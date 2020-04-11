Как в сказке: самые красивые острова Бразилии

1 Кардозу Этот горный остров, в 1962 году превращенный в государственный парк, расположен у самой южной точки штата Сан-Паулу. Вокруг острова обитает невероятное количество видов китов, тюленей и дельфинов. А если вы везучий турист, то сможете даже поплавать в компании дикого дельфина. Природа острова просто фантастическая: изрезанная береговая линия, красивые водопады, природные бассейны и леса, наполненные дикой жизнью. Здесь можно увидеть обезьян, аллигаторов, выдр и попугаев.

2 Маражо Остров Маражо — один из самых уникальных островов Бразилии. Он расположен не в океане, а в устье реки Амазонки и является самым большим речным островом в мире. Его размер можно сравнить со Швейцарией. Маражо известен своими приливными волнами, которые образуются на реке и могут достигать 4 метров. Здесь обитают тысячи птиц, в том числе цапли и великолепные алые ибисы. Жизнь на острове медленная и расслабленная: никто никуда не спешит, а по улицам селения бродят буйволы.

3 Кампече Остров Кампече расположен на восточном побережье Флорианополиса. Здесь находятся потрясающие пляжи с белым песком, а очень чистая вода идеально подходит для дайвинга. Остров знаменит тем, что на нем находится более 100 древних петроглифов. Во время экскурсии можно увидеть эти археологические сокровища. Для лучшего сохранения этого удивительного острова количество посетителей ограничено. Кроме того, на экскурсию дается всего четыре часа. В зимние месяцы остров закрыт для посещения.

4 Илья-ди-Итамарака Остров Илья-ди-Итамарака расположен у побережья штата Пернамбуку. Это популярное туристическое направление, которое очень любят его посещать жители близлежащих городов Ресифи и Олинда. На острове много исторических памятников и отличных пляжей. Здесь находится форт Оранж, построенный голландцами в 1631 году. Любители водных видов спорта найдут на острове множество развлечений. К примеру, можно на каяке исследовать мангровые заросли, научиться кататься на кайтсерфинге, покататься на водных лыжах или просто поплавать в теплых водах. Кроме того, здесь находится Центр охраны ламантинов, который популярен у детей и любителей животных.

5 Илья-ду-Мел Это название означает "Медовый остров". Его прекрасные пляжи и густые джунгли идеально подходят для спокойного отдыха от шума и суеты повседневной жизни. Здесь нет машин, поэтому передвигаться нужно пешком или на взятом напрокат велосипеде. Самая популярная достопримечательность острова — морская пещера, известная как Грот Зачарованных.

6 Ильябела Ильябела — это группа островов, расположенных на северном побережье Сан-Паулу. Название означает «Красивый остров». Туристы могут убедиться в его исключительности, посетив эту бразильскую красоту. Здесь прекрасные пляжи и более 360 водопадов. А в густых тропических джунглях обитают обезьяны и около 300 видов птиц, в том числе туканы. Ильябела также известен как парусная столица Бразилии, в которой ежегодно проходит Международная парусная неделя Rolex — крупнейшее соревнование по парусному спорту в Латинской Америке. На островах большой популярностью пользуются такие виды спорта, как серфинг и подводное плавание.

7 Санта-Катарина На этом небольшом острове находится Флорианополис — столица штата Санта-Катарина. В этом городе потрясающий исторический центр и захватывающая ночная жизнь. На острове много великолепных пляжей. У серфингистов пользуется популярностью пляж Хоакина. Есть здесь и красивые сосновые леса, и озера, и дюны. С материком остров соединен двумя подвесными мостами.

8 Тиньяре Известность этому красивому острову принесла маленькая деревня Морро-де-Сан-Паулу, в которой нет ни улиц, ни машин. Зато есть потрясающие пляжи с пальмовыми деревьями, названия которых легко запомнить: первый, второй, третий и четвертый. Самый популярный — второй пляж. Здесь много ресторанов и баров. Теплая и прозрачная вода идеально подходит для купания и подводного плавания. На острова расположены еще несколько поселений — Грапуа, Гамбоа и Галеао.

9 Илья-Гранди Если вы хотите побывать в месте, которого почти не коснулась цивилизация, посетите остров Илья-Гранди, расположенный в 160 км от Рио-де-Жанейро. Когда-то это была колония для прокаженных. Позднее в течение 90 лет здесь находилась тюрьма для совершивших особо тяжкие преступления. После закрытия тюрьмы в 1994 году сюда начали ездить туристы. Их привлекают удивительные тропические леса и отличные пляжи. Остров Илья-Гранди является природным заповедником, поэтому здесь богатая фауна: есть и обезьяны, и попугаи, и игуаны, и капибары.