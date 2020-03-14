Опустошены коронавирусом: туристические места на карантине (Фото)

Площадь Святого Петра видна за оградой, установленной на краю площади Святого Петра в Ватикане, в Риме. Самые известные достопримечательности Италии были лишены жизни из-за карантинного санкционированного чрезвычайного положения.
Полиция итальянского муниципалитета стоит на пустой Испанской лестнице в Риме.
Пустые стулья и столы выстроены возле ресторана на площади Сан-Марко в Венеции.
Колизей закрыт.
Вид на закрытые двери музеев Ватикана.
Кафе пустует на площади Пьяцца дель Дуомо во Флоренции.
Голубь, стоящий на почти пустой площади собора Дуомо, в центре Милана.
Люди, идущие на почти пустой площади Святого Марка в Венеции.
Припаркованные гондолы в лагуне в дождливый день в Венеции.
Саудовская Аравия и священное место ислама.
Свободные места нижней палаты испанского парламента в Мадриде. Нижняя палата испанского парламента отменила свою деятельность на неделю после того, как известный законодатель получил положительный результат на коронавирус.
Церковь Рождества Христова, которая была закрыта в качестве профилактической меры против коронавируса в Вифлееме.
Национальный театр в Праге был закрыт.
Немецкий парламент объявил, что посетители больше не будут иметь доступа к стеклянному куполу здания Рейхстага из-за вспышки коронавируса в Германии.