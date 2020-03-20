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Затаите дыхание: самые головокружительные смотровые площадки мира

Смотрите фото (6)
Затаите дыхание: самые головокружительные смотровые площадки мира
15:16 Сегодня Телеграф sreda.temadnya.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Среди всего многообразия смотровых площадок существуют и такие, от которых кружится голова и захватывает дыхание.

  • 1

    Башня Бурдж Халифа в ОАЭ

    Смотровая площадка, расположенная в самом высоком здании мира на 148 этаже, не оставит равнодушным никого. Открытие ее состоялось в 2010 году. Лифт достигает этого этажа всего лишь за минуту. Посетители могут насладиться видом на красивый современный город, который окружают барханы песка, с открытой террасы или застекленного панорамного зала.

  • 2

    Маринабей Сэндз Скайпарк в Сингапуре

    В 2010 году была открыта еще одна смотровая площадка, которая считается одной из самых обширных в Азии. На крыше сингапурского отеля можно не только полюбоваться городом с высоты в 200 метров, но и искупаться в бассейне, вода которого словно переливается через край. Правда, поплавать здесь могут только клиенты Маринабей Хотел.

  • 3

    Уиллис-Тауэр в США

    Посетив эту смотровую площадку, построенную еще в 1974 году, в небоскребе высотой в 110 этажей, посетители могут даже почувствовать страх, находясь в стеклянной коробке на высоте 443 метра, боковые стены и пол которой абсолютно прозрачные. А в ясный день обзор панорамы достигает 80 км!

  • 4

    Эгюий-Дю-Миди во Франции

    Во Франции, недалеко от границы с Италией, можно полюбоваться горами в курортном месте Шамони Монблан. На высоту 3842 метра посетителей поднимает канатная дорога, длина которой больше 3 км. Здесь располагается аттракцион под названием «Шаг в пустоту». Эта смотровая площадка полностью сооружена из стекла, и у человека создается впечатление, что он парит в пространстве, ведь под ногами 1035 метров пустоты до горных пиков.

  • 5

     Водопад Игуасу в Бразилии и Аргентине

    Поистине огромное впечатление путешественники могут получить, побывав рядом с водопадом Игуасу, который часто посещают в двух странах — Бразилии и Аргентине. Это одно из самых популярных мест в Южной Америке. Огромный водопад, растянувшийся на 2,7 км, не оставляет равнодушным никого. В зависимости от того, на какой территории находятся посетители, Игуасу возможно увидеть с двух позиций. В Аргентине к нему можно подойти совсем близко и ощутить его нескончаемый рев и мощь падающей с высоты в 60-80 метров воды. Зато на стороне Бразилии водопад можно видеть издалека, наслаждаясь его шикарным панорамным видом.

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