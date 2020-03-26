Кардинальные изменения всего за пару часов: места, которые меняются благодаря приливу

1 Манджуиод, Филиппины Удивительное и прекрасное место Манджуиод — это песчаная коса, полностью исчезающая во время прилива. Расположенная на острове Негрос, она является одной из самых популярных достопримечательностей Филиппин.

2 Храм Стамбхешвар Махадев, Индия Храм Стамбхешвар Махадев (Stambheshwar Mahadev) находится в Кави-Камбой, Индия. Он стоит так близко к морю, что войти в него можно только во время отлива, а все остальное время 150-летняя святыня стоит затопленной.

3 Мон-Сен-Мишель, Франция Замок Мон Сен-Мишель - одна из самых популярных достопримечательностей Франции. Монастырь находится на скале, стоящей посреди вод и выглядит невероятно.

4 Сент-Майклс-Маунт, Англия Сент-Майклз-Маунт (St. Michael’s Mount, гора святого Михаила) — это остров и место бывшего монастыря в Корнуолле, Англия. Там находятся потрясающе красивая средневековая церковь и замок. Хотя остров и находится в море в 366 метрах от берега, во время отлива до него можно добраться пешком! Когда уровень воды понижается, посреди водной глади вдруг появляется вымощенная камнем дорожка. Как только начинается прилив, дорожка вновь оказывается на дне залива.

5 Всадники на Темзе, Англия Необычные скульптуры в виде четырех всадников Апокалипсиса установили на берегу Темзы. Они расположены возле Воксхолльского моста, недалеко от здания парламента. Эти скульптуры созданы Джейсоном де Кер Тейлором, чтобы побудить людей задуматься о проблеме экологии.