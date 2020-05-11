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ТОП 10 самых примечательных катакомб мира (Фото)

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ТОП 10 самых примечательных катакомб мира (Фото)
03:24 Сегодня Телеграф interesnosti.com Фото: interesnosti.com

Новости путешествия:При слове "катакомбы" в воображении возникает образ заполненного человеческими костями мрачного и сырого подземелья, посетить которое может отважиться разве что человек с очень крепкими нервами.

  • 1

    Катакомбы Рима (Рим, Италия)

    Если речь заходит о катакомбах Рима, то уместно задать вопрос: «Какие именно?» — Вия Латина или Дженероза, Присциллы или Бальбины, святого Валентина или святого Каллиста. Всего их более 60, некоторые из них, возможно, такие же древние, как и сам Вечный Город. Но прежде всего они отсылают к временам поздней античности, эпохе постепенного упадка Римской империи, первым христианам, святым и мученикам, некоторые из которых нашли свой последний приют в катакомбах.

    Это настоящие сокровищницы для любителей истории и искусства: почти везде идеально сохранились фрески и надписи, а иногда и целые мозаики. Каждые катакомбы уникальны по-своему. Например, в катакомбах Присциллы находится древнейшее из известных изображений Богородицы, а в катакомбах святого Себастьяна, согласно преданиям, хранились мощи апостолов Петра и Павла. Помимо раннехристианских, уцелели иудейские и языческие катакомбы со своим уникальным оформлением. Общая протяженность всех подземных галерей и пещер — более 150 км. Говорить о том, что римские катакомбы раскрыли все свои тайны, пока рано: возможно, в будущем они еще преподнесут сюрпризы археологам и историкам.

  • 2

    Катакомбы Ком-эль-Шукаф (Александрия, Египет)

    Если бы не случайное обрушение древнего свода неподалеку от Колонны Помпея в Александрии в 1900 году, вполне возможно, катакомбы Ком-эль-Шукаф обнаружили бы значительно позже. Они были скрыты от людских глаз почти полторы тысячи лет. Но найти в данном случае — это полдела. Масштабные реставрационные и археологические работы, откачка грунтовых вод, укрепление стен — все это отняло гигантское количество сил и времени, а ведь самые нижние ярусы до сих пор затоплены.

    Катакомбы открылись для широкой публики лишь в 1995 году. Начиная со II и по IV век нашей эры они использовались для погребения и поминовения усопших. Оформление залов и коридоров подчеркивает то слияние традиций и культур, которое царило в Александрии в период поздней античности. Элементы греческого, римского и египетского стилей сплавились в один. В катакомбах хоронили как язычники, так и ранние христиане.

  • 3

    Катакомбы монастыря и собора Сан-Франциско (Лима, Перу)

    Конкистадор, покоритель империи инков и основатель Лимы Франциско Писарро умер в 1541 году, а всего через год началось строительство масштабного архитектурного комплекса, собора и монастыря, посвященного святому Франциску Ассизскому. Его возведение было закончено лишь в 1674 году. Вместе с христианством в Перу была принесена древняя традиция захоронения усопших на территории монастырей и церквей.

    Катакомбы, появившиеся за время строительства под собором и монастырем Сан-Франциско, были крайне удобны для этой цели. Почившие жители Лимы и его окрестностей находили свой последний приют в них вплоть до первой четверти XIX века, когда новое городское кладбище было открыто за пределами города.

    Всего в катакомбах было захоронено 25 000 человек, среди которых были самые уважаемые и знатные горожане. Научные исследования подземного лабиринта начались лишь в середине XX века, и вскоре выяснилось, что перуанские катакомбы отличаются уникальной конструкцией, которая позволяет им выдержать даже очень сильное землетрясение.

  • 4

    Мальтийские катакомбы (Мдина и Рабат, Мальта)

    Добыча камня на Мальте началась еще в те времена, когда город Рабат назывался Мелитом, а сам остров был важным перевалочным пунктом между североафриканскими провинциями римской республики, а затем и империи. А в период поздней античности эти пещеры и коридоры использовались для захоронения усопших.

    Катакомбы сохранились практически в идеальном состоянии, поскольку в древности их стены покрывали известняковым порошком, что позволяло поддерживать в подземных помещениях особый микроклимат с постоянной температурой и влажностью.

    Уже в Средние века из-за этих свойств их использовали для хранения зерна. Хорошая сохранность позволила археологам и историкам узнать много интересных фактов о жизни позднего римского общества. Раннехристианские, языческие и иудейские религиозные традиции мирно сосуществовали на Мальте в период, когда катакомбы использовались для погребений.

    Одной из их особенностей являются общие семейные ниши, когда одно углубление в стене использовалось исключительно одной семьей для захоронения своих умерших. В 1998 году катакомбы на Мальте заняли свое место в списке культурного наследия ЮНЕСКО.

  • 5

    Зноймовские катакомбы (Зноймо, Чехия)

    Во времена позднего Средневековья и раннего Ренессанса чешский город Зноймо, расположенный на юге Чехии у самой границы с Австрией, то и дело оказывался вовлеченным в военные конфликты. Возвышающийся над окрестностями Зноймовский замок в случае внезапного нападения или длительной осады не смог бы защитить всех, но находчивые горожане нашли весьма остроумный выход: они соединили подвалы и погреба под всеми бюргерскими домами в одну большую разветвленную сеть катакомб.

