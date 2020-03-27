У какой страны самый длинный отпуск в мире: список

1 Количество дней оплачиваемого отпуска, которое работодатель обязан предоставить своим работникам, в большинстве стран мира регулируется на законодательном уровне, то есть государство гарантирует своим гражданам минимальный оплачиваемый отпуск. 31 день оплачиваемого отпуска гарантирован законодательством Франции.

2 В Великобритании каждому полагается 28-дневный оплачиваемый отпуск.

3 В Норвегии каждому работнику положен 27-дневный оплачиваемый отпуск.

4 Дания: минимум 25 дней оплачиваемого отпуска должен предоставить сотрудникам каждый работодатель страны.

5 В Финляндии установлен минимальный оплачиваемый отпуск в количестве 25-ти дней.

6 Гарантированный законами Швеции оплачиваемый отпуск составляет 25 дней.

7 В Австрии тоже гарантированный государством 35-дневный отпуск.

8 35 дней отпуска положено жителям Португалии.

9 В Испании каждому положен 34-дневный оплачиваемый отпуск.

10 Италия гарантирует своим гражданам 31 день оплачиваемого отпуска.

11 Бельгия - страна, где каждому положен 30-дневный отпуск.

12 30 дней обязательного оплачиваемого отпуска гарантирует своим гражданам также Германия.

13 Новая Зеландия: там каждому жителю гарантирован 30-дневный оплачиваемый отпуск.

14 Ирландия гарантирует своим гражданам 29 дней оплачиваемого отпуска.

15 В Австралии каждому полагается 28-дневный оплачиваемый отпуск.

16 В Греции по закону каждому положен 26-дневный отпуск.

17 В Голландии законами гарантирован 20-дневный оплачиваемый отпуск.

18 Швейцария: в этой стране каждый житель может рассчитывать на 20 дней оплачиваемого отпуска.

19 В Канаде законы обязывают работодателей предоставлять оплачиваемые отпуска работникам в количестве минимум 19 дней.

20 Японцы - это, несомненно, страна трудоголиков. Здесь государством установлен минимальный оплачиваемый отпуск в количестве 10-ти дней. Что интересно, взять весь отпуск среди японцев считается плохим тоном, несмотря на то что это самая перегруженная работой нация на планете.