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У какой страны самый длинный отпуск в мире: список

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У какой страны самый длинный отпуск в мире: список
15:25 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Мы подготовили список стран с самыми длинными оплачиваемыми отпусками в мире.

  • 1

    Количество дней оплачиваемого отпуска, которое работодатель обязан предоставить своим работникам, в большинстве стран мира регулируется на законодательном уровне, то есть государство гарантирует своим гражданам минимальный оплачиваемый отпуск.

    31 день оплачиваемого отпуска гарантирован законодательством Франции.

  • 2

    В Великобритании каждому полагается 28-дневный оплачиваемый отпуск.

  • 3

    В Норвегии каждому работнику положен 27-дневный оплачиваемый отпуск.

  • 4

    Дания: минимум 25 дней оплачиваемого отпуска должен предоставить сотрудникам каждый работодатель страны.

  • 5

    В Финляндии установлен минимальный оплачиваемый отпуск в количестве 25-ти дней.

  • 6

    Гарантированный законами Швеции оплачиваемый отпуск составляет 25 дней.

  • 7

    В Австрии тоже гарантированный государством 35-дневный отпуск.

  • 8

    35 дней отпуска положено жителям Португалии.

  • 9

    В Испании каждому положен 34-дневный оплачиваемый отпуск.

  • 10

    Италия гарантирует своим гражданам 31 день оплачиваемого отпуска.

  • 11

    Бельгия - страна, где каждому положен 30-дневный отпуск.

  • 12

    30 дней обязательного оплачиваемого отпуска гарантирует своим гражданам также Германия.

  • 13

    Новая Зеландия: там каждому жителю гарантирован 30-дневный оплачиваемый отпуск.

  • 14

    Ирландия гарантирует своим гражданам 29 дней оплачиваемого отпуска.

  • 15

    В Австралии каждому полагается 28-дневный оплачиваемый отпуск.

  • 16

    В Греции по закону каждому положен 26-дневный отпуск.

  • 17

    В Голландии законами гарантирован 20-дневный оплачиваемый отпуск.

  • 18

    Швейцария: в этой стране каждый житель может рассчитывать на 20 дней оплачиваемого отпуска.

  • 19

    В Канаде законы обязывают работодателей предоставлять оплачиваемые отпуска работникам в количестве минимум 19 дней.

  • 20

    Японцы - это, несомненно, страна трудоголиков. Здесь государством установлен минимальный оплачиваемый отпуск в количестве 10-ти дней. Что интересно, взять весь отпуск среди японцев считается плохим тоном, несмотря на то что это самая перегруженная работой нация на планете.

  • 21

    0 дней оплачиваемого отпуска - такие "гарантии" могут быть только в США. В самой крупной экономике мира нет каких-либо законов, по которым гражданам полагался бы гарантированный отпуск. Количество дней платного отпуска в этой стране решает исключительно работодатель. То есть работник гипотетически может остаться и без отпуска.

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