    В случае нежданного нападения противника Зноймо за считанные часы превращался в город-призрак. Активное строительство подземного лабиринта шло в XIV-XV веках. Зноймовские строители предусмотрели все: эффективную дренажную систему, ловушки на случай проникновения врага внутрь коридоров, а также выходы на поверхность в лесах за пределами города. Когда необходимость использования катакомб для оборонительных целей отпала, жители Зноймо приспособили их под винные погреба.

  • 6

    Катакомбы Сан-Джованни (Сиракузы, Италия)

    На сегодняшний день в Сиракузах только катакомбы Сан-Джованни открыты для широкой публики. Они самые «молодые» из известных на данный момент: их использовали в качестве подземного некрополя в период с IV по VI вв. н. э. Но именно тот факт, что Сан-Джованни являются самыми поздними, делает их уникальными.

    Хоронить усопших в них начали уже после окончания гонений на христиан, что не могло не отразиться на внутреннем убранстве коридоров и ниш: они самые украшенные из всех подземных захоронений Сиракуз.

    Катакомбы имеют четкую структуру с центральной галереей и ротондами, которые когда-то служили цистернами для сбора воды. Весь подземный комплекс представляет повышенный археологический и исторический интерес.

  • 7

    Суские катакомбы (Сус, Тунис)

    Город Гадрумет был одной из первых финикийских колоний в Северной Африке. В наши дни он называется Сусом и может похвастаться идеально сохранившимся старинным кварталом Медина, который в 1988 году был включен в список Культурного наследия ЮНЕСКО. Под западной его частью и располагаются знаменитые Суские катакомбы, протянувшиеся на 5 км и насчитывающие 240 галерей.

    Они использовались христианами в период с I по IV вв. н. э. как для погребения усопших и совершения тайных служб, так и в качестве убежища во время активного преследования со стороны римских властей. Сухой климат и особые технологии строительства прекрасно сохранили их для потомков, даже лучше, чем многие аналогичные объекты в Риме. В наши дни для посещения доступен участок протяженностью в 1.6 км. Правда, наиболее интересные экспонаты выставлены в Археологическом музее Суса, который непременно стоит посетить перед спуском в катакомбы.

  • 8

    Катакомбы под собором святого Стефана (Вена, Австрия)

    История национального символа Австрии — собора святого Стефана, — начинается еще в 1137 году, когда на его месте маркграф Леопольд IV заложил первую церковь.

    Она была построена на месте древнего кладбища, оставшегося еще с римских времен. Впоследствии церковь сгорела, на ее месте воздвигли другую, та перестраивалась, разрасталась и постепенно обретала облик и статус собора.

    Внутри его склепов нашли свой последний приют 72 члена монаршего семейства Габсбургов и выдающиеся исторические деятели разных эпох. Массово хоронить в катакомбах под храмом и его окрестностями начали лишь в 1732 году после эпидемии бубонной чумы, когда Карл VI запретил погребать умерших на традиционных кладбищах внутри городских стен.

    А в 1783 году по указу Иосифа II был закрыт и подземный некрополь, который за относительно короткое время своей работы успел принять порядка 11 000 тел. Примечательно, что «катакомбами» коридоры и склепы под Собором начали называть лишь в начале XIX века, в эпоху романтизма; к этому же периоду относятся и первые туристические посещения подземелий.

  • 9

    Одесские катакомбы (Одесса, Украина)

    Одесские катакомбы примечательны во многих отношениях. Во-первых, они одни из самых молодых, особенно в сравнении с парижскими и римскими — им всего два века. Во-вторых, одни из самых протяженных: ради ракушечника, или понтического известняка, шахтеры проложили коридоры и шахты, растянувшиеся, возможно, даже не на сотни, а на тысячи километров. В-третьих, поскольку добыча камня продолжается и сегодня, катакомбы все еще растут. И в-четвертых, они одни из самых неисследованных, несмотря все возрастающий интерес к ним со стороны спелеологических клубов со всего мира.

    Но именно эта неисследованность и делает их одними из самых опасных на Земле. Ежегодно в них теряется несколько особо отчаянных любителей острых ощущений, и не всех из них удается отыскать в этом подземном лабиринте. Поэтому спускаться в одесские катакомбы настоятельно рекомендуется в составе официальных групп.

  • 10

    Парижские катакомбы (Париж, Франция)

    Парижские катакомбы являются наглядной иллюстрацией тезиса о том, что перед смертью все равны. Среди останков почти 6 млн человек, нашедших в них свой последний приют, покоятся тела Шарля Перро и Франсуа Рабле, Антуана Лавуазье и Блеза Паскаля, Николя Фуке и Жана-Батиста Кольбера и еще многих выдающихся деятелей Франции.

    Когда в конце XVIII века в катакомбы свозили кости со всех кладбищ в пределах городской стены (в том числе и со знаменитого Кладбища невинных), то не делали никаких различий между усопшими.

    Впрочем, парижские катакомбы использовали не только для добычи камня и погребения мертвых: в разные эпохи в пещерах и коридорах этого подземного лабиринта располагались винные погреба, секретный бункер, бомбоубежище и даже кафе.

    Установить точную протяженность сети подземных пещер и тоннелей, разработка которых началась еще в X веке, даже в наше время едва ли представляется возможным. Приблизительная их площадь — 11 000 кв. м. Для посещения отведен лишь небольшой участок длиной в 2/5 км, но даже он производит на отважившихся пройти его от начала и до конца неизгладимое впечатление.

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