На пути к исчезновению: места, которые нужно увидеть, пока они не разрушились (Фото)

1 СМИ так часто сообщают нам об изменениях климата и ландшафта Земли, связанных с жизнедеятельностью человечества, что мы перестали придавать этому большое значение. Глобальное потепление - о нем говорят десятилетиями, но мы его не чувствуем, повышение уровня Мирового океана как-то далеко от нас и не воспринимается как опасность. Между тем есть большое количество прекрасных уголков нашей планеты, на которые эти изменения оказывают огромное и губительное воздействие. Тадж-Махал, Агра, Индия По мнению многих ученых, этому прекрасному некогда белоснежному мавзолею осталось не больше 5 лет. Причин этому несколько: загрязнение реки Джамна, которая омывает фундамент Тадж-Махала, привело к тому, что балки фундамента начали гнить, а бесконечные туристы наносят вред мраморному полу и стенам сооружения. По просьбе ЮНЕСКО мавзолей могут закрыть для посещений в течение ближайшего времени.

2 Ледники Антарктиды Проанализировав снимки со спутников NASA, ученые пришли к выводу, что скорость таяния ледников Антарктиды за последние 10 лет стала просто катастрофической. С 2003 года лед стал тоньше в некоторых районах почти на метр, и на месте ледяных гор уже сегодня можно увидеть холмы. Ситуацию усугубляет талая вода, которая, размывая, уничтожает ледники быстрее, чем потепление. Чтобы хоть как-то снизить влияние на природу, в районе Антарктиды сократили количество круизов, а в ближайшем будущем их планируют запретить совсем.

3 Бассейн реки Янцзы, Китай Строительство гигантской плотины, судоходство, промышленные и сельскохозяйственные отходы, вырубка лесов - все это приводит к гибели флоры и фауны реки Янцзы. Китайский осетр, бесперая морская свинья, китайский аллигатор - все эти редкие виды животных, обитающие в Янцзы, находятся на грани вымирания.

4 Мальдивы 1190 островов и атоллов Мальдивского архипелага находятся полностью на уровне моря (самая высокая точка островов - 2,4 метра). Из-за таяния ледников уровень воды в Мировом океане поднимается, а это грозит полным затоплением Мальдив. Власти государства готовятся к затоплению, покупая землю и дома для своих сограждан на материке (в основном в Индии).

5 Большой Барьерный риф Повышение кислотности воды, большой поток туристов, потепление - все эти факторы приводят к разрушению Большого Барьерного рифа. Но больше всего ситуацию усугубляют тропические ураганы и морские звезды, которые питаются коралловыми полипами. С 1985 по 2013 год погибло больше 50% общего массива, а еще через 10 лет может остаться только четверть. Как бороться с ураганами и потеплением в глобальных масштабах, ученым пока непонятно, а вот вести биологический контроль и сократить популяцию морских звезд им под силу.

6 Мертвое море С 1970 года уровень воды в Мертвом море сократился на 30 метров. Причина этого - в первую очередь добыча полезных ископаемых на территории моря и использование 80% впадающих в море притоков. Море исчезает, оставляя на появившихся участках суши карстовые воронки, которые негативно влияют на экосистему прибрежных районов. Для спасения Мертвого моря к нему планируется подвести канал из Красного моря, но в этом случае состав воды и прежний вид соленого водоема никогда не будет таким, как раньше.

7 Галапагосские острова Галапагосы - родной дом почти для 10 000 редких видов животных, именно посещение этого архипелага вдохновило Чарльза Дарвина на работу над теорией эволюции. К сожалению, нескончаемый поток туристов, браконьеров, проходящих вдоль островов круизных лайнеров привел к тому, что экосистема островов находится в плачевном состоянии, а многие представители флоры и фауны - под угрозой исчезновения.

8 Национальный парк "Эверглейдс", Флорида, США Водоемы этого красивейшего парка США, на территории которого обитают десятки редких видов животных, высыхают, потому что воду из них откачивают для окрестных ферм и городов. Болота, занимающие большую территорию парка, загрязнены отходами, и их экосистема рушится. С 1900 года территория парка сократилась вдвое, и на грани вымирания находятся такие животные, как флоридская пантера ("Эверглейдс" - единственное место обитания этого вида), черепахи, ламантины.