Затаите дыхание: самые головокружительные смотровые площадки мира

1 Башня Бурдж Халифа в ОАЭ Смотровая площадка, расположенная в самом высоком здании мира на 148 этаже, не оставит равнодушным никого. Открытие ее состоялось в 2010 году. Лифт достигает этого этажа всего лишь за минуту. Посетители могут насладиться видом на красивый современный город, который окружают барханы песка, с открытой террасы или застекленного панорамного зала.

2 Маринабей Сэндз Скайпарк в Сингапуре В 2010 году была открыта еще одна смотровая площадка, которая считается одной из самых обширных в Азии. На крыше сингапурского отеля можно не только полюбоваться городом с высоты в 200 метров, но и искупаться в бассейне, вода которого словно переливается через край. Правда, поплавать здесь могут только клиенты Маринабей Хотел.

3 Уиллис-Тауэр в США Посетив эту смотровую площадку, построенную еще в 1974 году, в небоскребе высотой в 110 этажей, посетители могут даже почувствовать страх, находясь в стеклянной коробке на высоте 443 метра, боковые стены и пол которой абсолютно прозрачные. А в ясный день обзор панорамы достигает 80 км!

4 Эгюий-Дю-Миди во Франции Во Франции, недалеко от границы с Италией, можно полюбоваться горами в курортном месте Шамони Монблан. На высоту 3842 метра посетителей поднимает канатная дорога, длина которой больше 3 км. Здесь располагается аттракцион под названием «Шаг в пустоту». Эта смотровая площадка полностью сооружена из стекла, и у человека создается впечатление, что он парит в пространстве, ведь под ногами 1035 метров пустоты до горных пиков.