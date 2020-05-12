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Америка - страна контрастов: забавные факты о США

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Америка - страна контрастов: забавные факты о США
15:54 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:Интересные и невероятные факты о США, в которые трудно поверить.

  • 1

    США - большая и загадочная страна, и в каждом штате есть удивительные вещи, обычаи, законы и правила. В некоторые невозможно поверить, настолько они нелепы. Тем не менее как-то люди с этим живут, и это еще одно подтверждение того, что на свете чего только не бывает.

    В Мичигане в Государственном университете Верхнего озера (Lake Superior State University) можно получить лицензию на охоту на единорога.

  • 2

    На Аляске в городке Талкитна кот по кличке Стаббс был мэром в течение 15 лет.

  • 3

    В одном из городков Колорадо отмечают праздник замерзшего мертвеца в течение нескольких дней.

  • 4

    В Западной Вирджинии рассказывают страшные легенды о человеке-моли.

  • 5

    В городе Кармел штата Калифорния каблуки выше 5 сантиметров строго запрещены без специального разрешения.

  • 6

    В два поселения штата Аризона почта приходит на ослах.

  • 7

    В городе Ливермор штата Калифорния есть лампочка, которая не перегорает вот уже более 100 лет.

  • 8

    В Техасе незаконно продавать глаза.

  • 9

    Хотя штат Вайоминг не имеет выхода к морю, здесь насчитывается 32 острова с названиями.

  • 10

    Бывшему губернатору штата Род-Айленд Эмброузу Бернсайду (Ambrose Burnside) мы обязаны появлением бакенбардов (по-английски - sideburns).

  • 11

    В Алабаме есть магазин, где продается невостребованный багаж из разных аэропортов мира.

  • 12

    В Массачусетсе нельзя носить эспаньолки, если не заплатил пошлину за специальную лицензию.

  • 13

    Ни в Аризоне, ни на Гавайях не переходят на летнее время.

  • 14

    В Пенсильвании, в Питтсбурге, проходит самая большая в мире пушистая конференция - Anthrocon.

  • 15

    В населенном пункте Моноуи штата Небраска всего один житель. Он одновременно мэр, библиотекарь и бармен.

  • 16

    Город Кларк в Южной Дакоте - место проведения соревнований по боям в картофельном пюре.

  • 17

    Ни Коннектикут, ни Род-Айленд не подписали 18-ю поправку к Конституции, которая запрещала производство, транспортировку и продажу алкоголя и по сути вводила сухой закон на территории США.

  • 18

    В Пенсильвании есть тематический парк развлечений, полностью посвященный спагетти.

  • 19

    В Южной Каролине запрещено играть в пинбол, если тебе нет 18 лет.

  • 20

    Во всем штате Вайоминг есть только два эскалатора.

  • 21

    Считается, что в Новом Орлеане, штат Луизиана, есть семь порталов в загробный мир вуду - Гвинею.

Список самых красивых мест Латинской Америки (Фото)

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