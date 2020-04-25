На пути к исчезновению: места, которые нужно увидеть, пока они не разрушились (Фото)

СМИ так часто сообщают нам об изменениях климата и ландшафта Земли, связанных с жизнедеятельностью человечества, что мы перестали придавать этому большое значение. Глобальное потепление - о нем говорят десятилетиями, но мы его не чувствуем, повышение уровня Мирового океана как-то далеко от нас и не воспринимается как опасность.
Между тем есть большое количество прекрасных уголков нашей планеты, на которые эти изменения оказывают огромное и губительное воздействие.
Тадж-Махал, Агра, Индия
По мнению многих ученых, этому прекрасному некогда белоснежному мавзолею осталось не больше 5 лет. Причин этому несколько: загрязнение реки Джамна, которая омывает фундамент Тадж-Махала, привело к тому, что балки фундамента начали гнить, а бесконечные туристы наносят вред мраморному полу и стенам сооружения. По просьбе ЮНЕСКО мавзолей могут закрыть для посещений в течение ближайшего времени.
Ледники Антарктиды
Проанализировав снимки со спутников NASA, ученые пришли к выводу, что скорость таяния ледников Антарктиды за последние 10 лет стала просто катастрофической. С 2003 года лед стал тоньше в некоторых районах почти на метр, и на месте ледяных гор уже сегодня можно увидеть холмы. Ситуацию усугубляет талая вода, которая, размывая, уничтожает ледники быстрее, чем потепление. Чтобы хоть как-то снизить влияние на природу, в районе Антарктиды сократили количество круизов, а в ближайшем будущем их планируют запретить совсем.
Бассейн реки Янцзы, Китай
Строительство гигантской плотины, судоходство, промышленные и сельскохозяйственные отходы, вырубка лесов - все это приводит к гибели флоры и фауны реки Янцзы. Китайский осетр, бесперая морская свинья, китайский аллигатор - все эти редкие виды животных, обитающие в Янцзы, находятся на грани вымирания.
Мальдивы
1190 островов и атоллов Мальдивского архипелага находятся полностью на уровне моря (самая высокая точка островов - 2,4 метра). Из-за таяния ледников уровень воды в Мировом океане поднимается, а это грозит полным затоплением Мальдив. Власти государства готовятся к затоплению, покупая землю и дома для своих сограждан на материке (в основном в Индии).
Большой Барьерный риф
Повышение кислотности воды, большой поток туристов, потепление - все эти факторы приводят к разрушению Большого Барьерного рифа. Но больше всего ситуацию усугубляют тропические ураганы и морские звезды, которые питаются коралловыми полипами. С 1985 по 2013 год погибло больше 50% общего массива, а еще через 10 лет может остаться только четверть. Как бороться с ураганами и потеплением в глобальных масштабах, ученым пока непонятно, а вот вести биологический контроль и сократить популяцию морских звезд им под силу.
Мертвое море
С 1970 года уровень воды в Мертвом море сократился на 30 метров. Причина этого - в первую очередь добыча полезных ископаемых на территории моря и использование 80% впадающих в море притоков. Море исчезает, оставляя на появившихся участках суши карстовые воронки, которые негативно влияют на экосистему прибрежных районов. Для спасения Мертвого моря к нему планируется подвести канал из Красного моря, но в этом случае состав воды и прежний вид соленого водоема никогда не будет таким, как раньше.
Галапагосские острова
Галапагосы - родной дом почти для 10 000 редких видов животных, именно посещение этого архипелага вдохновило Чарльза Дарвина на работу над теорией эволюции. К сожалению, нескончаемый поток туристов, браконьеров, проходящих вдоль островов круизных лайнеров привел к тому, что экосистема островов находится в плачевном состоянии, а многие представители флоры и фауны - под угрозой исчезновения.
Национальный парк "Эверглейдс", Флорида, США
Водоемы этого красивейшего парка США, на территории которого обитают десятки редких видов животных, высыхают, потому что воду из них откачивают для окрестных ферм и городов. Болота, занимающие большую территорию парка, загрязнены отходами, и их экосистема рушится. С 1900 года территория парка сократилась вдвое, и на грани вымирания находятся такие животные, как флоридская пантера ("Эверглейдс" - единственное место обитания этого вида), черепахи, ламантины.
Венеция, Италия
Венеция тонет - уровень воды поднимается на 1 миллиметр в год, и к 2100 году город может исчезнуть полностью. Масла в огонь подливает большое количество туристов: 60 000 в день вместо нормы, которую может выдержать древний город, в 30 000. Волны круизных лайнеров также губительны для Венеции - они размывают фундамент. Один из самых красивых городов на планете стараются спасти - запретили въезд круизных лайнеров в центральную часть, планируют ввести ограничения по количеству туристов, но море, которое когда-то подарило Венеции богатство и процветание, продолжает губить ее.
Грустно, что все эти места через несколько десятилетий наши потомки смогут увидеть только на красочных фотографиях в сети. Спасение планеты в глобальных масштабах, конечно, дело специальных организаций, профессионалов и целых государств, но мы считаем, что внести свою небольшую лепту в общее дело может каждый - например, оставаясь культурным туристом во время путешествий в исторические места, выездов на природу, а также разумно используя природные ресурсы.