лодку или скромную парусное судно, пару ночей вдоль Нила вам очень понравятся. К тому же, вы получите бонусные балы, если: прыгнете в воду (но нужно следить за крокодилами), или будете спать под звездами. Блаженство!
Панамский канал (Панама)
Большинство водоемов являются свидетельством того, насколько удивительный мир вокруг нас. Панамский канал отличается от них. Он является свидетельством того, чего, при желании, могут достичь люди. Построенный в 1914 году, чтобы значительно сократить маршруты кораблей из Тихого океана в Атлантический, Панамский канал произвел революцию. Сегодня есть много круизов, которые ознакомят вас с этим рукотворным чудом.
Венеция (Италия)
Венеция – самый романтичный город в мире. Здесь нет никаких машин, есть только молчаливые лодки, которые плавают по каналам. Это невероятно спокойный и совершенно потрясающий город. В Венеции вы можете прокатиться на гондоле, послушать песню гондольера, приобрести великолепные венецианские маски, а на красивой площади Сан-Марко выпить настоящий итальянский кофе.
Водопад Виктория (Зимбабве/Замбия)
Водопад настолько впечатляет, он так величественен, что существует мнение, что Ниагарский водопад выглядит на его фоне, как ручеек. Для того, чтобы самостоятельно убедиться в этом, наденьте великолепное оранжевое пончо (можно взять напрокат в непосредственной близости от входа), поместите паспорт в безопасное место (он вам понадобится, если будете пересекать границу), а наголову наденьте шляпу. После того, как вы приняли соответствующий вид, можете выбрать себе развлечения, связанные с водой. Это банджи-джампинг, рафтинг, заплыв на каноэ или речные круизы.
Большой Барьерный риф (Австралия)
Большой Барьерный риф в Австралии имеет удивительный титул самого большого живого существа в мире. К сожалению, изменение климата отрицательно сказывается на нем, так что стоит посетить его как можно скорее. Вы будете очарованы красочными кораллами, удивительными рыбами и другими невероятными особенностями морской жизни. В городах на «верхнем конце» также много развлечений. Скажите, где еще в мире вы можете сделать ставки на гонках жаб? Наверное, больше нигде.