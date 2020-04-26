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Почувствуй себя принцессой: королевские резиденции, ставшие отелями

Почувствуй себя принцессой: королевские резиденции, ставшие отелями
14:42 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости путешествия:Многие королевские резиденции сегодня сбросили старые вывески, чтобы стать отелями и принять под свои своды обычных людей вроде нас с вами.

  • 1

    Palazzo Murat

    Амальфийское побережье полуострова Сорренто в Южной Италии в 1997 году было признано объектом всемирного наследия. Его подлинной жемчужиной является рыбацкий городок Позитано, который террасами спускается к морю со склонов гор. Именно здесь находилась летняя резиденция Иоахима Мюрата — неаполитанского короля, прославленного маршала Наполеона, по совместительству его зятя. Сейчас великолепное здание этого дворца занимает отель Palazzo Murat.

  • 2

    О былом величии напоминают каменная резьба дверных и оконных проемов, мозаичная черепица и роскошная деревянная мебель. Бассейн отеля сохранился практически в первозданном виде.

  • 3

    В отличие от других отелей, находящихся на скалистой стороне Позитано, Palazzo Murat расположен в пешей доступности от исторического центра города. Его постояльцам не нужно преодолевать крутой подъем, чтобы дойти до пляжа. Правда, и виды на океан здесь не такие захватывающие.

  • 4

    Culloden Estate & Spa

    В далеком прошлом отель Culloden Estate & Spa был резиденцией ирландских епископов в Белфасте. Сейчас это один из самых красивых отелей во всей Северной Ирландии. Он расположен в 10 минутах езды от центра города, но при этом вокруг раскинулось около четырех гектаров садов, которые обеспечивают потрясающий вид из окна.

  • 5

    Отель здесь был открыт в 1876-м и полностью обновлен в 2012 году. Однако его обстановка все еще хранит следы былой роскоши. Комнаты обставлены дорогой мебелью в традиционном английском стиле. Отель славится спа- и оздоровительными процедурами далеко за пределами родной Ирландии.

  • 6

    Романтичность и расслабляющая обстановка этого места делают его необычайно привлекательным для влюбленных парочек и молодоженов, на которых он, собственно, и рассчитан.

  • 7

    Grand Hotel Baglioni

    Grand Hotel Baglioni можно смело назвать ожившей картиной из прошлого Флоренции, что неудивительно, ведь он расположен в бывшей резиденции князей Каррега Бертолини, и его собственная история насчитывает более сотни лет.

  • 8

    Здесь почти 200 комнат, и все они очень просторны, что, к слову, для исторических зданий совсем нехарактерно. Роскошная обстановка хранит налет старины: мебель выдержана в классическом стиле, потолки и полы отделаны черным деревом, на окнах сохранились свинцовые переплеты, ванные комнаты сияют белизной, интерьеры украшены картинами и фресками.

  • 9

    Из сада на крыше и ресторана Terrazza Brunelleschi открывается потрясающий вид на Флоренцию: купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре и колокольню Джотто. Остановиться здесь — удовольствие не из дешевых, однако удобное расположение и роскошная обстановка могут прельстить не только любителей пустить пыль в глаза, это действительно весьма востребованный у путешественников отель.

  • 10

    Esencia

    Отель Esencia расположен рядом с курортным мексиканским городом Плайя-дель-Кармен на прибрежной полосе Карибского моря Ривьера-Майя — месте паломничества дайверов со всего света. Первоначально территория отеля принадлежала итальянской герцогине, по воле которой в буйных тропиках появился особняк в средиземноморском стиле, отличающемся простотой и элегантностью.

  • 11

    Приватная атмосфера отеля обусловлена малым количеством постояльцев, разбросанных по большой территории: на 29 гектарах всего 29 номеров в двухэтажных зданиях. К услугам посетителей — полностью настроенные iPod, туалетные принадлежности от известного бренда Molton Brown, индивидуальные бассейны, спа и ресторан национальной кухни Sal y Fuego.

  • 12

    Ciragan Palace Kempinski

    Отель Ciragan Palace Kempinski размещается в бывшем дворце султанов Османской империи. По сей день он остается одной из главных достопримечательностей Стамбула, что с успехом компенсирует его расположение вдали от известных туристических маршрутов.

  • 13

    Царственная постройка была переделана под гостиницу в 1980 году. Сейчас отель изумляет своих постояльцев сочетанием восточной роскоши и европейского комфорта: аккуратно подстриженными лужайками, бескрайним бассейном с подогревом прямо на берегу Босфора, расслабляющими спа-процедурами, изысканным меню и просторными конференц-залами.

  • 14

    Возможно, это и не самый роскошный отель в мире, однако рассчитан он явно не на рядового туриста. Ciragan Palace Kempinski — хороший выбор для проведения запоминающейся свадьбы или успешных деловых переговоров.

  • 15

    Palacio de Villapanes

    Здание отеля Palacio de Villapanes было построено в начале XVIII века для знатной семьи в испанском городе Севилья. Оно расположено в укромном уголке исторического центра города, рядом с главными достопримечательностями: дворцом «Дом Пилата», кафедральным собором, дворцовым комплексом «Севильский Алькасар».

  • 16

    В отеле 50 комнат, элегантно оформленных в современном стиле. В них заботливо сохранены оригинальные архитектурные детали: лепнина на стенах, замысловатые кессонные потолки, резные двери.

  • 17

    Номера оборудованы по последнему слову техники вплоть до обязательного сегодня в отелях такого уровня бесплатного Wi-Fi. Вряд ли первые владельцы здания могли предположить, что научный прогресс шагнет так далеко! Пользуется популярностью у гостей и бассейн с панорамным видом, находящийся на крыше.

  • 18

    Ashford Castle

    Ashford Castle с его разнокалиберными башенками и тяжеловесным каменным фасадом — эталонный ирландский замок. Он расположен на омываемом водами озера мысе, что не только соответствует канонам фортификации, но и придает всему ландшафту необычайно живописный вид.

  • 19

    Замок был построен в XIII веке и множество раз переходил от одного знатного рода к другому, пока, наконец, здесь не разместился роскошный отель. Впрочем, истинно аристократические развлечения доступны и сегодня, например соколиная охота, катание на лодках по озеру, гольф, стрельба из лука и по тарелкам.

  • 20

    Огромные номера отеля красиво отделаны деревом и обставлены антикварной мебелью. Торжественная атмосфера предполагает строгий дресс-код за обедом и ужином.

  • 21

    Palazzo Caracciolo

    Дворец Palazzo Caracciolo расположен в историческом центре Неаполя и некогда принадлежал его королю. Сегодня владельцем роскошного здания стала сеть престижных отелей MGallery.

  • 22

    Дворцовой архитектуре совершенно не противоречат ни стильный и современный интерьер, в котором доминируют белый и серебристый цвета, ни современное техническое оснащение.

  • 23

    Многим посетителям отеля очень нравится внутренняя галерея, где так приятно провести вечернее время. Также к услугам гостей ресторан средиземноморской кухни.

На пути к исчезновению: места, которые нужно увидеть, пока они не разрушились (Фото)

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Гостиница, Туризм, Путешествие, Турист, Отель, Королевская резиденция.
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