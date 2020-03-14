Опустошены коронавирусом: туристические места на карантине (Фото)

1 Площадь Святого Петра видна за оградой, установленной на краю площади Святого Петра в Ватикане, в Риме. Самые известные достопримечательности Италии были лишены жизни из-за карантинного санкционированного чрезвычайного положения.

2 Полиция итальянского муниципалитета стоит на пустой Испанской лестнице в Риме.

3 Пустые стулья и столы выстроены возле ресторана на площади Сан-Марко в Венеции.

4 Колизей закрыт.

5 Вид на закрытые двери музеев Ватикана.

6 Кафе пустует на площади Пьяцца дель Дуомо во Флоренции.

7 Голубь, стоящий на почти пустой площади собора Дуомо, в центре Милана.

8 Люди, идущие на почти пустой площади Святого Марка в Венеции.

9 Припаркованные гондолы в лагуне в дождливый день в Венеции.

10 Саудовская Аравия и священное место ислама.

11 Свободные места нижней палаты испанского парламента в Мадриде. Нижняя палата испанского парламента отменила свою деятельность на неделю после того, как известный законодатель получил положительный результат на коронавирус.

12 Церковь Рождества Христова, которая была закрыта в качестве профилактической меры против коронавируса в Вифлееме.

13 Национальный театр в Праге был закрыт.