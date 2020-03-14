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Суббота, 14.03.2020
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Опустошены коронавирусом: туристические места на карантине (Фото)

Смотрите фото (15)
Опустошены коронавирусом: туристические места на карантине (Фото)
15:14 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Во всем мире в странах наблюдается резкий спад в туризме, поскольку люди получили инструкции избегать больших групп и ограничивать поездки.

  • 1

    Площадь Святого Петра видна за оградой, установленной на краю площади Святого Петра в Ватикане, в Риме. Самые известные достопримечательности Италии были лишены жизни из-за карантинного санкционированного чрезвычайного положения.

  • 2

    Полиция итальянского муниципалитета стоит на пустой Испанской лестнице в Риме.

  • 3

    Пустые стулья и столы выстроены возле ресторана на площади Сан-Марко в Венеции.

  • 4

    Колизей закрыт.

  • 5

    Вид на закрытые двери музеев Ватикана.

  • 6

    Кафе пустует на площади Пьяцца дель Дуомо во Флоренции.

  • 7

    Голубь, стоящий на почти пустой площади собора Дуомо, в центре Милана.

  • 8

    Люди, идущие на почти пустой площади Святого Марка в Венеции.

  • 9

    Припаркованные гондолы в лагуне в дождливый день в Венеции.

  • 10

    Саудовская Аравия и священное место ислама.

  • 11

    Свободные места нижней палаты испанского парламента в Мадриде. Нижняя палата испанского парламента отменила свою деятельность на неделю после того, как известный законодатель получил положительный результат на коронавирус.

  • 12

    Церковь Рождества Христова, которая была закрыта в качестве профилактической меры против коронавируса в Вифлееме.

  • 13

    Национальный театр в Праге был закрыт.

  • 14

    Немецкий парламент объявил, что посетители больше не будут иметь доступа к стеклянному куполу здания Рейхстага из-за вспышки коронавируса в Германии.

От Роттердама до Хайльбронна: ТОП самых богатых городов Европы (Фото)

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Туризм, Путешествие, Города, Страны, Коронавирус.
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