Величественная Норвегия: самые красивые фьорды королевства (Фото)

Фьорды Норвегии - эти величественные горные заливы - уникальный природный феномен, который никого не оставляет равнодушным. Фьорды, расположенные в северной части западного побережья Норвегии, сформировались во время последнего ледникового периода 10-12 тысяч лет назад при отходе ледника. Слово "фьорд" в переводе с норвежского означает "залив".
Согнефьорд (Sognefjorden)
Согнефьорд - самый большой фьорд в Европе. Этот залив в Норвегии называют также "Королём фьордов".
Согнефьорд находится в самом сердце Норвегии и простирается на 200 км внутрь страны. На берегах этого глубокого фьорда встречаются ледники и горы, например - самая высокая вершина Норвегии - пик Скагастолстинд (2405 м). Благодаря глубине по Согнефьорду открыта навигация крупных судов, с борта которых Вы сможете убедиться в волшебной красоте фьордов.
В состав Согнефьорда входит множество ответвлений, некоторые из которых в свою очередь также делятся на дочерние фьорды.
Сам Согнефьорд с высоты представляется огромным деревом, от ствола которого отходят многочисленные ветви, большие и малые. Формирование Согнефьорда началось 2,57 млн. лет назад. В результате эрозии, вызванной схождением ледников, речная система превратилась во фьорд.
На Согнефьорде, кроме природных красот, можно увидеть старинные деревни, чей возраст теряется в эпохе викингов.
Здесь же расположены самые старые из 28 уникальных деревянных церквей Норвегии.
Люсефьорд (Lysefjord)
Люсефьорд называют "Жемчужиной Норвегии в драгоценной оправе скал".
Название "Люсе", буквально означающее "светлый", этот фьорд получил благодаря особому цвету камня его уходящих в небеса скалистых берегов.
Кьёрагболт - это крайне популярный у туристов огромный булыжник, застрявший между двумя вертикальными скальными стенками. Пропасть под камнем достигает глубины примерно километра. Благодаря своей доступности, бесспорной зрелищной привлекательности и познавательной ценности Люсефьорд входит в число наиболее известных туристических объектов Норвегии.
Люсефьорд также знаменит скалой Прекестулен, где можно насладиться великолепным видом, а самым смелым - подойти к самому краю скалы, где у любого захватывает дух от открывающегося зрелища!
С конца последнего десятилетия ХХ века здесь получил свое распространение относительно новый вид парашютного спорта - бейсджампинг.
Как и все другие фьорды Норвегии, Люсефьорд образовался в виде тектонического разлома, вызванного движением плит земной коры около 400 миллионов лет тому назад.
Хардангерфьорд (Hardangerfjorden)
Хардангерфьорд известен в первую очередь благодаря прилегающей местности, где весной цветут великолепные фруктовые сады.
Он находится на западном побережье Норвегии, в самом сердце региона фьордов. Его длина составляет 179 км, а максимальная глубина - 800 м.
Вода во фьордах всегда холодная (не выше 7 градусов тепла) и не очень соленая (морская смешивается в них с талой водой ледников).
По берегам большинства фьордов - буйная растительность и плодородные земли, которые люди возделывали тысячелетиями.
Фьорд окружён скалистыми горами высотой до 1,5 км, с которых ниспадает множество великолепных водопадов.
Гейрангерфьорд (Geirangerfjorden)
Гейрангерфьорд самый посещаемый фьорд, знаменит самыми высокими и самыми живописными водопадам: семь сестёр, Фата невесты и Жених.
Этот фьорд простирается на 15 километров и представляет собой ответвление Сторфьорда.
В июле 2005 года он был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По берегам фьорда располагаются отвесные скалы высотой до 1400 метров и ледники.
Вдоль Гейрангерфьорда встречаются также заброшенные фермы, некоторые из которых расположены на небольших площадках горных уступов, поэтому добраться до них представляется возможным только по специальным приставным или верёвочным лестницам.
У Гейрангерфьорда расположен давший ему название посёлок - Гейрангер. В нём располагается Музей фьордов, рассказывающий о естественнонаучной истории этого района Норвегии.
Нордфьорд (Nordfjord)
Нордфьорд протянулся от ледников до Атлантического океана на 110 км, потому он считается одним из самых длинных на территории Норвегии.
Внутри фьорд делится на четыре рукава: Эйдсфьорд, Хюефьорд, Глоппефьорд и Фалейдфьорд.
На Нордфьорде есть множество возможностей для занятий альпинизмом, горных походов по ледникам, лыжного спорта и рыбной ловли.
А на острове Селье, расположенном на западе, неподалеку от Нордфьорда, сохранились руины монастыря, построенного монахами-бенедиктианцами в XII веке.