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Список вещей, которые вы обязательно должны воплотить на Канарах (Фото)

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Список вещей, которые вы обязательно должны воплотить на Канарах (Фото)
15:22 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Гран Канария - одно из лучших туристических направлений в мире.

  • 1

    В любое время года на Канарских островах много чем можно заняться. Любой, кто туда отправится, найдет это место приятным. Если вы планируете путешествие и никак не решитесь, вот список лучших вариантов того, что вам следует сделать.

    Снять виллу

    В течение всего вашего пребывания на Канарах вы будете жить с комфортом. Если вы арендуете загородный дом, то получите все традиционные удобства, но при этом будете находиться в тропическом раю, наслаждаясь всеми доступными видами деятельности. В Villa Gran Canaria есть много вариантов на любой вкус.

  • 2

    Посетить тематический парк

    Самых маленьких ждут развлечения в тематических парках. Aqualand Maspalomas и Mundo Aborigen - самые интересные из них, а Palmitos Parkи и Jardin Botanico Maspalomas позволят познакомиться с местной фауной и флорой.

  • 3

    Посетить СПА

    На Гран Канария развит туризм, направленный на поддержание здоровья. Если вы хотите полноценно отдохнуть, убедитесь, что ваше тело и ум расслаблены.

  • 4

    Попробовать местную кухню

    Первое, что следует сделать по прибытии – попробовать местную кухню. Вы можете насладиться традиционными блюдами, такими как ропа вьеха, морщинистый картофель, эскальдон де гофио, кальдо де пескадо, пучеро канарио и т. д. После этого попробуйте сладкий ром!

  • 5

    Совершить пешую прогулку в Роке Нубло (Roque Nublo) и Тилос де Мойя (Los Tilos de Moya)

    На Гран Канария есть много природных ландшафтов, где вы можете совершить пеший поход. А пока вы можете наслаждаться прекрасными видами. В частности, мы рекомендуем вам посетить два места: Роке Нубло, вулканическую скалу высотой почти 90 метров, и Тилос де Мойя.

  • 6

    Посетите Пуэрто де Моган (Puerto de Mogаn)

    Это небольшой прибрежный городок, очень гостеприимный для туристов. Все его дома белоснежные и красочно украшены. Атмосфера здесь тихая и идеально подходит для спокойной прогулки.

  • 7

    Дюны Маспаломаса (Maspalomas)

    Это особый природный заповедник. Независимо от того, в каком направлении вы смотрите, вы видите бесконечные дюны: 400 гектаров дюн, которые заставят вас почувствовать себя в пустыне Сахара. Не забудьте посетить маяк Маспаломас.

  • 8

    Закат солнца в Агаете (Agaete)

    Этот прибрежный регион находится на западе. На Гран Канария нет лучшего места, чтобы насладиться закатом. Здесь открывается вид, который словно сошел с экрана, его невозможно описать, а можно только испытать.

  • 9

    Пляжи

    Пляжи - не единственная достопримечательность Гран Канария, это правда. Но они являются одной из главных достопримечательностей, благодаря почти идеальному климату в любое время года. Есть пляжи для детей и взрослых с белым песком и бирюзовой водой.

  • 10

    Водные виды спорта

    Вы сможете заниматься серфингом и виндсерфингом круглый год, если отправитесь в Лайя дель Агила (Laya del Aguila), Сан Агустин (San Agustin) и Пуэрто Рико (Puerto Rico).

Кардинальные изменения всего за пару часов: места, которые меняются благодаря приливу

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Испания, Туризм, Канарские острова, Страны, Гран Канария.
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