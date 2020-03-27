У какой страны самый длинный отпуск в мире: список

Количество дней оплачиваемого отпуска, которое работодатель обязан предоставить своим работникам, в большинстве стран мира регулируется на законодательном уровне, то есть государство гарантирует своим гражданам минимальный оплачиваемый отпуск.
31 день оплачиваемого отпуска гарантирован законодательством Франции.
В Великобритании каждому полагается 28-дневный оплачиваемый отпуск.
В Норвегии каждому работнику положен 27-дневный оплачиваемый отпуск.
Дания: минимум 25 дней оплачиваемого отпуска должен предоставить сотрудникам каждый работодатель страны.
В Финляндии установлен минимальный оплачиваемый отпуск в количестве 25-ти дней.
Гарантированный законами Швеции оплачиваемый отпуск составляет 25 дней.
В Австрии тоже гарантированный государством 35-дневный отпуск.
35 дней отпуска положено жителям Португалии.
В Испании каждому положен 34-дневный оплачиваемый отпуск.
Италия гарантирует своим гражданам 31 день оплачиваемого отпуска.
Бельгия - страна, где каждому положен 30-дневный отпуск.
30 дней обязательного оплачиваемого отпуска гарантирует своим гражданам также Германия.
Новая Зеландия: там каждому жителю гарантирован 30-дневный оплачиваемый отпуск.
Ирландия гарантирует своим гражданам 29 дней оплачиваемого отпуска.
В Австралии каждому полагается 28-дневный оплачиваемый отпуск.
В Греции по закону каждому положен 26-дневный отпуск.
В Голландии законами гарантирован 20-дневный оплачиваемый отпуск.
Швейцария: в этой стране каждый житель может рассчитывать на 20 дней оплачиваемого отпуска.
В Канаде законы обязывают работодателей предоставлять оплачиваемые отпуска работникам в количестве минимум 19 дней.
Японцы - это, несомненно, страна трудоголиков. Здесь государством установлен минимальный оплачиваемый отпуск в количестве 10-ти дней. Что интересно, взять весь отпуск среди японцев считается плохим тоном, несмотря на то что это самая перегруженная работой нация на планете.
0 дней оплачиваемого отпуска - такие "гарантии" могут быть только в США. В самой крупной экономике мира нет каких-либо законов, по которым гражданам полагался бы гарантированный отпуск. Количество дней платного отпуска в этой стране решает исключительно работодатель. То есть работник гипотетически может остаться и без отпуска.