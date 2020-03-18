Саудовская Аравия: удивительные запреты, о которых вы обязаны знать

1 Играть в шахматы Все потому, что верховный муфтий Саудовской Аравии постановил: шахматы противоречат принципам ислама, так как являются азартной игрой. И это далеко не единственная игра, о которой на время пребывания в стране лучше забыть. Так, на покемонов тоже наложено вето. Правда, здесь дело не только в азарте, но и в том, что мутации покемонов, по мнению богословов, содержат отсылки к теории эволюции, которая в исламе также считается греховной.

2 Фотографировать домашних животных Хотите сделать селфи с котенком? Сто раз подумайте, прежде чем нажать на кнопку фотоаппарата. Снимать домашних животных жителям королевства запретили еще в 2016 году. Считается, что особый вред приносят фотографии котов, так как эти животные наиболее популярны среди европейцев. А преклоняться перед западной культурой аморально. Правда, штрафа на нарушение не предусмотрено, и, чтобы не стать жертвой общественного порицания, можно попробовать доказать, что снимок был вызван необходимостью. Впрочем, сфотографироваться с любимым песиком туристам будет в любом случае затруднительно: ввоз животных запрещен за редким исключением.

3 Публично выражать нежности Проявления нежности на публике в стране не приветствуются, и это относится ко всем - и к семейным парам, и к неженатым. Раньше за моралью следила религиозная полиция, сейчас ее упразднили, но некоторые правила остались. К примеру, если полицейский увидит, что женщина едет на переднем сиденье автомобиля, он вполне может остановить машину и поинтересоваться, кем ей приходится водитель. Если не родственник, попросит пересесть. За объятия и поцелуи неженатым саудитам грозит тюрьма, а туристов ожидает штраф. Согласно местным законам, женщинам и мужчинам запрещено оставаться наедине, если они не родственники. Зато мужчины могут обняться и обменяться поцелуями в щечку в знак приветствия.

4 Ограничение для кинотеатров Единственный кинотеатр в стране до 2018 года был только в закрытом компаунде KAUST, где живут иностранцы. Потому что кино "аморально". Но времена меняются, и в 2018-м в Эр‐Рияде показали боевик про супергероев от Marvel "Черная Пантера". Правда, чтобы он соответствовал законам шариата, из фильма вырезали 40 секунд финальной сцены с поцелуем героев.

5 Слушать громкую музыку Как и кино, в опале долгое время была музыка. Правда, запрет на нее относился прежде всего к публичным выступлениям. Прогрессивные арабы, может, и слушали, но об этом не распространялись. Но в 2019 году директор Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что в стране планируют построить первую консерваторию. Это означает, что вето снято. С концертами уже прилетали иностранные певцы, такие как Мэрайя Кэри, Андреа Бочелли, мультиинструменталист Янни Хрисомаллис. Да и в торговых центрах, если нет молитвы, звучит музыка. Однако надо по-прежнему тщательно выбирать места для прослушивания. Так, в жилых районах включать приемник на всю громкость нельзя. За это грозит штраф. Человеку, который решит громко послушать развлекательную музыку, пока верующие молятся, придется заплатить штраф в 1000–2000 риалов.

6 Надеяться пробежаться по магазинам по-быстрому Выезд в торговый центр для саудитов является отличным способом провести досуг: можно не только пройтись по магазинам, но и посидеть в кафе, зайти в местный луна-парк. Однако на поездку придется отвести весь день даже в том случае, если вы приехали за одной абайей. Мусульмане молятся пять раз в день, и в это время примерно на 40 минут закрывается все-все-все: и магазины, и заведения общепита, и аттракционы. Сама молитва длится минут 20, но ведь до молельной комнаты надо еще дойти, а потом и вернуться. Кроме того, многие магазины работают не по графику. Возможно, отчасти поэтому приезжие из других стран предпочитают заказывать товары на дом.

