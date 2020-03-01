Путеводная звезда: самые необычные маяки мира (Фото)

Аргентина. Пролив Бигл. Маяк Лес-Эклерурс.
США. Штат Мичиган. Маяк Уайт Шол.
Испания. Ла-Корунья. Маяк Башня Геркулеса.
Канада. Новая Шотландия. Маяк Пеггис-Поинт.
Ирландия. Графство Донегол. Маяк Фанед-Хед.
США. Ньюпорт, штат Орегон. Маяк Яквина.
США. Штат Мэн. Национальный парк Акадия. Маяк Басс.
США. Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Большой Красный Маяк.
США. Кейп-Элизабет, штат Мэн. Маяк Портленд Хэд Лайт.
Германия. Бавария. Маяк Линдау.
Возможно, в недалеком будущем маяки станут всего-навсего туристическими объектами, навевающими мысли о приключенческой литературе, где главные действия происходят в море.