Пираньи, крокодилы и огромные сомы: самые опасные реки в мире (Фото)

1 Амазонка Купаться здесь — все равно что засовывать голову в пасть тигра. Воды Амазонки очень коварны, а местные рыбы могут испугать до смерти. И это уж не говоря об анакондах, огромных змеях, способных движением мощного тела переломить человека пополам!

2 Река Керн Калифорнийская река привлекает множество любителей пощекотать себе нервы. Многие так и остаются на дне этого коварного водоема. В 2014 году группа из 9 мальчишек в сопровождении трех взрослых утонула здесь, в 2017 река забрала восьмерых.

3 Нигер Когда эта река длиной в 4 180 км выходит из берегов, гибнет все окружающее. Города размывает, а сельхозугодья превращаются в гиблые болота. Миллионы африканцев умерли от голода после разлива Нигера в 2010 году.

4 Меконг Протяженность Меконга 4350 километров. Эта река протекает через Китай, Лаос, Камбоджу, Вьетнам, Бирму и Таиланд. По всей длине в небольших заводях нашли себе пристание опасные сиамские крокодилы. Наводнения Меконг устраивает довольно часто: последнее случилось в 2000 году и стоило жизни 130 людям.

5 Конго Знаете, как местные племена зовут Конго? Сердце тьмы, вот как. Она практически невозможна для навигации из-за своего дикого по силе течения и невероятной для реки глубины, достигающей в некоторых местах 220 метров.

6 Красная река Река пересекает несколько южных штатов Америки. Течения здесь опасны и очень непредсказуемы. Человек, рискнувший окунуться в воды Красной реки, должен быть готов ко встрече с внезапно появившимся водоворотом: такой способен в долю секунды утянуть на самое дно.