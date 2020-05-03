Словно на другой планете: 15 самых неземных мест (Фото)

Иногда натыкаешься на фотографию какого-то неизвестного места нашей планеты и просто не можешь поверить, что место это действительно существует и фотография была сделана в наше время и в нашем мире.
Три сестры - сеть спящих вулканов, Орегон, США.
Озеро Сорвагсватн (его также часто называют "озеро над океаном"), Фарерские острова.
Гейзер Флай, Невада, США.
Озеро Байкал, Россия.
Каньон Волна, Аризона, США.
Антарктида.
Пляж в Алентежу, Португалия.
Водоем Эйбрахам, Канада.
Разноцветные горы, Национальный геопарк Чжанъе Данься, Китай.
Пещера в Висконсине, США.
Пустыня в северной части Аризоны, США.
Розовое озеро Хиллиер, Австралия.
Водопад Годафосс, Исландия.
Вулкан Даллол, Эфиопия.
Остров Сокотра, Йемен.
Напомним, ранее мы писали о десяти местах, которые люди считают вратами в темное царство.