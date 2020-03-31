Самые духовные места мира: потрясающие уголки планеты, где можно обрести покой

1 Озеро Крейтер (Орегон, США) Почти 8 тысяч лет назад взорвался вулкан Мазама, в результате чего его кальдера заполнилась водой. Легенды индейцев гласят, что когда-то здесь состоялось грандиозная битва между Богом неба Скеллом и Богом подземного царства Ляо. Индейцы издавна посещали это место ради поиска видений и попыток предсказать будущее. Те, кому это удавалось, считались обладателями священной силы духов.

2 Пик Адама (Шри Ланка) На вершине горы, известной еще как Шрипада, находится небольшой храм, возле которого виден «священный след» ноги Будды. Для поклонения ему верующие разных религий совершают очень нелегкое восхождение: маршрут паломника поднимается вверх на 2244 метра и проходит вдоль святынь, чайных плантаций и густого леса. Тем не менее, на пик Адама стоит подняться хотя бы ради потрясающих видов!

3 Мескита (Кордова, Испания) Основанная в VII веке Мескита в Средние века была второй по величине мечетью в мире. Роскошное древнее здание знаменито своими гигантскими арками, строительным материалом для которых стали остатки римского храма, ранее расположенного на этом месте. В VIII веке, после исламского завоевания Иберии, базилика была поделена между христианами и мусульманами. В XVI веке здесь обосновался католический кафедральный собор. Сегодня Кордовская соборная мечеть остаётся одной из самых впечатляющих построек в мире.

4 Киото (Япония) Старое название Киото – Хейан, что означает «Столица спокойствия и мира». Город был центром японской культуры на протяжении тысячелетий, и до сих пор остается таковым, ведь в нем много духовных мест: 90 древних христианских храмов, 400 синтоистских святынь и 1660 буддийских храмов. Храм Фусими Инари, расположенный на холме в окрестностях Киото – прекрасное место для знакомства с духовным наследием города.

5 Озеро Титикака (Перу и Боливия) Расположенное на высоте 3800 метров, озеро Титикака занимает центральное место в зарождении цивилизации инков. Ее основателем был король Манко Капак, который, как говорят, появился из скалы на Исла-дель-Соль. В результате «Остров солнца» стал ключевым религиозным центром, куда стекались паломники со всей империи для того, чтобы посетить святыню. Сегодня на легендарном острове можно пройтись по обустроенным тропам, посетить руины древнего храма и насладиться захватывающим видом на заснеженные Анды.

6 Поселение Нинстинц (Британская Колумбия, Канада) Народ хайда населяет архипелаг Хайда-Гуаи вот уже около 8 тысяч лет. Деревня Сганг-Гуаай, расположенная на юго-западе, была покинута в 1880-х годах. Так что понемногу местные тотемные столбы сменяются деревьями и мхом, а распад поселения выражает связь народа с природой. Сюда можно добраться только по морю, а во время путешествия по старому лесу гид расскажет захватывающие истории о тотемах.

7 Мыс Реинга (Северный остров, Новая Зеландия) На краю Северного острова – там, где встречаются Тихий океан и Тасманово море, находится искривленное дерево похутукава. Отсюда, согласно мифологии маори, души умерших спускаются на дно моря, начиная свое путешествие к горе Охауа, с которой бросают последний взгляд на свой земной дом. Для маори это место священно, хотя для обычных туристов оно является лишь укромным уголком на краю земли.

8 Эйвбери (графство Уилтшир, Великобритания) Это место буквально наполнено уникальными историческими памятниками: уютная деревня, окруженная каменным кругом; мегалитические гробницы; длинные земляные курганы, датируемые 3650 годом до нашей эры… Здесь же находится и самый большой курган в Европе, созданный человеком. Предназначение последнего так до сих пор и не установлено: предполагают, это было место для проведения ритуалов и церемоний, а также единения с духами и временами года.

9 Гора Кайлас (Тибетское нагорье, Китай) Гора Кайлас находится на западе Тибета. Это – мандала, источник четырех великих рек Азии и центр вселенной: боны, джайны, индуисты и буддисты считают ее священной. Самое большое испытание – это паломничество вокруг всей горы, ведь протяженность нелегкого маршрута около 52 километров! Наградой будет не только избавление от плохой кармы и полное просветление, а и захватывающие виды по пути.