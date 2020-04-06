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Их боятся и избегают: загадочные места на планете, где бесследно пропадают люди

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Их боятся и избегают: загадочные места на планете, где бесследно пропадают люди
18:00 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото: udivitelnoe.temaretik.com

Новости путешествия:Ученые до сих пор не могут объяснить, почему в некоторых местах на Земле бесследно исчезают корабли и самолеты с пассажирами на борту, группы туристов и экспедиции ученых, заядлые путешественники и местные жители.

  • 1

    Бермудский треугольник.

    О нем не слышал разве что ленивый. Часть океана вблизи Бермудских островов поглотила множество кораблей и самолетов, которые резко и без причин пропадали с радаров и больше никогда не были найдены. Среди них, например, рудовоз «Циклоп» который в 1918 году отправился в путь с 309 членами экипажа и бесследно исчез.

  • 2

    Мичиганский треугольник.

    Пролетая над этим зловещим местом, самолеты будто растворяются в пространстве. Стараются избегать Мичиганского треугольника и капитаны кораблей. В 1950 году навсегда исчез борт авиакомпании Northwest Airlines с 58 пассажирами.

  • 3

    Озеро Верхнее.

    Оно является самым глубоким из Великих Озер Северной Америки. И то, что там тонет аномально много кораблей, уже странно. Но еще больше удивляет тот факт, что большинство из них никогда не находят!

  • 4

    Национальный парк Америки.

    Территория площадью 84 миллиона акров привлекает многих туристов. Но статистика нагоняет леденящий ужас: за 150 лет в парке пропало без вести более 1000 человек! Не были найдены ни их вещи, ни хоть какие-то зацепки, по которым удалось бы определить, что случилось с путешественниками.

  • 5

    Дьявольское море.

    Да уж, само название не обещает ничего хорошего. Находится мистический водоем рядом с Японией. И в нем постоянно загадочным образом исчезают как корабли, так и лодки с людьми. Японские власти решили разобраться с причинами этой чертовщины. В 1952 году команда из 31 человека отправилась в экспедицию с целью расследовать странные исчезновения. Ни один из смельчаков не вернулся домой. Что с ними произошло – неизвестно по этот день, но больше добровольцев плыть в Дьявольское море не нашлось.

Самые опасные страны в мире для путешественников (Фото)

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