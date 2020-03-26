Скачать
Четверг, 26.03.2020
В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
В Украине зафиксировали уже 156 случаев коронавируса
Льготный режим - это не прощение долгов: в НБУ напомнили, что кредиты надо платить
Льготный режим: В НБУ напомнили, что кредиты надо платить
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Фьюри - Уайлдер: назначена дата третьего боя
Впервые за свое правление: Елизавета II провела аудиенцию по телефону
Впервые за свое правление: Елизавета II провела аудиенцию по телефону

Кардинальные изменения всего за пару часов: места, которые меняются благодаря приливу

Смотрите фото (13)
Кардинальные изменения всего за пару часов: места, которые меняются благодаря приливу
11:14 Сегодня Телеграф sreda.temadnya.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:6 чудес природы, которыми можно насладиться только во время отлива.

  • 1

    Манджуиод, Филиппины

    Удивительное и прекрасное место Манджуиод — это песчаная коса, полностью исчезающая во время прилива. Расположенная на острове Негрос, она является одной из самых популярных достопримечательностей Филиппин.

  • 2

    Храм Стамбхешвар Махадев, Индия

    Храм Стамбхешвар Махадев (Stambheshwar Mahadev) находится в Кави-Камбой, Индия. Он стоит так близко к морю, что войти в него можно только во время отлива, а все остальное время 150-летняя святыня стоит затопленной.

  • 3

    Мон-Сен-Мишель, Франция

    Замок Мон Сен-Мишель - одна из самых популярных достопримечательностей Франции. Монастырь находится на скале, стоящей посреди вод и выглядит невероятно.

  • 4

    Сент-Майклс-Маунт, Англия

    Сент-Майклз-Маунт (St. Michael’s Mount, гора святого Михаила) — это остров и место бывшего монастыря в Корнуолле, Англия. Там находятся потрясающе красивая средневековая церковь и замок. Хотя остров и находится в море в 366 метрах от берега, во время отлива до него можно добраться пешком! Когда уровень воды понижается, посреди водной глади вдруг появляется вымощенная камнем дорожка. Как только начинается прилив, дорожка вновь оказывается на дне залива.

  • 5

    Всадники на Темзе, Англия

    Необычные скульптуры в виде четырех всадников Апокалипсиса установили на берегу Темзы. Они расположены возле Воксхолльского моста, недалеко от здания парламента. Эти скульптуры созданы Джейсоном де Кер Тейлором, чтобы побудить людей задуматься о проблеме экологии.

  • 6

    Пассаж дю Гуа, Франция

    Пассаж дю Гуа (Passage du Gois) — дорога, проложенная по дну залива Бурньёф и связывающая материковую часть Франции с островом Нуармутье. Два раза в сутки, после отлива, она становится на несколько часов доступной для движения. В остальное время прилив затапливает ее до уровня в четыре метра.

Затаите дыхание: самые головокружительные смотровые площадки мира

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (13)

Все по теме:

Туризм, Путешествие, Природа, Прилив, Отлив.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Просто взгляните на картинку и узнайте о своем будущем: минутный тест
02 Больше не модно: Вещи, о которых лучше забыть этой весной (Фото)
03 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
04 Итоги дня 25 марта: COVID-19 в Украине, карантин продлили и ЧС по всей стране
05 Свежие данные по коронавирусу в Украине и мире: карта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 марта
Президент провел кадровые перестановки в руководстве СБУ
Президент провел кадровые перестановки в руководстве СБУ
Свежие данные по коронавирусу в Украине и мире: карта
Свежие данные по коронавирусу в Украине и мире: карта
Очень оптимистично настроен: как принц Чарльз лечится от коронавируса
Очень оптимистично настроен: как принц Чарльз лечится от коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь