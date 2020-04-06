Их боятся и избегают: загадочные места на планете, где бесследно пропадают люди

1 Бермудский треугольник. О нем не слышал разве что ленивый. Часть океана вблизи Бермудских островов поглотила множество кораблей и самолетов, которые резко и без причин пропадали с радаров и больше никогда не были найдены. Среди них, например, рудовоз «Циклоп» который в 1918 году отправился в путь с 309 членами экипажа и бесследно исчез.

2 Мичиганский треугольник. Пролетая над этим зловещим местом, самолеты будто растворяются в пространстве. Стараются избегать Мичиганского треугольника и капитаны кораблей. В 1950 году навсегда исчез борт авиакомпании Northwest Airlines с 58 пассажирами.

3 Озеро Верхнее. Оно является самым глубоким из Великих Озер Северной Америки. И то, что там тонет аномально много кораблей, уже странно. Но еще больше удивляет тот факт, что большинство из них никогда не находят!

4 Национальный парк Америки. Территория площадью 84 миллиона акров привлекает многих туристов. Но статистика нагоняет леденящий ужас: за 150 лет в парке пропало без вести более 1000 человек! Не были найдены ни их вещи, ни хоть какие-то зацепки, по которым удалось бы определить, что случилось с путешественниками.