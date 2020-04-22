Уникальные пешеходные мосты: потрясающие неординарные решения архитекторов

Новости путешествия:Уникальные пешеходные мосты, по которым захочется гулять снова и снова.

Dragon King Kong Bridge — пешеходный мост в китайском городе Чанша.

Пешеходный мост Dragon King Kong Bridge находится в китайском городе Чанша (Changsha). Изгибы моста очень похожи на ленты Мёбиуса — символ совмещенных пространств, имеющий для китайцев философское значение. Длина Dragon King Kong Bridge составляет 185 метров, а высота — 22 метра.

Rolling Bridge — мост-трансформер.

Удивительную конструкцию представляет собой мост Rolling Bridge в Лондоне. Это настоящий трансформер. Как только судам нужно пройти по каналу Гранд-Юнион, одна сторона моста поднимается и в буквальном смысле сворачивается в круг.

Moses Bridge — мост, построенный ниже уровня воды.

Все привыкли, что мосты строятся над объектами или водой. Однако голландские архитекторы хотели сделать что-то свое и создали мост ниже уровня водоема. Название "Мост Моисея" (Moses Bridge) как нельзя лучше подходит для небольшого деревянного прохода. Ведь по библейскому сюжету пророк заставил расступиться воды Красного моря. Для долговечности конструкции была использована обработанная особым образом древесина, которая не сгниет 50 лет.

Спиралевидный "Мост ДНК"

В самом центре Сингапура находится 280-метровый пешеходный мост Helix. Он соединяет между собой самые большие районы города Marina Bay и Marina Center. На создание этой неординарной спиралевидной структуры архитекторов вдохновила форма человеческой ДНК. Вдоль моста есть четыре смотровые площадки, с которых жители и гости города любуются выдающимися памятниками современной архитектуры.

Sky Bridge Langwaki — пешеходный мост в Малайзии.

Любители пощекотать себе нервы должны отправиться на прогулку именно туда — на мост Лангваки (Sky Bridge Langwaki) в Малайзии. Проходя по 125-метровой изогнутой конструкции, туристы любуются захватывающими живописными пейзажами. Мост поддерживает всего лишь одна опора и восемь тросов.