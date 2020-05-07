Хочется остаться подольше: самые крутые автобусные остановки

1 Автобусная остановка в Норидже, Великобритания Возможно, дизайн этой остановки не покажется эргономичным, тем не менее он того стоит. Остановка была спроектирована Майклом Спайсером. Она выполнена в форме листа, благодаря чему служит укрытием довольно большой территории. Архитекторы сделали отдельно стоящий железный тент с алюминиевыми панелями и полупрозрачными материалами, чтобы накрыть вестибюль и место ожидания для пассажиров. Создатели позаботились о естественной вентиляции и избытке дневного света.

2 Автобусная станция в Престоне, Великобритания Воплощение брутальности конца 1960-х годов, спроектирована Китом Ингэмом и Чарльзом Уислоном из международной архитектурной фирмы BDP. Здание отличается практичным и элегантным дизайном. Кстати, до сих пор станция является одной из крупнейших в Западной Европе. Вмещает до 1100 машин и 80 двухэтажных автобусов. Примечательно, что 10 лет назад станцию чуть не снесли, но признали архитектурным шедевром и оставили в покое.

3 Автобусная остановка в Гимарайнше, Португалия Португальская автобусная остановка была спроектирована так, чтобы помочь решить транспортной компании «Аррива» (автобусы которой и останавливаются там) логистические проблемы. Остановка вмещает 96 автобусов. Стеклянные стены здания отлично вписываются в окружающую среду и пропускают в изобилии дневной свет.

4 Автобусная станция у больницы Spaarne, Нидерланды По форме похожа на открытую пасть кита яркого оранжевого цвета. Остановка также служит кольцевой развязкой перед больницей, рядом с которой она находится. Строение является самой крупной постройкой в мире из искусственных материалов — 50 × 10 × 5 м пенополистирола и полиэфирного пластика.

5 Автобусная остановка в городе Сток-он-Трент, Великобритания Международная архитектурная фирма "Гримшоу" выиграла право в 2010 году спроектировать центральную автобусную остановку города. Дизайн строения функционален, изысканен и приятен глазу. Остановка была спроектирована так, чтобы пешеходный поток и транспорт не пересекались и свободно "передвигались".

6 Автобусная остановка "Бранден", Австрия Хотя данная конструкция мало похожа на остановку и вряд ли выполняет одну из главный функций — защиту от непогоды, тем не менее дизайн поистине выдающийся. Остановка напоминает настоящий лес из тонких стальных стержней, поддерживающих винтовую лестницу. Спроектирована дизайнером Со Фудзимото.

7 Автобусная остановка в городе Слау, Великобритания Архитектура остановки является своеобразной данью памяти местному астроному Уильяму Гершелю, который открыл в 1800 году инфракрасное излучение. "Волнистый" дизайн повторяет разную длину волн инфракрасного излучения. Помимо обычной инфраструктуры, пешеходы могут насладиться прогулкой под навесом. Благодаря гладкой и блестящей поверхности фасада внешний вид здания постоянно меняется при разном освещении.

8 Автовокзал Поппенбюттеля, Германия Главной целью при проектировании здания являлось отражение концепта воздушного судна. Под прозрачной крышей помещается стоянка для восьми автобусов, а также просторная комната ожидания.

9 Автобусная остановка в Гаграх, Абхазия Огромная волна или ракушка немного напоминает яркой и замысловатой мозаикой Гауди. Остановка, спроектированная Зурабом Церетели, находится на дороге в Абхазию.