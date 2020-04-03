Наедине с природой: удивительные места с потрясающими пейзажами (Фото)

1 Захватывающие пейзажи, удивительные скальные образования, большие пустыни и величественные ледники - во всех этих местах человек может почувствовать себя очень-очень маленьким. Здесь можно забыть о суете, сосредоточиться на контакте с окружающей красотой и прислушаться к себе. Национальный парк Арки, США. Американский Национальный парк Арки расположен в восточной части штата Юта и занимает площадь 309 квадратных километров. Красивейшие природные скальные арки образовались в результате процессов эрозии и выветривания, которые продолжаются здесь вот уже 150 миллионов лет. Эти арки стали настоящим символом штата Юта - даже на регистрационных номерах автомобилей изображены скальные арки. Арки на первый взгляд выглядят хрупкими, но на самом деле они отлично противостоят воздействию различных атмосферных явлений. Самые известные скальные образования - это Изящная арка, Башенная арка, Двойная арка, Северное окно и Южное окно.

2 Солончак Уюни, Боливия. На плато Альтиплано в Андах, на высоте 3653 метров над уровнем моря, можно увидеть необычный белоснежный пейзаж - это солончак Уюни. Когда-то здесь было соленое озеро, теперь это просто соляная пустыня. Уюни вместе с озерами Титикака и Поопо - это то, что осталось от озера Балливиан из времен плейстоцена. Это место в Боливии площадью в 10 582 квадратных километра является одним из самых плоских мест на Земле. Особенно ослепителен солончак Уюни во время сезона дождей - с ноября по март - тогда его поверхность напоминает гигантское зеркало.

3 Южная Моравия, Чехия. Это место все чаще и чаще называют Славянской Тасканией. Южная Моравия является, вероятно, одним из самых живописных регионов в Центральной Европе. Здесь вы найдете фантастические пейзажи, великолепные замки, богатый местный фольклор и знаменитые холмы, покрытые густыми лесами и многочисленными виноградниками. Бесконечные красочные поля Моравии. Удивительно, но этот пейзаж напоминает сотканную ковровую дорожку, а не дело матушки-природы. Наша планета не устает нас удивлять.

4 Пик-Дистрикт, Великобритания. Пик-Дистрикт - гористая местность в южной части Пеннинских гор в центральной и северной Англии. Пик-Дистрик частично расположен в графстве Дербишир. Это очень красивое место с холмами, перевалами и бесконечными торфяниками. Идеальное место для любителей пеших прогулок или езды на горных велосипедах. Здесь находится самый длинный туристический маршрут, протяженность которого составляет 431 километр.

5 Пустыня Намиб, Намибия. В дружеской, безопасной и чрезвычайно живописной Намибии туристов ждет старейшая в мире пустыня Намиб. Расположенная на побережье Атлантического океана пустыня, без сомнения, является одним из самых уникальных уголков нашей планеты. Нигде в мире вы не найдете таких высоких дюн - до 300 метров в высоту и такого цвета песков - от абрикосового до кроваво-красного. Пустыня выглядит сказочно, и кажется, что она простирается до бесконечности (более чем на 30 километров). Площадь пустыни Намиб сопоставима с площадью Чехии - 81 000 квадратных километров.

6 Доломиты, Италия. Доломиты состоят из скалистых групп - известняка и доломита, разделенных глубокими долинами и высокими перевалами. Острые скалистые образования, которые, кажется, вот-вот проткнут небо, являются результатом эрозии - процесса, который формировал местный ландшафт в течение нескольких тысяч лет. Отличительной особенностью Доломитов является то, что они не представляют собой четкую, ярко выраженную горную цепь, а состоят из скалистых групп.

7 Ландманналойгар, Исландия. В Исландии, недалеко от вулкана Гекла, есть удивительное место - Ландманналойгар. Именно здесь находятся горячие источники, которые булькают, как вода в кастрюле. Красивая местность радует глаз, а порой кажется, что природа не могла создать такими красочными камни и земли. Одна из местных гор с интересным названием Бреннистейнсалда, что в переводе означает "волна серы", считается самой красивой и красочной во всей Исландии.

8 Ватнайёкюдль, Исландия. Еще одно уникальное место в Исландии, Ватнайёкюдль, - самый большой национальный парк в Европе и второй по величине ледник на континенте. Его главная достопримечательность - необычные ледяные пещеры. Лучшее время, чтобы увидеть эти невероятные образования, покрытые тысячелетним ледяным покровом, - это период с декабря по март.

9 Остров Скай, Великобритания. Остров Скай еще называют островом туманов. Это самая северная точка Внутренних Гибридов. Все побережье усеяно заливами, уютными пляжами и полуостровами. Здесь можно также увидеть скалу Сторр - высотой более 1000 метров над уровнем моря, а также живописные водопады и старинные замки. Скала Сторр на острове Скай.