Лапландия: все самое лучшее для туризма в 2020 году

Лапландия - одно из мест на Земле, которое в буквальном смысле может перенести вас на другую планету. Природа этого региона остается почти нетронутой благодаря тому, что в нем очень мало жителей.
Снегоходы
Шоссе здесь сделаны изо льда, а не из цемента. Из-за климата автомобилям тяжело передвигаться. Но это не проблема, поскольку транспортом в Лапландии являются снегоходы. Если в качестве туриста вы хотите совершить экскурсию на снегоходе, вам предоставят необходимое снаряжение, чтобы вы не замерзли. Снегоходами просто управлять, поэтому не переживайте.
Сани
Собачьи упряжки бывают не только в кино. Вы можете чувствовать, как лезвия саней скользят по замерзшей земле. Закройте глаза и ощутите тишину, когда вы двигаетесь сквозь норвежский холод.
Ловля крабов в Киркенесе
Вы можете поймать королевского краба и съесть его на ужин, запив бокалом вина. Чтобы поймать его, вам придется проделать дыру в земле, совсем как в кино.
Саами
Саами - это этническое меньшинство в Лапландии. Вы узнаете об их культуре, когда будете путешествовать по региону. Они придают большое значение природе, и это отражается в их языке: у них есть более ста способов для обозначения снега.
Отель изо льда
Да, вы правильно поняли: если вы поедете в Лапландию, у вас будет возможность остановиться в отеле, построенном изо льда. Когда придет весна, он растает, демонстрируя быстротечность бытия.
Северное сияние
Вам немногое придется объяснять об этом уникальном природном явлении. Если вам повезет, вы сможете увидеть северное сияние воочию. Постарайтесь поймать одно из них, и вы получите невероятный опыт.
Пейзаж
Природа в ее лучшем виде, северные зимы, негостеприимная и дикая окружающая среда, бесконечность ландшафтов ... все это заставит вас почувствовать себя крошечной песчинкой. Дикая природа будет окружать вас повсюду.
Пеший туризм
Одним из видов спорта в Лапландии является пеший туризм. Вы сможете гулять в удобной обуви и самой теплой одеждой, которая у вас есть. Не волнуйтесь, если вы не в лучшей физической форме, есть разные маршруты.
Еда
Все продукты в Лапландии, являются органическими. В местной кухне смешаны вкусы суши и моря. Наслаждайтесь экологически чистыми блюдами, способы приготовления которых являются уникальным в мире.
Санта Клаус
Рованиеми (Rovaniemi) - это город, где вы встретите настоящего Санта-Клауса. Если для взрослого это удивительный опыт, то для ребенка - главная причина открыть для себя Лапландию.