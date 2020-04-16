Самые большие города мира по численности населения (Фото)

1 Самый большой город мира по численности населения - это Токио. В столице Японии проживает 34,5 миллиона человек. Токио - безусловный лидер в нашем рейтинге и еще долго таким останется.

2 На 2-м месте: Гуанчжоу - самый большой китайский город, в котором живет 25,8 миллиона человек.

3 На 3-м месте в рейтинге находится столица Индонезии - Джакарта. 25,3 миллиона жителей.

4 4-е место в рейтинге: Сеул - столица Республики Корея - число жителей составляет 25,3 миллиона человек.

5 5-й по численности населения город в мире - это Шанхай. В этом крупнейшем китайском городе проживает 25,3 миллиона жителей.

6 6-е место по численности населения занимает мексиканская столица - Мехико - 23,2 миллиона жителей.

7 7-е место: индийский Дели - 23 миллиона жителей.

8 На 8-м месте в рейтинге самых больших городов находится Нью-Йорк (21,5 миллиона жителей).

9 9-е место: бразильский город Сан-Пауло, в нем проживает 21,1 миллиона человек.

10 На 10-м месте в рейтинге находится крупнейший город в Пакистане - Карачи. В нем живет 21,1 миллиона человек.

11 Индийский город Бомбей, в котором проживает 20,8 миллиона человек, занимает 11-е место в рейтинге.

12 Столица Филиппин - Манила - на 12-м месте среди самых больших городов мира с 20,7 миллионами жителей.

13 Лос-Анджелес находится на 13-м месте по численности населения с 17-ю миллионами жителей.

14 14-е место в рейтинге: Осака - в этом одном из крупнейших городов Японии - проживает 16,8 миллиона человек.

15 15. 6-е место по численности населения занимает мексиканская столица - Мехико - 23,2 миллиона жителей.

16 16-е место в рейтинге самых больших городов мира занимает Москва. В столице самого большого государства в мире живет 16,2 миллиона человек.

17 17-е место: Каир - столица Египта - число жителей составляет 17,3 миллиона.

18 18-е место: Калькутта - крупнейший город в Индии, в котором проживает 15,7 миллиона человек.

19 19-е место занимает Буэнос-Айрес, в столице Аргентины живет 14,3 миллиона человек.