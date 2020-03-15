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Как на другой планете: места с кристально чистой водой (Фото)

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Как на другой планете: места с кристально чистой водой (Фото)
14:40 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Десять лучших мест на Земле с кристально чистой водой, которые похожи на другую планету.

Лампедуза, Италия

Следуйте по кончику "сапога" Италии в Средиземное море, и вы откроете для себя Пелагские острова. Самый большой из них — остров Лампедуза, древнее рыболовецкое сообщество. Сегодня рыбалка по-прежнему является частью экономики острова, но его берега заняты, в основном, мигрантами и туристами. Мигранты прибывают сюда в поисках лучшей жизни, а туристы приезжают, чтобы окунуться в кристально чистую воду и полежать на белом песке.

Долина Цзючжайгоу, Китай

Исследуйте эту скрытую азиатскую жемчужину, если у вас есть время, чтобы путешествовать пешком и оценить окружающую вас природу. В долине находится более ста нетронутых озер. Они все разные, а между ними много красивых цветов. Посетите Национальный парк Цзючжайгоу, полюбуйтесь террасными озерами и водопадами. Здесь много животных, в том числе милые панды.

Долина пяти озер, Польша

Здесь, в северной Европе, вы можете наслаждаться видом не одного, а пяти потрясающе чистых озер. Долину интересно посещать летом, но в зимнее время она еще больше впечатляет. Когда в озерах замерзает кристально чистая вода — лед прозрачен, как летом вода. Вы можете пройтись по поверхности, и вам будет казаться, что находитесь в воздухе.

Боракай, Филиппины

Боракай — крошечный остров на Филиппинах, но он отличается от тысяч других островов в стране. На острове есть небольшое сообщество фермеров, которые выращивают рис и разводят коз. Сегодня остров – главная туристическая база в стране. Его прекрасные пляжи всемирно известны, остров окружают кристально чистые океанские воды. Они чище, чем где-либо на Филиппинах. Благодаря средствам массовой информации остров получил признание, и стал главным в индустрии туризма на Филиппинах.

Голубое озеро, Новая Зеландия

Когда вы плаваете на каяке по поверхности Голубого озера, вам кажется, что вы парите в воздухе. Вода в озере настолько прозрачна, что легко просматривается дно с зелеными водорослями. Отражение синего неба делает Голубое озеро совершенно волшебным. Это ледниковое озеро невелико, но на него стоит посмотреть, если вы когда-нибудь окажетесь в стране птиц киви.

Лефкас, Греция

Сделайте себе одолжение, и поставьте это место главным в списке своих желаний. Ионическое море известно, как самая чистая часть Средиземного моря, и нельзя упускать шанс побывать там. Потрясающие скалы вокруг большинства пляжей поднимаются высоко над бирюзовой водой, и манят своей красотой. Здесь также можно попробовать свои силы в кайтсерфинге.

Рио-да-Прата, Бразилия

Забудьте об Амазонке! Это самая известная в Южной Америке река, но вам совсем не захочется в ней поплавать. Для подводного плавания есть красивое малоизвестное место – Рио-де-Прата. Здесь вы сможете путешествовать пешком через тропический лес, окунуться и поплавать в самых красивых водах Бразилии. Откройте для себя дорадо, паку и других южноамериканских рыб, плавая на веслах по самой красивой реке в тропических лесах.

 Озеро Морейн, Альберта, Канада

Озеро Морейн невероятно красиво. Этот ледниковый водоем расположен на пути в канадские Скалистые горы. Различные минералы, которые попадают в озеро вместе с талой ледниковой водой, создают неповторимый бирюзовый оттенок воды. Подойдите ближе, и озеро станет менее синим и более прозрачным. Многие туристы любят плавать на каноэ по водной глади и рассматривать дно.

Озера Фузине, Италия

На другой половине земного шара от Морейн, в другом знаменитом горном массиве находятся озера Фузине. Так же, как и Морейн, они ледниковые. Их часто пересекают на лодке, но из-за низкой температуры воды купаются в этих водах редко. Основным различием между Морейн и озерами Фузине является то, что в Канаде в лодке вы будете пить пиво Grizzli Paw, а в Италии, естественно, местное вино.

Остров Большой Эксума, Багамские острова

Опустошены коронавирусом: туристические места на карантине (Фото)

Этот остров в Карбском море – один из лучших туристических вариантов. Но причина кроется не только в чистых водах. Большой Эксума – это место, где вы можете взять круиз на Багамские острова или просто пойти поплавать в компании диких свиней. Эти милые маленькие поросята, возможно, самые удачливые свиньи в мире. Они живут на невероятном острове с такой чистой водой, что плавая на мелководье, вы сможете пересчитать все поросячьи копытца!

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Вода, Туризм, Путешествие, Турист, Чистая вода.
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