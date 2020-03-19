Лапландия: все самое лучшее для туризма в 2020 году

1 Лапландия - одно из мест на Земле, которое в буквальном смысле может перенести вас на другую планету. Природа этого региона остается почти нетронутой благодаря тому, что в нем очень мало жителей. Снегоходы Шоссе здесь сделаны изо льда, а не из цемента. Из-за климата автомобилям тяжело передвигаться. Но это не проблема, поскольку транспортом в Лапландии являются снегоходы. Если в качестве туриста вы хотите совершить экскурсию на снегоходе, вам предоставят необходимое снаряжение, чтобы вы не замерзли. Снегоходами просто управлять, поэтому не переживайте.

2 Сани Собачьи упряжки бывают не только в кино. Вы можете чувствовать, как лезвия саней скользят по замерзшей земле. Закройте глаза и ощутите тишину, когда вы двигаетесь сквозь норвежский холод.

3 Ловля крабов в Киркенесе Вы можете поймать королевского краба и съесть его на ужин, запив бокалом вина. Чтобы поймать его, вам придется проделать дыру в земле, совсем как в кино.

4 Саами Саами - это этническое меньшинство в Лапландии. Вы узнаете об их культуре, когда будете путешествовать по региону. Они придают большое значение природе, и это отражается в их языке: у них есть более ста способов для обозначения снега.

5 Отель изо льда Да, вы правильно поняли: если вы поедете в Лапландию, у вас будет возможность остановиться в отеле, построенном изо льда. Когда придет весна, он растает, демонстрируя быстротечность бытия.

6 Северное сияние Вам немногое придется объяснять об этом уникальном природном явлении. Если вам повезет, вы сможете увидеть северное сияние воочию. Постарайтесь поймать одно из них, и вы получите невероятный опыт.

7 Пейзаж Природа в ее лучшем виде, северные зимы, негостеприимная и дикая окружающая среда, бесконечность ландшафтов ... все это заставит вас почувствовать себя крошечной песчинкой. Дикая природа будет окружать вас повсюду.

8 Пеший туризм Одним из видов спорта в Лапландии является пеший туризм. Вы сможете гулять в удобной обуви и самой теплой одеждой, которая у вас есть. Не волнуйтесь, если вы не в лучшей физической форме, есть разные маршруты.

9 Еда Все продукты в Лапландии, являются органическими. В местной кухне смешаны вкусы суши и моря. Наслаждайтесь экологически чистыми блюдами, способы приготовления которых являются уникальным в мире.