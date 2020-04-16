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Самые большие города мира по численности населения (Фото)

Смотрите фото (21)
Самые большие города мира по численности населения (Фото)
16:03 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Что означает для вас большой город? Миллион жителей, два, а может десять или даже тридцать? Смотрите фотогалерею 20-ти самых больших городов мира по численности населения.

  • 1

    Самый большой город мира по численности населения - это Токио. В столице Японии проживает 34,5 миллиона человек. Токио - безусловный лидер в нашем рейтинге и еще долго таким останется.

  • 2

    На 2-м месте: Гуанчжоу - самый большой китайский город, в котором живет 25,8 миллиона человек.

  • 3

    На 3-м месте в рейтинге находится столица Индонезии - Джакарта. 25,3 миллиона жителей.

  • 4

    4-е место в рейтинге: Сеул - столица Республики Корея - число жителей составляет 25,3 миллиона человек.

  • 5

    5-й по численности населения город в мире - это Шанхай. В этом крупнейшем китайском городе проживает 25,3 миллиона жителей.

  • 6

    6-е место по численности населения занимает мексиканская столица - Мехико - 23,2 миллиона жителей.

  • 7

    7-е место: индийский Дели - 23 миллиона жителей.

  • 8

    На 8-м месте в рейтинге самых больших городов находится Нью-Йорк (21,5 миллиона жителей).

  • 9

    9-е место: бразильский город Сан-Пауло, в нем проживает 21,1 миллиона человек.

  • 10

    На 10-м месте в рейтинге находится крупнейший город в Пакистане - Карачи. В нем живет 21,1 миллиона человек.

  • 11

    Индийский город Бомбей, в котором проживает 20,8 миллиона человек, занимает 11-е место в рейтинге.

  • 12

    Столица Филиппин - Манила - на 12-м месте среди самых больших городов мира с 20,7 миллионами жителей.

  • 13

    Лос-Анджелес находится на 13-м месте по численности населения с 17-ю миллионами жителей.

  • 14

    14-е место в рейтинге: Осака - в этом одном из крупнейших городов Японии - проживает 16,8 миллиона человек.

  • 15

    15. 6-е место по численности населения занимает мексиканская столица - Мехико - 23,2 миллиона жителей.

  • 16

    16-е место в рейтинге самых больших городов мира занимает Москва. В столице самого большого государства в мире живет 16,2 миллиона человек.

  • 17

    17-е место: Каир - столица Египта - число жителей составляет 17,3 миллиона.

  • 18

    18-е место: Калькутта - крупнейший город в Индии, в котором проживает 15,7 миллиона человек.

  • 19

    19-е место занимает Буэнос-Айрес, в столице Аргентины живет 14,3 миллиона человек.

  • 20

    На 20-м месте по численности населения находится Дакка - столица Бангладеш.

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