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Лапландия: все самое лучшее для туризма в 2020 году

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Лапландия: все самое лучшее для туризма в 2020 году
13:32 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Лапландия привлекает туристов, которые любят природу в ее чистом виде, и которые хотят получить незабываемые впечатления. Если это ваш случай, вот 10 причин, чтобы отправиться в Лапландию.

  • 1

    Лапландия - одно из мест на Земле, которое в буквальном смысле может перенести вас на другую планету. Природа этого региона остается почти нетронутой благодаря тому, что в нем очень мало жителей.

    Снегоходы

    Шоссе здесь сделаны изо льда, а не из цемента. Из-за климата автомобилям тяжело передвигаться. Но это не проблема, поскольку транспортом в Лапландии являются снегоходы. Если в качестве туриста вы хотите совершить экскурсию на снегоходе, вам предоставят необходимое снаряжение, чтобы вы не замерзли. Снегоходами просто управлять, поэтому не переживайте.

  • 2

    Сани

    Собачьи упряжки бывают не только в кино. Вы можете чувствовать, как лезвия саней скользят по замерзшей земле. Закройте глаза и ощутите тишину, когда вы двигаетесь сквозь норвежский холод.

  • 3

    Ловля крабов в Киркенесе

    Вы можете поймать королевского краба и съесть его на ужин, запив бокалом вина. Чтобы поймать его, вам придется проделать дыру в земле, совсем как в кино.

  • 4

    Саами

    Саами - это этническое меньшинство в Лапландии. Вы узнаете об их культуре, когда будете путешествовать по региону. Они придают большое значение природе, и это отражается в их языке: у них есть более ста способов для обозначения снега.

  • 5

    Отель изо льда

    Да, вы правильно поняли: если вы поедете в Лапландию, у вас будет возможность остановиться в отеле, построенном изо льда. Когда придет весна, он растает, демонстрируя быстротечность бытия.

  • 6

    Северное сияние

    Вам немногое придется объяснять об этом уникальном природном явлении. Если вам повезет, вы сможете увидеть северное сияние воочию. Постарайтесь поймать одно из них, и вы получите невероятный опыт.

  • 7

    Пейзаж

    Природа в ее лучшем виде, северные зимы, негостеприимная и дикая окружающая среда, бесконечность ландшафтов ... все это заставит вас почувствовать себя крошечной песчинкой. Дикая природа будет окружать вас повсюду.

  • 8

    Пеший туризм

    Одним из видов спорта в Лапландии является пеший туризм. Вы сможете гулять в удобной обуви и самой теплой одеждой, которая у вас есть. Не волнуйтесь, если вы не в лучшей физической форме, есть разные маршруты.

  • 9

    Еда

    Все продукты в Лапландии, являются органическими. В местной кухне смешаны вкусы суши и моря. Наслаждайтесь экологически чистыми блюдами, способы приготовления которых являются уникальным в мире.

  • 10

    Санта Клаус

    Рованиеми (Rovaniemi) - это город, где вы встретите настоящего Санта-Клауса. Если для взрослого это удивительный опыт, то для ребенка - главная причина открыть для себя Лапландию.

Острова Палау - настоящий тропический рай (Фото)

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Финляндия, Туризм, Путешествие, Лапландия.
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