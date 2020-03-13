Не такие, как все: самые странные и необычные водопады Земли (Фото)

1 "Окаменяющий" водопад, Великобритания. В Йоркшире существует весьма притягательное для эзотериков место — пещера Матушки Шиптон. Согласно легенде, именно здесь в 1488 году родилась прорицательница Урсула Саутейл, известная как матушка Шиптон. Ее считали дочерью дьявола, а маленький водопад, текущий со стен пещеры, воспринимали как заколдованный. И не зря — вода, насыщенная минералами, превращает в камень любые предметы (за несколько месяцев или лет). Раньше люди смертельно боялись его касаться. Сейчас необычными свойствами Капающего источника вовсю пользуются торговцы сувенирами: они подвешивают под струи воды плюшевых мишек и другие предметы, а затем продают их туристам, явившимся за порцией мистики. Теоретически водопад может превратить в камень и человека, если он будет находиться под его струями длительное время.

2 "Кипящий" водопад, Мексика Водопады бывают не только водными, но и каменными. В мексиканском штате Оахака есть застывший водопад Иерве-эль-Агуа, что в переводе с испанского означает "кипящая вода". Эти скальные образования созданы водой горных родников, перенасыщенной карбонатом кальция. Более тысячи лет потоки струились со скал и застывали в самых причудливых очертаниях.

3 Водопад наоборот, Великобритания Год назад в графстве Дербишир в Великобритании было заснято на видео странное поведение "неправильного" водопада: вместо того чтобы падать под силой тяжести, вода взлетала ввысь, образуя фонтан из брызг. На кадрах, мгновенно ставших хитом на YouTube, видно, как 30-метровый водопад "течет" и брызгается вверх. Случилось это не из-за мистики, а под влиянием стихии — мощнейшего потока ветра. "Водопад наоборот" — явление крайне редкое, но вполне может повторяться: для этого необходим ураган, дующий в определенном направлении.

4 Подводный водопад, Маврикий Пролетая над юго-западным побережьем острова Маврикий, можно увидеть крайне необычный водопад — подводный. Морской поток устремляется в океанскую бездну с коралловой отмели — это красивое зрелище просматривается даже со спутника. На самом деле это, конечно, не водопад, а оптическая иллюзия, созданная самой природой. Наслоения ила и песка и глубинные течения Индийского океана у берегов полуострова Ле-Морн-Брабан создают этот потрясающий обман, в который хочется верить, — видимость подводного водопада.

5 Огненный водопад, США Еще одна удивительная природная иллюзия связана с водопадом Лошадиный Хвост, который находится в калифорнийском национальном парке Йосемити. В февральские дни потоки воды напоминают раскаленную лаву, стекающую из жерла вулкана. Именно поэтому водопад называется огненным и пользуется популярностью у фотографов. Причина явления проста: на закате лучи солнца окрашивают поток в ярко-оранжевые цвета.

6 Ледяной водопад, США — Канада — Скандинавия Многие водопады Швеции и Норвегии каждую зиму превращаются во дворцы Снежной королевы: причудливое нагромождение льда и сосулек, прозрачных и молочно-белых, желтоватых и припорошенных снегом, спадающих со скал затвердевшей вуалью. А начало этого года было настолько суровым для Северной Америки, что замерз даже огромный Ниагарский водопад. Ранее подобное чудо природы можно было наблюдать в 1848 и 1912 годах, в 2014 году водопад застывал частично.