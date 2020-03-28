Список вещей, которые вы обязательно должны воплотить на Канарах (Фото)

1 В любое время года на Канарских островах много чем можно заняться. Любой, кто туда отправится, найдет это место приятным. Если вы планируете путешествие и никак не решитесь, вот список лучших вариантов того, что вам следует сделать. Снять виллу В течение всего вашего пребывания на Канарах вы будете жить с комфортом. Если вы арендуете загородный дом, то получите все традиционные удобства, но при этом будете находиться в тропическом раю, наслаждаясь всеми доступными видами деятельности. В Villa Gran Canaria есть много вариантов на любой вкус.

2 Посетить тематический парк Самых маленьких ждут развлечения в тематических парках. Aqualand Maspalomas и Mundo Aborigen - самые интересные из них, а Palmitos Parkи и Jardin Botanico Maspalomas позволят познакомиться с местной фауной и флорой.

3 Посетить СПА На Гран Канария развит туризм, направленный на поддержание здоровья. Если вы хотите полноценно отдохнуть, убедитесь, что ваше тело и ум расслаблены.

4 Попробовать местную кухню Первое, что следует сделать по прибытии – попробовать местную кухню. Вы можете насладиться традиционными блюдами, такими как ропа вьеха, морщинистый картофель, эскальдон де гофио, кальдо де пескадо, пучеро канарио и т. д. После этого попробуйте сладкий ром!

5 Совершить пешую прогулку в Роке Нубло (Roque Nublo) и Тилос де Мойя (Los Tilos de Moya) На Гран Канария есть много природных ландшафтов, где вы можете совершить пеший поход. А пока вы можете наслаждаться прекрасными видами. В частности, мы рекомендуем вам посетить два места: Роке Нубло, вулканическую скалу высотой почти 90 метров, и Тилос де Мойя.

6 Посетите Пуэрто де Моган (Puerto de Mogаn) Это небольшой прибрежный городок, очень гостеприимный для туристов. Все его дома белоснежные и красочно украшены. Атмосфера здесь тихая и идеально подходит для спокойной прогулки.

7 Дюны Маспаломаса (Maspalomas) Это особый природный заповедник. Независимо от того, в каком направлении вы смотрите, вы видите бесконечные дюны: 400 гектаров дюн, которые заставят вас почувствовать себя в пустыне Сахара. Не забудьте посетить маяк Маспаломас.

8 Закат солнца в Агаете (Agaete) Этот прибрежный регион находится на западе. На Гран Канария нет лучшего места, чтобы насладиться закатом. Здесь открывается вид, который словно сошел с экрана, его невозможно описать, а можно только испытать.

9 Пляжи Пляжи - не единственная достопримечательность Гран Канария, это правда. Но они являются одной из главных достопримечательностей, благодаря почти идеальному климату в любое время года. Есть пляжи для детей и взрослых с белым песком и бирюзовой водой.