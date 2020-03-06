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Незабываемый отдых: красивейшие острова архипелага Северные Спорады

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Незабываемый отдых: красивейшие острова архипелага Северные Спорады
04:02 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Архипелаг, расположенный у восточного побережья Греции, включает в себя четыре населенных острова, каждый из которых по-своему интересен.

  • 1

    Алонисос

    Алониссос менее развит, чем другие острова архипелага. Но здесь много природных достопримечательностей. Остров является центром Национального морского парка, и охраняемые воды вокруг него кристально чисты. Галечный пляж Мегали Аммос отлично подходит для купания, и хотя он расположен недалеко от главного порта острова Патитири, сюда идут с удовольствием. Стоит ознакомиться с домами на острове. В Патитири есть дом-музей Алонисоса, вход в который бесплатный. На лодке можно совершить экскурсию на ближайшие островки, в том числе на Кира-Панайя, на котором находится недавно отреставрированный монастырь Х века.

  • 2

    Скирос

    Самый южный остров архипелага — Скирос — самый большой и противоречивый. Он расположен в центре Эгейского моря, поэтому на протяжении веков был военно-морской базой для многих цивилизаций. Но сами островитяне редко уходили в море. На острове более 300 церквей, большинство из которых находятся в частной собственности. И хотя здесь много красивых пляжей, местному сервису не хватает роскошных номеров, как на других островах. Ландшафт острова представляет собой сочетание скалистых гор, лесов и сельскохозяйственных угодий. Интересными для посещения будут замок XIII века, поселение бронзового века и венецианское подземелье.

  • 3

    Скопелос

    Скопелос – самый населенный остров архипелага. Местные жители прилагают много усилий, чтобы растущая популярность острова как туристического направления не разрушила его естественную красоту. Популярность острова начала расти после выхода фильма «Mamma Mia!», который был снят в 2008 году. Все очарование Скопелоса стало доступным для мировой аудитории. На этом красивом острове в Эгейском море много великолепных пляжей, более 350 церквей, уютные рестораны, небольшие таверны и гостиницы. Белые ухоженные дома на склоне холма, украшенные росписью, добавляют острову привлекательности.

  • 4

    Скиатос

    Скиатос находится ближе всех островов архипелага к берегам Греции. Это самый доступный для посещения остров. На нем есть более 50 пляжей, различные отели, рестораны, бары и клубы. Большинство туристов приезжают на пляжи, песок которых нравится многим. На южных пляжах вода спокойная, что идеально подходит для плавания и водных видов спорта. Северный берег отличается ветреностью, поэтому посетителей здесь меньше. На северный пляж Лалариа можно добраться только на лодке. Рядом с ним есть несколько красивых морских пещер, которые стоит посмотреть.

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Море, Туризм, Путешествие, Отпуск, Архипелаг, Ртдых, Северные Спорады.
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