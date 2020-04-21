Можно "управлять" местными жителями: на Фарерах запустили "удаленный туризм" (Видео)

Новости путешествия:На Фарерских островах запустили удалённый туризм - все желающие могут управлять местными жителями, как в игре.

Жители Фарерских островов — архипелага, который расположен в Атлантическом океане и принадлежит Дании — организовали удалённые экскурсии после того, как туристы почти прекратили к ним приезжать из-за распространения в мире пандемии Covid-19.

Удалённый туризм запустили 15 апреля — с его помощью все желающие могут управлять одним из местных жителей, который носит каску с видеокамерой. "Турист" может скомандовать ему повернуться в разные стороны, перейти на бег или прыгать.

Как рассказали жители Фарерских островов, некоторым из них уже командовали прыгнуть с обрыва в океан, однако они не выполняют действия, которые угрожают их жизни, здоровью, чести и достоинству.

В первый же день удалёнными турами по Фарерским островам воспользовались больше 50 тысяч человек. Из-за их популярности на сайте, через который можно управлять местными жителями, возникают очереди — ждать можно в течение 20-30 минут.

Экскурсии по архипелагу будут проходить до 25 апреля 2020 года.