Самые большие города мира по численности населения (Фото)

Самый большой город мира по численности населения - это Токио. В столице Японии проживает 34,5 миллиона человек. Токио - безусловный лидер в нашем рейтинге и еще долго таким останется.
На 2-м месте: Гуанчжоу - самый большой китайский город, в котором живет 25,8 миллиона человек.
На 3-м месте в рейтинге находится столица Индонезии - Джакарта. 25,3 миллиона жителей.
4-е место в рейтинге: Сеул - столица Республики Корея - число жителей составляет 25,3 миллиона человек.
5-й по численности населения город в мире - это Шанхай. В этом крупнейшем китайском городе проживает 25,3 миллиона жителей.
6-е место по численности населения занимает мексиканская столица - Мехико - 23,2 миллиона жителей.
7-е место: индийский Дели - 23 миллиона жителей.
На 8-м месте в рейтинге самых больших городов находится Нью-Йорк (21,5 миллиона жителей).
9-е место: бразильский город Сан-Пауло, в нем проживает 21,1 миллиона человек.
На 10-м месте в рейтинге находится крупнейший город в Пакистане - Карачи. В нем живет 21,1 миллиона человек.
Индийский город Бомбей, в котором проживает 20,8 миллиона человек, занимает 11-е место в рейтинге.
Столица Филиппин - Манила - на 12-м месте среди самых больших городов мира с 20,7 миллионами жителей.
Лос-Анджелес находится на 13-м месте по численности населения с 17-ю миллионами жителей.
14-е место в рейтинге: Осака - в этом одном из крупнейших городов Японии - проживает 16,8 миллиона человек.
15. 6-е место по численности населения занимает мексиканская столица - Мехико - 23,2 миллиона жителей.
16-е место в рейтинге самых больших городов мира занимает Москва. В столице самого большого государства в мире живет 16,2 миллиона человек.
17-е место: Каир - столица Египта - число жителей составляет 17,3 миллиона.
18-е место: Калькутта - крупнейший город в Индии, в котором проживает 15,7 миллиона человек.
19-е место занимает Буэнос-Айрес, в столице Аргентины живет 14,3 миллиона человек.
На 20-м месте по численности населения находится Дакка - столица Бангладеш.