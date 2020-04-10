Величественная Норвегия: самые красивые фьорды королевства (Фото)

1

Фьорды Норвегии - эти величественные горные заливы - уникальный природный феномен, который никого не оставляет равнодушным. Фьорды, расположенные в северной части западного побережья Норвегии, сформировались во время последнего ледникового периода 10-12 тысяч лет назад при отходе ледника. Слово "фьорд" в переводе с норвежского означает "залив".

Согнефьорд (Sognefjorden)

Согнефьорд - самый большой фьорд в Европе. Этот залив в Норвегии называют также "Королём фьордов".

Согнефьорд находится в самом сердце Норвегии и простирается на 200 км внутрь страны. На берегах этого глубокого фьорда встречаются ледники и горы, например - самая высокая вершина Норвегии - пик Скагастолстинд (2405 м). Благодаря глубине по Согнефьорду открыта навигация крупных судов, с борта которых Вы сможете убедиться в волшебной красоте фьордов.

В состав Согнефьорда входит множество ответвлений, некоторые из которых в свою очередь также делятся на дочерние фьорды.

Сам Согнефьорд с высоты представляется огромным деревом, от ствола которого отходят многочисленные ветви, большие и малые. Формирование Согнефьорда началось 2,57 млн. лет назад. В результате эрозии, вызванной схождением ледников, речная система превратилась во фьорд.

На Согнефьорде, кроме природных красот, можно увидеть старинные деревни, чей возраст теряется в эпохе викингов.

Здесь же расположены самые старые из 28 уникальных деревянных церквей Норвегии.