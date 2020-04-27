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Параллельный мир: ТОП мест, где можно встретить тень потустороннего мира (Фото)

Смотрите фото (11)
Параллельный мир: ТОП мест, где можно встретить тень потустороннего мира (Фото)
15:53 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: unsplash.com

Новости путешествия:Мы разыскали 10 таких мест, которые люди считают вратами в темное царство.

  • 1

    Многие камни и различные предметы люди издревле наделяли некими сверхъестественными или целебными свойствами. Так, на Руси верили, что вода из семи разных колодцев может исцелить ряд болезней, а некоторые представители древних культур полагали, что рубин может вылечить болезни органов пищеварения и активизировать кровообращение.

    Помимо отдельно взятых вещей, нередко особенными свойствами, причем не всегда положительными, наделяли целые места. Слава мест с негативной энергетикой прочно закрепилась за низинами и оврагами. Со временем к ним добавились и другие объекты, в силу своих особенностей на подсознательном уровне вызывающие чувство опасности и ассоциации с потусторонним миром.

    Чистилище Святого Патрика, Ирландия

    Считается, что пещера на острове Стейшн посреди озера Лох-Дерг в графстве Донегол представляет собой не что иное, как врата в другой мир. По легенде, когда Святой Патрик проводил на острове Великий пост в молитвах, к нему явился Христос. Он показал ему муки грешников и провал, через который имеющий веру и раскаяние может оказаться в чистилище. Паломники, приезжавшие сюда, верили, что после смерти окажутся избавленными от чистилищных мучений. В настоящее время вход в пещеру закрыт, а рядом с ним построена часовня.

  • 2

    Дарваза, Туркменистан

    Чтобы вредные газы не выходили наружу, в 1971 году геологи подожгли наполненную газом пустоту, образовавшуюся в ходе разведки скопления подземного газа, полагая, что через пару дней огонь погаснет. Но пламя с тех пор так и не потухло, непрерывно горя днем и ночью. Местные жители и путешественники прозвали место "Дверью в преисподнюю".

  • 3

    Ворота Плутона, Турция

    В 2013 году археологи обнаружили на территории античного города Иераполис, что возле современного Памуккале, руины места, называемого "Ворота Плутона" или "Врата в преисподнюю". Географ Страбон, живший в I веке до н.э., писал про них, что "это место наполнено испарениями, настолько плотными и насыщенными, что трудно увидеть землю; любая птица, которая туда залетает, моментально умирает". Исследователи предполагают, что "портал в ад" использовался для жертвоприношений.

  • 4

    Пещера Сивиллы, Италия

    Согласно греческой мифологии, Кумская Сивилла получила в дар от Аполлона такое количество лет жизни, сколько песчинок поместится у нее в ладони. Про вечную молодость предсказательница забыла спросить, поэтому постепенно высыхала. Считается, что жила Кумская Сивилла в одной из пещер в Кумах, около Неаполя. Пещера Сивиллы занимает особое место в подземном царстве под Кумами. А недалеко от нее находится озеро Аверно, которое для римлян и греков являлось входом в ад.

  • 5

    Вулкан Масая, Никарагуа

    Вулкан в 20 км к юго-востоку от города Манагуа зародился 2500 лет назад. Хотя он ничем особенно не отличается от других вулканов, испанские конкистадоры считали его местом зла и назвали вулкан "Уста ада". Для изгнания из места дьявола испанский священник установил на вершине крест, а к нему была проложена дорога. Историки же называют Масаю центром паранормальных явлений.

  • 6

    Актун-Туничиль-Мукналь, Белиз

    Белизские пещеры майя использовали для ритуальных церемоний и захоронения усопших. Пещера Актун-Туничиль-Мукналь является археологическим памятником их цивилизации. Именно эту пещеру майя рассматривали как вход в преисподнюю.

  • 7

    Гора страха Осорезан, Япония

    Окружающий пейзаж напоминает описания буддийского ада и рая, включая восемь пиков и реку Сандзу-но кава, которую пересекают мертвые души на своем пути к загробной жизни. Гора же считается вратами в загробную жизнь.

  • 8

    Река Ахерон, Греция

    Согласно древнегреческой мифологии, Ахерон - это река, через которую возит души перевозчик Харон. Но река эта существует не только в мифах, но и в реальном мире. Река протекает в эпирской области Теспротия, проходя через гористую местность Какозули, мрачное ущелье протяженностью 5 км, равнину Эпира и исчезая в озере-болоте Acherusia palus. В "Божественной комедии" Данте река Ахерон опоясывает первый круг Ада. Стоит ли говорить, что многие стараются не переплывать здесь с одного берега на другой.

  • 9

    Фенг Ду, уезд Фэнду, Китай

    В Фэнду расположен город призраков. Он полон святынь и храмов и считается местом, где живет дьявол. Рядом с городом находится гора Мин Шань, являющаяся домом Короля мертвых Тяньцзы.

  • 10

    Ад, Норвегия

    Норвегия - холодная северная страна, однако, если взглянуть на карту, можно обнаружить, что ад расположен именно здесь. Волей судьбы или чьей-то злой шутки городок с населением в 1500 человек получил название Hell, что в переводе с английского означает "Ад". В отличие от общепринятых представлений об аде, в этом запросто можно замерзнуть, если слишком легко одеться.

Их боятся и избегают: загадочные места на планете, где бесследно пропадают люди

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