Незабываемый отдых: красивейшие острова архипелага Северные Спорады

1 Алонисос Алониссос менее развит, чем другие острова архипелага. Но здесь много природных достопримечательностей. Остров является центром Национального морского парка, и охраняемые воды вокруг него кристально чисты. Галечный пляж Мегали Аммос отлично подходит для купания, и хотя он расположен недалеко от главного порта острова Патитири, сюда идут с удовольствием. Стоит ознакомиться с домами на острове. В Патитири есть дом-музей Алонисоса, вход в который бесплатный. На лодке можно совершить экскурсию на ближайшие островки, в том числе на Кира-Панайя, на котором находится недавно отреставрированный монастырь Х века.

2 Скирос Самый южный остров архипелага — Скирос — самый большой и противоречивый. Он расположен в центре Эгейского моря, поэтому на протяжении веков был военно-морской базой для многих цивилизаций. Но сами островитяне редко уходили в море. На острове более 300 церквей, большинство из которых находятся в частной собственности. И хотя здесь много красивых пляжей, местному сервису не хватает роскошных номеров, как на других островах. Ландшафт острова представляет собой сочетание скалистых гор, лесов и сельскохозяйственных угодий. Интересными для посещения будут замок XIII века, поселение бронзового века и венецианское подземелье.

3 Скопелос Скопелос – самый населенный остров архипелага. Местные жители прилагают много усилий, чтобы растущая популярность острова как туристического направления не разрушила его естественную красоту. Популярность острова начала расти после выхода фильма «Mamma Mia!», который был снят в 2008 году. Все очарование Скопелоса стало доступным для мировой аудитории. На этом красивом острове в Эгейском море много великолепных пляжей, более 350 церквей, уютные рестораны, небольшие таверны и гостиницы. Белые ухоженные дома на склоне холма, украшенные росписью, добавляют острову привлекательности.