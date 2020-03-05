Прекрасная Чехия: самые красивые замки республики (Фото)

1 Замок Пернштейн Замок Пернштейн, возведенный в XIII веке, представляет собой потрясающее каменное сооружение в стиле готики и ренессанса, расположенное на скале. Впечатляющим является тот факт, что замок никогда не был никем завоеван. Его расположение было выбрано с учетом обороны и, безусловно, это было правильное решение. Во время недавней реконструкции замка под слоем штукатурки были обнаружены картины и надписи XVI века. Все это отреставрировано, и теперь их можно увидеть во время посещения замка.

2 Замок Кокоржин У него необычная и легендарная история. Построенный в XIV веке замок после Тридцатилетней войны был включен императором Фердинандом в список «Проклятые замки». Закон запрещал вести здесь восстановительные работы, но время от времени рыцари, художники и путешественники останавливались в нем. Реконструкция была разрешена только в ХХ веке. Сегодня это частная собственность и основное туристическое направление, о котором не стоит забывать.

3 Замок Боузов В самом сердце Моравии находится замок Боузов. Это потрясающий готический шедевр, построенный в XV веке. С момента его возведения он принадлежал тевтонским рыцарям, что добавляло замку тайн и интриг. Все комнаты замка Боузов были тщательно отреставрированы и открыты для экскурсий. Самый незабываемый способ увидеть этот древний форпост – экскурсионный вечер, во время которого сотрудники и некоторые гости надевают подходящую одежду и проводят удивительную экскурсию по замку и его территории.

4 Замок Кост В Северной Богемии, среди пустыни и песчаника, в XV веке был сооружен замок Кост. Его название произошло от слова «кость» на чешском языке, потому что замок считается твердым как кость, и его невозможно завоевать. Когда плотины, окружающие замок, были повреждены, средневековая конструкция оказалась окруженной глубоким рвом. Туры в замок включают посещение отреставрированных комнат и камеры для экзекуций, которая активно использовалась в средние века.

5 Замок Троски Хотя замок Троски находится в руинах, его невозможно пропустить. Он был возведен примерно 1380 году на двух отдельных базальтовых вулканических конусах. Благодаря такому необычному подходу создается впечатление, что башни расположены на разных уровнях и не соединены между собой. Более низкая башня называется Баба или Старуха, а более высокая – Панна или Дева. И хотя древняя крепость заброшена, энтузиасты архитектуры и фотографии считают её потрясающим объектом. Ходят слухи о подземных тоннелях и подвалах, которые по-прежнему судоходны, но их нужно тщательно изучить, чтобы не рисковать.

6 Замок Звиков Там, где сходятся реки Отава и Влтава, вы найдете замок Звиков. Уже в I веке здесь существовал форт, а сам замок был возведен в XIII веке. Он включает в себя призматическую жилую башню с красивым внутренним двориком. Многие стены украшены фресками, а самые известные из них расположены в исторической часовне Св. Вацлава.

7 Замок Кршивоклат Кршивоклат является одним из старейших и наиболее важных замков в Чешской Республике. Он был возведен в XIII веке для рода Пршемысловичей – благородной и богатой семьи того времени. Замок имеет ряд примечательных архитектурных особенностей. В нем жили многие чешские короли. Если вы посетите замок, не пропустите невероятные звездные своды Королевского зала и потрясающий вид с вершины Великой башни и библиотеки, в которой находятся более 52000 разных книг.

8 Замок Глубока Был построен в XIII веке, и с тех пор претерпел ряд значительных перестроек. Готический замок, принадлежащий семье Шварценберга, был расширен в стиле эпохи Возрождения столетие спустя. ВXVIII веке появились признаки барокко. А в XIX веке здание приобрело очертания Виндзорского замка в Англии. Сейчас замок открыт для посещения. Вы можете осмотреть интерьер, прогуляться большими садами или отправиться на пикник.

9 Пражский Град Самый посещаемый замок во всей стране – Пражский Град, расположенный в столице Чешской Республики. Он поистине огромен и считается одним из крупнейших замковых комплексов в мире. Пражский Град был построен в IX веке для принца Борживоя. Однако, за последние 1200 лет его внешний вид изменился благодаря некоторым готическим обновлениям XIV века и более поздним дополнениям, сделанным в ХХ веке.