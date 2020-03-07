От Роттердама до Хайльбронна: ТОП самых богатых городов Европы (Фото)

1 Брюгге, Бельгия Открывает наш список Брюгге (Bruges). Как и другие малоизвестные европейские города, Брюгге имеет очень богатую культуру, которая только и ждет, чтобы ее исследовали. В этом маленьком бельгийском городке на квадратный сантиметр приходится больше замков, чем в любой другой стране мира. Если этого для вас недостаточно, то вы можете посетить этот город, чтобы отдать дань уважения родине картофеля фри. Это верно, картофель фри или "картофель во фритюре" впервые приготовили в Бельгии, а не в Америке. В Брюгге это местный деликатес.

2 Катовице, Польша Катовице (Katowice) – одиннадцатый по величине город Польши, и еще в 2015 году он стал частью сети творческих городов ЮНЕСКО как Город музыки. При ВВП в 122 миллиарда долларов нет ничего удивительного в том, что в Катовице создана финансовая инфраструктура для поддержки бизнеса, науки, торговли и транспортной отрасли. Катовице не только выдающийся польский город, но и 16-й по размеру финансового потенциала (по ВВП) город во всем Европейском Союзе. Кроме того, Катовице – прекрасное место отдыха для геймеров всех возрастов, поскольку здесь проходит финал турнира по видеоиграм Intel Extreme Masters.

3 Витория - Гастейс, Испания/Страна басков Испания обычно ассоциируется с такими городами, как Ибица и Барселона, но в этой прекрасной стране можно найти гораздо больше, чем просто бурные вечеринки и песчаные пляжи. В этом городе находятся одни из самых завораживающих архитектурных достопримечательностей во всем Европейском Союзе. Витория – Гастейс (Vitoria-Gasteiz) занял второе место среди городов с самым высоким уровнем жизни в Испании. Также из-за большого количества зеленых зон еще в 2012 году он был удостоен звания Европейской Зеленой столицы. Все население Витории Гастейс живет на расстоянии 300 метров от открытых зеленых насаждений, что делает его идеальным местом для отдыха от ежедневной рутины пробок.

4 Карлсруэ, Германия Близость различных культурных групп – вот то, что делает Европу такой культурно богатой, и если вы этого ищите, то Германия обязательно должна войти в ваш маршрут. Вместо того, чтобы отправляться по традиционному маршруту с такими городами, как Берлин и Штутгарт, мы предлагаем вам отправиться по менее известной дороге в Карлсруэ (Karlsruhe). Карлсруэ славится на весь мир своим искусством и культурой, и здесь даже проходит ежегодный трехдневный фестиваль под открытым небом Das Fest. С ВВП в 137 миллиардов долларов, Карлсруэ также предлагает очень развитую общественную инфраструктуру.

5 Хайльбронн, Германия Еще один немецкий город Хайльбронн (Heilbronn) оказался выше в нашем списке из-за его удивительной красоты. В отличие от других немецких городов, Хайльбронн представляет собой квинтэссенцию европейской атмосферы маленького городка, которая как раз нужна человеку, когда он ищет убежище от суеты городской жизни. Но это не значит, что Хайльбронн является европейским городом-призраком, это большой экономический центр, где у жителей есть все необходимые ресурсы. В Хайльбронне также процветает виноделие, которое тоже поможет вам в поисках убежища от ежедневной городской суеты.

6 Роттердам, Нидерланды Амстердам - это обязательная точка на всех европейских маршрутах, и, хотя Роттердам (Rotterdam) является вторым по величине городом в Нидерландах его ВВП равен ВВП Амстердама, который составляет 320 миллиардов долларов. Если вы хотите насладиться роскошным и комфортным пребыванием в Нидерландах, то Роттердам станет идеальным местом. Вы можете провести свободное время, посетив Музей Бойманс Ван Бенинген (Museum Boijmans Van Beuningen), попробовав деликатесы, которые может предложить китайский квартал Роттердама, или отправиться на шопинг высокой моды на улице Круискаде (Kruiskade).

7 Гронинген, Нидерланды Нашей второй точкой в Нидерландах является Гронинген (Groningen) - самый большой город в северной части Нидерландов. Возраст Гронингена составляет более 950 лет, и он является частью столичного района Гронинген-Ассен (Groningen-Assen), в котором проживает около полумиллиона жителей. В Гронингене очень богатая и альтернативная культура. Город скромных размеров Гронинген с его огромным числом учащихся здесь студентов помогает поддерживать выдающуюся художественную, музыкальную и театральную культуру. В городе, сохранившем очаровательный и необычный голландский стиль, проходит так называемый международный фестиваль велосипедного кино, где демонстрируют фильмы с велосипедами.

8 Рейн-Рур, Германия Рейн-Рур (Rhine-Ruhr) - крупнейший столичный регион Германии, в котором проживает более 10 миллионов жителей. Если говорить об инфраструктуре, то Рейн-Рур с его ВВП в 485 миллиардов достаточно хорошо обустроен. Столичная зона простирается на 7 267 квадратных километров и включает в себя такие крупные города, как Кельн и Дюссельдорф. В этом регионе расположены многочисленные объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, и ежегодно сюда стекаются более 12 миллионов туристов. В Рейн-Руре ежегодно проводятся множество культурных и спортивных мероприятий, и здесь базируются некоторых из самых популярных футбольных команд в Европе.

9 Лион, Франция Каким бы романтичным ни был Париж, во Франции есть намного больше, чем просто Эйфелева башня и багеты. Посетите Лион (Lyon), который является третьим по величине городом в стране. Лион-значимая экономическая единица Франции и один из самых богатых городов страны. Кроме того, в Лионе есть несколько архитектурных и исторических памятников, которые были признаны объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главной достопримечательностью Лиона является его богатая кухня. Если вы любите поесть, то вам обязательно нужно посетить Лион, так как он заслужил репутацию столицы французской гастрономии.