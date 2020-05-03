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Словно на другой планете: 15 самых неземных мест (Фото)

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Словно на другой планете: 15 самых неземных мест (Фото)
15:59 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Небольшая подборка мест, при виде которых понимаешь, что все-таки природа до сих пор способна удивлять человека.

  • 1

    Иногда натыкаешься на фотографию какого-то неизвестного места нашей планеты и просто не можешь поверить, что место это действительно существует и фотография была сделана в наше время и в нашем мире.

    Три сестры - сеть спящих вулканов, Орегон, США.

  • 2

    Озеро Сорвагсватн (его также часто называют "озеро над океаном"), Фарерские острова.

  • 3

    Гейзер Флай, Невада, США.

  • 4

    Озеро Байкал, Россия.

  • 5

    Каньон Волна, Аризона, США.

  • 6

    Антарктида.

  • 7

    Пляж в Алентежу, Португалия.

  • 8

    Водоем Эйбрахам, Канада.

  • 9

    Разноцветные горы, Национальный геопарк Чжанъе Данься, Китай.

  • 10

    Пещера в Висконсине, США.

  • 11

    Пустыня в северной части Аризоны, США.

  • 12

    Розовое озеро Хиллиер, Австралия.

  • 13

    Водопад Годафосс, Исландия.

  • 14

    Вулкан Даллол, Эфиопия.

  • 15

    Остров Сокотра, Йемен.

    Напомним, ранее мы писали о десяти местах, которые люди считают вратами в темное царство.

ТОП самых лучших сказочных мест планеты (Фото)

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