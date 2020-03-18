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Аллея баобабов: живописная дорога огромных деревьев на острове Мадагаскар (Фото)

Смотрите фото (11)
Аллея баобабов: живописная дорога огромных деревьев на острове Мадагаскар (Фото)
23:51 Ср, 18 Март 2020 Телеграф mirvokrugnas.com Фото: mirvokrugnas.com

Новости путешествия:Африка - континент жаркий, но здесь потрясающим образом уживаются как безжизненные пустыни, так и покрытые буйной зеленью леса.

165 миллионов лет назад от континента отделился остров Мадагаскар, который сегодня по праву считается одним из самых необычных мест на нашей планете.

Флора и фауна здесь абсолютно уникальны. На острове не встретить ни леопардов, ни гиппопотамов, ни даже львов. Тем не менее, Мадагаскар очень интересен! Одно из самых известных и необычных мест на острове — знаменитая аллея баобабов.

В западной части острова, вдоль грунтовой дороги между небольшими городками Мурундави и Белони Тсирибихина, растут невероятные гигантские баобабы.

Эта дорога – одно из самых популярных и посещаемых мест на Мадагаскаре. И хотя дорога как таковая является обычной грунтовкой, местные пейзажи привлекают сюда путешественников со всего мира.

Дорога является одним из самых доступных мест в Африке, где можно увидеть баобабы. Некоторым из этих гигантов уже более 800 лет.

У этих необычных деревьев нет годовых колец, а их ствол может вырастать до 30 метров высотой. При этом диаметр ствола может составлять 8–10 метров! Кроме того, в стволе может вместиться до 120 тысяч литров воды, и по сути, это огромный резервуар, который помогает эндемику выжить в течение 10 месяцев засухи в году. 

Один из баобабов был даже внесен в Книгу рекордов Гиннеса. И не зря: диаметр его ствола составил рекордные 54,5 метров, а диаметр кроны — 38 метров.

Аллея баобабов на Мадагаскаре — уникальное место, где можно увидеть один из шести видов баобабов, растущих на острове. Сегодня вид Адансония Грандидье находится под угрозой исчезновения. Тем не менее, здесь пока еще можно увидеть этих непривычных нам гигантов, похожих на деревья с корнями вместо кроны.

Аллея — это лишь малая часть густых тропических лесов, которыми когда-то был покрыт остров. С развитием сельского хозяйства обширные леса баобабов постепенно были уничтожены, и если тенденция продолжится, то вполне вероятна окончательная потеря уникального представителя флоры.

Как на другой планете: места с кристально чистой водой (Фото)

С 2007 года в этом районе ведутся работы по созданию Национального памятника страны. Хочется верить, что вскоре здесь будет создан Национальный парк, который поможет сохранить эти величественные деревья.

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Туризм, Путешествие, Мадагаскар, Баобаб, Аллея баобабов.
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