7 Примерять одежду в магазине Обувь - пожалуйста, одежду - никогда! Согласно религии, раздеваться в общественном месте - харам, то есть грех. Особенно женщинам. Поэтому примерочные для мужчин еще встречаются, а вот женщина должна знать свой размер наверняка. Можно, конечно, попробовать примерить понравившуюся вещь в кабинке туалета, но стоит быть готовой к ругательствам саудиток. Харам и в туалете харам. Предполагается, что вещь нужно взять домой, померить ее и, если она не подошла, вернуть. У каждого магазина свой срок возврата. Можно, конечно, обойтись без примерки, но как тогда выбрать вечернее платье? А таких здесь особенно много! Носить их разрешается лишь дома или на так называемых женских вечеринках, когда несколько саудиток собираются у кого-то в гостях и соревнуются в нарядах.

8 Пытаться пройти без очереди До 2019 году, пока страну могли посещать только паломники, студенты и бизнесмены, очередей практически не было, разве что на некоторых мероприятиях и в аэропорту. К введению туристических виз власти подготовились основательно. Решив, что желающие сэкономить свое время за счет других обязательно найдутся, ввели штраф для тех, кто решит обойти очередь. Наглецу, который попробует стать "первым", придется раскошелиться минимум на 50 риалов.

9 Занимать места, предназначенные для пожилых и инвалидов Каков возраст женщины, скрывающейся под абайей и платком, сказать сложно. Если же она настолько консервативна, что носит на руках черные перчатки, а на глазах у нее темные очки, - то и вовсе невозможно. Однако, если вы решите присесть на последний свободный стул в зале ожидания аэропорта или другом общественном месте, рискуете заплатить штраф в 200 риалов. Такое наказание правительство Саудовской Аравии ввело скорее для приезжих, так как для арабов семья находится на первом месте. К пожилым людям они относятся особенно уважительно.

10 Танцевать с противоположным полом и делать дэб Даже супругам. Если же вы решите похвастаться танцевальным роликом в Instagram, не удивляйтесь, если вскоре с вами решит пообщаться полицейский. Танцевать публично разрешается только мужчинам. Впрочем, и их могут наказать за определенные движения. В 2017 году арестовали саудовского певца Абдаллу аль-Шахани за то, что он исполнил дэб, который, как считают власти, пропагандирует употребление наркотиков. Основное его движение состоит в том, что танцор опускает голову, словно хочет чихнуть в руку, согнутую в локте. При этом другую руку он выбрасывает вбок и вверх. Шахани повезло: он публично извинился, и дело закрылось. Но удача улыбается не всем.

11 Пытаться попасть в госучреждения в пятницу Пятница - священный день, когда работать - большой грех. Так что поход в банк и другие госучреждения придется отложить до воскресенья - первого рабочего дня недели. До 2013 года саудиты отдыхали в четверг и пятницу, в то время как жители остальных стран, входящих в Совет по сотрудничеству стран Персидского залива, отдыхали в пятницу и субботу. В 2013 году в Саудовской Аравии перенесли выходные на эти же дни. Власти объяснили свое решение тем, что постоянное расхождение в режиме работы с международными партнерами вредило экономике страны.

12 Читать "Гарри Поттера" А теперь о совсем серьезном. Страна борется с… колдовством. Как правило, приговор за него один - смертная казнь. Именно поэтому для чтения "Гарри Поттера" и прочих книг, где есть хоть намек на магию, лучше выбрать другое место. Сообщить о том, что кто-то занимается чародейством, может каждый: для этого в стране организована специальная горячая линия службы по борьбе с колдовством. Чаще всего жертвами бдительных борцов с магией становятся приезжие. Однако иногда обезглавливания удается избежать. Так, в 2009 году две жительницы Индонезии, работавшие в качестве домашней прислуги в одной саудовской семье, были приговорены к смертной казни. Суд признал их виновными в гибели сына хозяев дома, трехлетнего мальчика. А отец ребенка обвинил в колдовстве. Десять лет понадобилось на то, чтобы завершить это дело. В результате, благодаря поддержке индонезийского правительства, женщин все-таки освободили и вернули на родину.