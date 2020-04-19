Несколько необычных фактов о Японии, которые вы должны знать

Новости путешествия:13 интересных фактов про Японию, которые вы могли не знать.

Страна восходящего солнца всегда будоражила фантазию людей, которые никогда там не были, поэтому они всегда с интересом узнают о повседневной жизни, традициях и культуре японцев. Благодаря тем, кто уже побывал в этой стране, нам удаётся узнать о ней всё больше и больше нового и интересного.

В Японии даже таблички в уборных выполнены в традиционном стиле.

Японцы очень любят экспериментировать со вкусом конфет.

Можно часто встретить людей, которые помогают убирать улицу.

Да, в некоторых местах вашей кошке понадобится специальное разрешение для езды на велосипеде.

В Японии есть остров, где живёт много дружелюбных оленей.

А ещё есть остров Окуносима (Ōkunoshima) с огромной популяцией диких, но также дружелюбных кроликов.

В автобусе пассажиры не садятся на места, предназначенные для пожилых людей.

Просто сажая рис разных сортов, японцы создали собственное искусство Танбо, которым мастерски владеют, например, жители деревни Инакадате.

Япония - это страна, где современность существует наряду с традиционностью. Практически бок о бок.

Так выглядят школьные завтраки в Японии.

А это - больничная еда.

Японская летяга - крошечная милашка, которую можно найти только в вечнозелёных горных лесах на островах Хонсю и Кюсю.